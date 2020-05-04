يوفنتوس يجدد عقود بوفون وكييليني وديبالا

أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أن ناديه يجري محادثات لتمديد عقود جيجي بوفون وجيورجيو كييليني وباولو ديبالا، ملمحاً في الوقت ذاته إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة.

وتردد خلال الأيام القليلة الماضية رغبة يوفي في التعاقد مع آرتور ميلو، نجم وسط البارسا، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى كامب ناو.

وتحدث باراتيتشي أيضاً عن مستقبل غونزالو هيغواين، مؤكداً قيمته الكبيرة كلاعب في يوفنتوس.

وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": «عندما غادر هيغواين إلى الأرجنتين، كان قلقاً بشكل عام لأسباب شخصية.

«إنه رجل حساس للغاية، نحن نقدره بشدة، إنه يمر بموسم استثنائي، لذلك نأمل أن يتمكن من الاستمرار معنا للسنة المتبقية في عقده».

وعلق باراتيتشي على احتمالية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، قائلاً: «بالنسبة لإمكانية تبادل آرتور وبيانيتش، فدائماً ما تتحدث الأندية الكبرى مع بعضها البعض، ليس فقط حول الصفقات التبادلية، لكن أيضاً حول كيفية المضي قدماً بشكل عام».

أكد باراتيتشي أن يوفنتوس قادر على التفاوض مع لاعبيه، وتهيئة المشهد للفريق الموسم القادم.

وتابع: «المفاوضات اقتربت من الانتهاء مع بوفون وكييليني، كما نتحدث مع ديبالا أيضاً، الأمور كان من المقرر لها أن تحسم قبل ذلك بكثير، لكن الجميع يعرف الظروف».