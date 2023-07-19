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وديات أندية: تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كارلسروه

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 08:06
تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كارلسروه
تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كارلسروه (Photo by Paul ELLIS / AFP)

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كارلسروه في المباراة الودية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الجديد.

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض أولى المواجهات الودية أمام نادي كارلسروه الألماني في إطار الاستعداد والتحضير للموسم المقبل، على أرضية ملعب "ويلدبارك" في ألمانيا.

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ويتطلع عشاق الريدز أن يتمكن الفريق من المنافسة على الألقاب والبطولات الموسم القادم، خاصة بعد تعزيز خط الوسط في الميركاتو الحالي بصفقات من العيار الثقيل أبرزها التعاقد مع بطل كأس العالم ونجم برايتون السابق ماك أليستر، ونجم الوسط الآخر دومينيك سوبوسلاي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام كارلسروه في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد ، تسيميكاس ، فان دايك ، غوميز
خط الوسط: سوبوسلاي ، ماك أليستر ، هندرسون
خط الهجوم: محمد صلاح ، لويس دياز ، كودي جاكبو

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