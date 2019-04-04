أهداف مباراة تشيلسي وبرايتون 3-0 الدوري الإنجليزي

ايدين هازارد

في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 27 للدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، سحق تشيلسي ضيفه برايتون بنتيجة (3-0).

سجل الأهداف كلٌ من أوليفيه جيرو (38)، وايدين هازارد (60)، وروبن لوفتوس تشيك (63).

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ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، مزيحاً غريمه مانشستر يونايتد الذي تراجع بدوره إلى المركز السادس.