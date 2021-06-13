يورو 2020: هولندا تحقق فوزاً صعباً على أوكرانيا

حقق منتخب هولندا فوزاً عسيراً على ضيفه الأوكراني بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب يوهان كرويف آرينا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ليورو 2020.

جاءت أهداف الطواحين عن طريق جيني فينالدوم (52)، وفوتر فيغورست (58)، ودينزل دومفريس (85)، فيما سجل أندريه يارمولينكو (75)، ورومان ياريمتشوك (79).

هولندا في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النمسا

بهذه النتيجة، رفع المنتخب البرتقالي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي رصيد منتخب أوكرانيا خالياً من النقاط في المركز الثالث.

ولحساب المجموعة ذاتها، تفوق منتخب النمسا على غريمه المقدوني الشمالي بنتيجة 3-1 ليحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الطواحين.

فيما تراجع منتخب مقدونيا الشمالية إلى المركز الرابع والأخير.