يوفنتوس يضع خطة لاستعادة بوغبا

قال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس سيبذل كل ما بوسعه من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، في الصيف القادم.

ورحل الفرنسي عن يوفي صيف عام 2016، بعد 4 سنوات قضاها بقميص البيانكونيري، إلا أنه لم يقدم مع يونايتد نفس المستويات التي قدمها في تورينو.

وسيعتمد يوفنتوس على رغبة بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد، وتبقي موسم واحد فقط في عقده، من أجل الضغط على إدارة ناديه للحصول عليه بسعر مناسب.

ويرتبط بوغبا بعقد مع يونايتد يمتد حتى صيف 2021، مع خيار التمديد لعام إضافي باتفاق الطرفين، إلا أن رغبة بوغبا باتت واضحة مؤخراً وهي الرحيل عن أولد ترافورد والبحث عن تحد جديد.

وحاول يوفنتوس وريال مدريد ضم نجم الوسط الفرنسي الصيف الماضي، إلا أن يونايتد أراد 150 مليون يورو نظير بيعه، مما أفسد الصفقة.

ومع تبقي موسم واحد فقط في عقد بوغبا، بالإضافة لغيابه معظم فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، من المتوقع أن يخفض مانشستر يونايتد مطالبه إلى 100 مليون يورو.

ويعتبر هذا الرقم مناسباً بشكل كبير إلى يوفنتوس إذا ما أراد التعاقد مع بوغبا، لكن لو لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، سيتجه إلى التعاقد مع حسام عوار، لاعب وسط ليون.