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يورو 2020: ستيرلينغ يقود إنجلترا للتغلب على كرواتيا

منشور 13 حزيران / يونيو 2021 - 03:28
ستيرلينغ يقود إنجلترا للفوز
ستيرلينغ يقود إنجلترا للفوز

استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة يورو 2020 بالفوز على ضيفه الكرواتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب كرواتيا.

ستيرلينغ ينقذ منتخب إنجلترا

ورد نجم مانشستر سيتي على الانتقادات الموجهة إليه خير رد بعدما غاب عن معظم فترات الموسم الماضي جراء تراجع مستواه.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده بهذا الانتصار الافتتاحي المهم إلى 3 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما بقي رصيد منتخب كرواتيا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

كلمات دالة:منتخب كرواتيامنتخب إنجلترايورو 2020رحيم ستيرلينغمانشستر سيتي

Via SyndiGate.info


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