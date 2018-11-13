بوغبا ومارسيال خارج قائمة فرنسا

مارسيال وبوغبا

استبعد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، ثنائي مانشستر يونايتد، بول بوغبا وأنتوني مارسيال، من قائمة منتخب فرنسا، أمس.

وأشارت صحيفة "ميترو" البريطانية في تقرير لها أمس، أن الثنائي وصلا صباح أمس الإثنين، إلى مقر منتخب فرنسا، وخضعا للكشف الطبي من طبيب الفريق الذي أكد إصابتهما، مما استوجب استبعادهما.

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وأضاف التقرير أن ديشامب قرر استدعاء الثنائي موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام، وأليكساندر لاكازيت، مهاجم آرسنال بدلاً من الثنائي المصاب.

وغاب بوغبا عن ديربي مانشستر أمام سيتي بسبب إصابة في الفخذ، فيما خاض مارسيال المباراة كاملة، وأحرز هدف يونايتد الوحيد في المباراة التي انتهت بتفوق السيتيزنز بنتيجة 3-1 من ركلة جزاء.