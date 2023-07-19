وديات أندية: تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم أمام أولمبيك ليون

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم أمام أولمبيك ليون في المباراة الودية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الجديد.

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخوض ثاني المواجهات الودية أمام نادي أولمبيك ليون الفرنسي في إطار الاستعداد والتحضير للموسم المقبل، على أرضية ملعب "مورايفيلد" في مدينة إدنبرة باسكتلندا.

اقرأ أيضًا: "ديلي ميل": برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا

وكان فريق الشياطين الحمر قد استهل التحضيرات للموسم المقبل بمباراة ودية أمام نظيره المحلي ليدز يونايتد، حيث تمكن تحت قيادة المدرب تين هاغ من الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم أمام أولمبيك ليون في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: ناثان بيشوب

خط الدفاع: ون بيساكا ، فاران ، مارتينيز

خط الوسط: برونو فيرنانديز ، ماونت ، ماينو ، فريد

خط الهجوم: أنتوني ، هوغيل ، سانشو