يوفنتوس لا يفكر في بيع «دي ليخت

لا يفكر يوفنتوس في بيع مدافعه الشاب ماتيس دي ليخت خلال فترة الانتقالات القادمة رغم عدم تقديمه الأداء المنتظر منه خلال موسمه الأول في تورينو.

وأوضحت صحيفة «كورييري دي تورينو» الإيطالية أن الدولي الهولندي سيبقى في صفوف فريق السيدة العجوز الموسم القادم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي ربطته بالرحيل إلى إنجلترا أو إسبانيا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع النجم الشاب بعد موسمه المخيب في إيطاليا، كما ربطته تقارير أخرى ببرشلونة الذي كان يسعى لضمه الصيف الماضي قبل أن يفضل اللاعب ارتداء قميص يوفي.

وكان دي ليخت قد انضم إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري قادماً من أياكس بعد قيادته لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك التتويج بلقب الدوري الهولندي.