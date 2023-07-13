وديات أندية 2023: تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام نورنبرغ

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام نورنبرغ الألماني، وذلك في إطار استعدادات الجانرز لموسم 2023-2024 تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي اليوم لخوض مواجهة ودية أمام نظيره نادي نورنبرغ الألماني، وذلك في إطار الاستعداد والتحضير للموسم الجديد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويتطلع الجانرز وفي المقدمة المدرب ميكيل أرتيتا إلى اختبار عدد من التكتيكات والخطط واللاعبين، للاستقرار على التشكيلة النهائية التي سيتم من خلالها المنافسة على البطولات والألقاب الموسم المقبل.

تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام نورنبرغ في اللقاء الودي 2023

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: جاكوب كوير ، غابرييل سانتوس ، بن وايت ، توماس بارتي

خط الوسط: جورجينيو ، مارتن أوديغارد ، محمد النني

خط الهجوم: بوكايو ساكا ، غابرييل جيسوس ، مارتينيلي