باريس سان جيرمان لإتمام المهمة أمام مانشستر يونايتد

يونايتد أمام مهمة صعبة

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لإتمام المهمة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما يستضيفه الأربعاء على ملعب بارك دو برانس بعدما تغلب عليه ذهابا 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط تحذيرات من مدربه توماس توخيل ومدافعه داني ألفيش من مغبة اعتبار أن الأمور قد حُسمت.



يأتي هذا التخوف بعدما كان فريق العاصمة الفرنسية ضحية "ريمونتادا" تاريخية أمام برشلونة الإسباني، عندما مُني الفريق الكتالوني بخسارة قاسية في باريس 0-4 قبل أن يقلب الطاولة ويحسم نتيجة الإياب بفوز تاريخي 6-1 في ثمن نهائي موسم 2016-2017.

وعندما سئل توخيل عما إذا كان التخوف من عودة جديدة قائماً، أجاب: "جميع الأمور جيدة، نتمتع بالثقة. حسمنا مباراة الذهاب 2-0 وبالتالي نحن الآن في منتصف الطريق. يتعين علي الحديث عن هذا الأمر لأن ثمة أشخاص يقولون نفكر ببرشلونة، فزتم 4-0 لكن بعدها خسرتم 1-6، والبعض الآخر يقول الآن.. فزتم 2-0 ذهاباً، وبالإضافة إلى ذلك يغيب الكثير من اللاعبين عن صفوف مانشستر يونايتد، وبالتالي ستتأهلون لأنكم أقوياء على ملعب بارك دو برانس".

وأوضح المدرب الذي يقود الفريق الفرنسي في موسمه الأول: "من الضروري تماماً إيجاد التوازن في مباراة الاربعاء، فلا يمكن اللعب مع الخوف ولا يمكن أيضاً اللعب بثقة زائدة. بعض اللاعبين خاضوا مباراة برشلونة وعاشوا هذه التجربة.

"التحدي هو أن نبقى هادئين ونتحلى بالتركيز على هدفنا، لا نستطيع التحكم بالنتيجة لكننا نستطيع التحكم بالعرض الذي نقدمه".

وكان لسان حال الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش مماثلاً، حيث قال ابن الـ 35 عاماً: "أعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة لكن لا يمكننا الافراط بالثقة، نعلم أن كل شيء ممكن في كرة القدم. يجب علينا أن نكرر العمل الرائع الذي قمنا به في لقاء الذهاب.

"لا يجب أن نلعب ونحن نعتمد على هذه النتيجة، بل يجب أن نلعب من أجل تحقيق نتيجة: هذه الوسيلة الوحيدة التي تخولنا أن نحقق هدفنا في نهاية المطاف.

"في كرة القدم، يجب ألا نخاف. في الحياة، إذا لم تنجح في تحقيق أهدافك، فذلك يعود إلى عامل الخوف. يجب ألا تخاف أبداً، يجب أن تحترم (الخصم)، لأن يونايتد فريق تاريخي في دوري الأبطال".

ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائي بعد غياب أعوام، اذ بلغه الشياطين الحمر للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جيرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصي من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين.

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وإضافة إلى أفضليته الكبيرة بنتيجة مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد، فإن ما يرجح أن يسهل مهمة سان جيرمان إياباً هو غياب معظم لاعبي الوسط الأساسيين الذين خاضوا مباراة الذهاب عن صفوف يونايتد، مثل نيمانيا ماتيتش وآندير هيريرا وجيسي لينغارد.

يضاف إليهم عدم مشاركة أنتوني مارسيال وأليكسيس سانشيز الذي أصيب في ركبته أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي السبت، مما سيفقد يونايتد ورقتين إضافيتين في الهجوم.

خمسة شبان.. وتجربة برشلونة



في ظل ذلك، اضطر المدرب أولي غونار سولشاير لاستدعاء خمسة لاعبين شبان من أكاديمية النادي إلى التشكيلة الرسمية للمباراة، وهم تاهيث تشونغ، وجيمس غارنر، وآنخيل غوميز، ومايسون غرينوود، وبراندن ويليامز.

أما في صفوف سان جيرمان، فمن المتوقع ان يكون المهاجم إيدينسون كافاني على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من إصابة أبعدته قرابة شهر، بينما يتواصل غياب زميله أغلى لاعب في العالم نيمار بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يعول توخيل على ثلاثي المقدمة الذي اعتمده ذهاباً، أي كيليان مبابي كرأس حربة يسانده آنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر.

بدوره، يأمل يونايتد في أن يتمكن من مواصلة السلسلة الإيجابية التي يحققها منذ تولي مهاجمه السابق سولشاير مهام تدريبه في ديسمبر الماضي خلفاً لجوزيه مورينيو.

وفي 16 مباراة في مختلف المسابقات، لم يخسر الشياطين الحمر إلا أمام سان جيرمان.

وأعرب سولشاير عن أمله في تحقيق الإنجاز أمام سان جيرمان، قائلاً: "نواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا مع لاعبين رائعين، لكن من يدري؟ لقد حدث هذا الأمر سابقاً (قلب النتيجة). كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا حافلة بهذا النوع ومنها على سبيل المثال برشلونة ضد باريس سان جيرمان. يتعين علينا أن نحقق ذلك خارج ملعبنا لكننا فزنا في آخر ثماني مباريات بعيداً من قواعدنا".

وكان سولشاير نفسه محور "ريمونتادا" تاريخية لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وذلك في نهائي 1999 أمام بايرن ميونيخ، وعلى ملعب برشلونة بالذات.

في تلك الأمسية، بقي الفريق الإنجليزي متخلفاً 0-1 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يعادل تيدي شيرينغهام، ثم يسجل سولشاير هدف الفوز في الرمق الأخير، مانحاً فريقه لقبه القاري الثاني (أضيف إليه لقب ثالث عام 2008).

وأعرب مدافع مانشستر آشلي يونغ عن أمله في قلب النتيجة لصالح فريقه بقوله: "لدي إيمان كبير انه في حال دافعنا بشكل جيد وإذا خلقنا بعض الفرص نستطيع الفوز في المباراة"، مضيفاً: "بطبيعة الحال، ستكون الأمور صعبة، يتعين علينا الذهاب إلى هناك، الفوز بالمباراة وتسجيل الأهداف".