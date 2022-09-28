يوفنتوس يراقب وضع دي خيا الحالي في مانشستر يونايتد

يرصد حاليًا نادي يوفنتوس الإيطالي وضع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع ناديه مانشستر يونايتد، حيث أن البيانكونيري يريد التعاقد مع حارس مرمى جديد، لا سيما وأن عقد الحارس الحالي تشيزني ينتهي في 2024.

ومن المعروف أن دي خيا يحظى بشعبية كبيرة في اليونايتد سواء من الجماهير أو من النادي نفسه، فهو لم يتوانى في أي مناسبة في الدفاع عن عرين الشياطين الحمر.

يوفنتوس يريد التعاقد مع دي خيا في الصيف المقبل

لا شك أن نادي مان يونايتد وتحت قيادة مدربه الهولندي تين هاغ، أجرى تقييمًا لخطط الفريق المستقبلية، وعليه تقرر أن خطة ضخ الدماء الجديدة في النادي لا تستثني حارس المرمى، رغم أن دي خيا يقدم مؤخرًا أداء لا غبار عليه، إلى جانب أنه كان حارسًا ولاعبًا متكاملًا خلال الـ11 عامًا الماضية في أولد ترافورد.

وبحسب موقع الميركاتو الإيطالي، فإن اليوفي سيدخل على الخط للتعاقد مع نجم الحراسة الإسباني في صفقة مجانية حينما ينتهي عقده مع مان يونايتد في حزيران الصيف المقبل.

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