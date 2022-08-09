يوفنتوس يتلقى صدمة جديدة قبل أسبوع من بداية الدوري الإيطالي

يبدو أن مسلسل الإصابات يلاحق نادي يوفنتوس الإيطالي دون توقف، وذلك في الوقت الذي من المفترض أن يكون فيه الفريق في أتم الجاهزية لخوض منافسات الدوري الإيطالي الذي ينطلق يوم السبت القادم في 13 أغسطس 2022.

وبعد أن أعلن يوفنتوس عن عدد من الإصابات في صفوف الفريق الفترة الماضية، ومن أبرزهم الفرنسي بول بوغبا، فمن المتوقع ان يبدأ النادي منافسات الدوري الإيطالي من دون حارسه البولندي فويتشيك تشيزني.

تشيزني يغيب عن يوفنتوس 20 يومًا بسبب الإصابة

وكان النادي قد كشف تفاصيل إصابة تشيزني يوم أمس، حيث أن الحارس البولندي شعر بانزعاج في نهاية الشوط الأول من المباراة الودية ضد أتلتيكو مدريد، وكشفت الفحوصات عن وجود إصابة في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مما ستتطلب غياب الحارس 20 يومًا للراحة.

الجدير بالذكر أن إصابة تشيزني تضاف إلى سلسلة غيابات أخرى في نادي يوفنتوس والتي سيعاني منها في أولى مبارياته بالدوري يوم الإثنين المقبل ضد ساسوولو، ومن أبرز الغيابات بوغبا، ماكيني، كييزا، رابيو، ومويز كين.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

سانشيز يفسخ عقده مع الإنتر للانتقال إلى مارسيليا الفرنسي