رونالدو: انتقالي ليوفنتوس في محله وأتطلع للفوز بالكرة الذهبية

كريستيانو رونالدو

يرى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، والتي ستعلن مجلة فرانس فوتبول عن الفائز بها في الثالث من ديسمبر القادم.

وتحدث الدولي البرتغالي للمجلة الفرنسية قائلاً عن الجائزة التي فاز بها 5 مرات: "أعلم بالفعل، في أعماق قلبي أني أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، قلت مراراً أن الفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة لا يشكل هاجساً بالنسبة لي، لكني أريد بالطبع الفوز للمرة السادسة.

"سأكون كاذباً لو قلت عكس ذلك، أنا أعمل لهذا كما أعمل لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، لكن دون أن يكون ذلك هاجساً لي، أعتقد أني أستحق الفوز بالكرة الذهبية، نعم أستحقها".

وعلق رونالدو حول انفصاله عن ريال مدريد وانضمامه ليوفنتوس هذا الموسم: "شكل الانتقال إلى يوفنتوس خطوة جيدة وناجحة، قمت بالعديد من الأشياء في مدريد ومررت بلحظات مذهلة ولا تنسى هناك، سواء مع الجماهير أو زملائي اللاعبين. لكن مع ذلك، أعتقدت أن الوقت قد حان لتغيير الأجواء والانتقال بعد 9 أعوام مع ريال مدريد".

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وحول العلاقة مع فلورينتينو بيريز، قال بطل يورو 2016 مع منتخب بلاده: "علاقتي به لم تتجاوز أبداً حدود العمل، وما اعتاد قوله لي لم يأت من قلبه".

أخيراً قال صاحب الـ 33 عاماً حول اتهامه في قضية اغتصاب: "شرحت كل شيء لشريكتي، فيما ابني كريستيانو جونيور ما زال صغيراً جداً حتى يفهم الأمر، شعرت بالأسوأ تجاه أمي وأخواتي، صدموا بالأمر وفي نفس الوقت تملكهم غضب شديد، هذه المرة الأولى التي أراهم فيها على تلك الحالة".