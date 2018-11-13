وكيله: الانتقادات الموجهة لديمبيلي مضحكة

عثمان ديمبيلي

رد موسى سيسوكو، وكيل أعمال عثمان ديمبيلي جناح برشلونة على الانتقادات التي وجهت لموكله مؤخراً.

وكانت تقارير أشارت مؤخراً أن الدولي الفرنسي يتأخر على مواعيد التدريب مع البارسا، وأنه تأخر عن موعد مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال وكيل أعمال النجم الشاب في تصريحات صحفية: "جميع الانتقادات التي وجهت لديمبيلي جعلتني أضحك، أوضح (المدرب إيرنيستو) فالفيردي في وقت سابق أنه لم يتأخر عن مواجهة إنتر.

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"تأخر ديمبيلي عن تدريبات يوم الخميس لأنه كان مريضاً، لم ينم طوال الليل، وكان متعباً بشدة، ولذلك غاب عن التمرين الصباحي.

"استدعاء ديمبيلي إلى المنتخب الفرنسي خير تأكيد على مستوى موكلي المميز في الفترة الأخيرة وأنه يستحق التواجد مع المنتخب الفرنسي".