بورتو يطمح لاستغلال تراجع روما وحسم التأهل

بورتو يتطلع لحسم التأهل

يعول بورتو البرتغالي على هدف سجله خارج ملعبه لقلب تأخره أمام روما الإيطالي (1-2) والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يستقبله الأربعاء على ملعب إل دراغاو في إياب ثمن النهائي.



ويكفي بورتو الفوز 1-0 لبلوغ دور الثمانية، بيد أن الفريق البرتغالي لم يصل هذه المرحلة منذ 2015 ولم يفز في آخر 6 مباريات إقصائية في دوري الأبطال.



وحسم ذئاب العاصمة الإيطالية مباراة الذهاب بهدفين متأخرين في غضون ست دقائق للاعبهم الواعد نيكولو زانيولو (19 عاماً)، لكن هدفاً متأخراً من أدريان لوبيز قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة، أبقى على الآمال المنطقية لفريق المدينة الواقعة على شواطئ المحيط الأطلسي.

ويتعرض مدرب روما يوزيبيو دي فرانشيسكو لضغوط كبيرة، خصوصاً بعد الخسارة المذلة أمام جاره اللدود لاتسيو 0-3 في الدوري المحلي وتراجعه الى المركز الخامس.

وقال قائد روما دانييلي دي روسي، اللاعب الأكثر تمثيلاً لفريقه في دوري الأبطال (62 مباراة)، بعد خسارة لاتسيو: "عانينا في المباريات الأخيرة، خارج ملعبنا في فروزينوني وعلى أرضنا ضد بولونيا. نحتاج إلى إعادة التوحيد في هذه اللحظة، مباراة اليوم سيكون تأثيرها كبيراً على بقية الموسم".

ونفى لاعب الوسط الدفاعي أن تكون مباراة بورتو قد شغلت اللاعبين وأثرت على مستواهم ضد لاتسيو: "نقارب كل المباريات بتصميم مماثل، تعرضنا لجروح في مباراة اليوم لكن لم يتقرر شيء بعد، يجب أن نستعد لمباراة بورتو من دون التفكير بمباراة الليلة (الأحد) والا فلن نستطيع التركيز على مباراة مهمة بهذا الحجم".

وأشارت شبكة "سكاي" الى أنه في حال فشل روما في التأهل سيقيل النادي دي فرانشيسكو، ومن المرشحين لخلافته باولو سوزا.

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ويعول روما الذي بلغ نهائي المسابقة مرة واحدة في 1984 أمام ليفربول الانجليزي وخسرها بركلات الترجيح، على مهاجمه إيدين دجيكو، رغم تراجع عداده التهديفي مقارنة مع الموسم الماضي، فيما يحوم الشك حول مشاركة الجناح جنكيز أوندر، بينما تعافى قلب دفاعه كوستاس مانولاس.

وكان مشوار روما لافتاً الموسم الماضي، فبعد خسارته أمام برشلونة الإسباني 1-4 في ذهاب ربع النهائي عوض على أرضه وفاز 3-0، فتأهل إلى نصف النهائي حيث خسر أمام ليفربول الإنجليزي 2-5 ذهاباً وفاز إياباً 4-2.

ويسعى روما للثأر من بورتو الذي حرمه بلوغ ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، التي أدمجت لاحقاً مع كأس الاتحاد عام 1981 عندما تغلب عليه 2-0 في البرتغال قبل التعادل سلباً إياباً في روما، وبلوغ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا صيف 2016 بتعادلهما 1-1 في بورتو وخسارة روما على أرضه إياباً 0-3 في الدور الفاصل.

بورتو وصدمة بنفيكا

في المقابل، يعول فريق المدرب سيرجيو كونسيساو على رصيدهم الجيد على أرضهم في المباريات الأخيرة من دوري الأبطال، حيث فازوا خمس مرات في ست مباريات.

لكن بورتو يخوض المباراة بعد خسارته صدارة الدوري المحلي إثر سقوطه أمام غريمه بنفيكا 1-2 السبت الماضي.

وقال ظهيره أليكس تيليس بعد الخسارة: "ارتكبنا خطأين دفعنا ثمنهما هدفين. يجب أن نصحح أخطاءنا ونبقى مركزين حتى النهاية، لأن مدربنا لن يسمح لنا بالاستسلام".

ويعرف المدرب كونسيساو (44 عاماً) الكرة الايطالية جيداً، بعد احترافه مع لاتسيو وبارما وانتر، وقد مدد له بورتو عقده قبل أيام حتى عام 2021.

ويغيب عن بورتو الذي يضم في صفوفه لاعب الوسط ياسين براهيمي، وهدافه فينسان بوبكر بسبب الإصابة، فيما عاد المهاجم موسى ماريغا بعد ابتعاده بسبب الإصابة وشارك لتسعين دقيقة في مباراة بنفيكا الأخيرة.

وودع بورتو من دور الـ 16 في آخر موسمين علماً بأن أفضل نتائجه حققها في 1987 عندما أحرز اللقب على حساب بايرن ميونيخ الالماني (2-1) بهدف شهير بالكعب لرابح ماجر، ثم توّج مرة ثانية في 2004 على حساب موناكو الفرنسي 3-0 بجيل ذهبي تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو ضم أمثال الحارس فيتور بايا والمدافع ريكاردو كارفاليو ولاعب الوسط ديكو.