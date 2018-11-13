محرز يبدأ التأقلم مع أسلوب غوارديولا

رياض محرز

يحتاج أي لاعب إلى فترة من الوقت لكي يعتاد على الأجواء في فريقه الجديد وطريقة لعبه وفلسفة المدرب، خاصة إذا كان قد جاء من فريق أمضى معه أعواماً.

وقد أثبت بيب غوارديولا صحة هذه العبارة، بعد أن راهن على نجاح صفقة أبرمها مطلع الموسم الجاري رغم أن اللاعب لم يتألق في البداية.

وكان المدرب الإسباني وضع رهانه على الجناح الجزائري رياض محرز الذي يقدم مردوداً طيباً منذ عدة مباريات، كلله بأدائه الأحد في ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد، ويشير تألقه إلى أن قوة الفريق السماوي ستزداد هذا الموسم.

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وتحلى غوارديولا بالصبر على النجم الجزائري، الذي ساهم قبل عامين في معجزة تتويج فريقه السابق ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، ليرد محرز الجميل له ليلة الأحد، بصناعة هدفين من الثلاثة التي سجلها لاعبو سيتي في شباك دافيد دي خيا، وبدا أن الدولي الجزائري تأقلم مع طريقة المدرب الكتالوني.

وساهمت انطلاقات محرز وتمركزه الرائع فضلاً عن رؤيته الميدانية وتحركات زملائه وتمريره الكرة لهم في وضعيات مثالية للتسجيل، في هدفي سيتي اللذين حملا توقيع كل من دافيد سيلفا في الدقيقة 12 وسيرجيو أغويرو في الدقيقة 48.

ورغم تعرض النجم الجزائري لمحنة قبل شهر تقريباً، حين أهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل من مواجهة سيتي وليفربول كانت كفيلة بقلب نتيجة المباراة رأساً على عقب، إلا أن محرز تجاوز هذه النقطة ولم ينظر إلى الوراء مجدداً على ما يبدو.

وبالطبع سيكون تألقه وصناعته هدفين خلال الفوز على الغريم اللدود إضافة كبيرة لقيمته في مانشستر سيتي.