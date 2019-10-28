يوفنتوس يفقد خدمات بيانيتش بداعي الإصابة

تعرض ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، لإصابة عضلية أثناء المباراة أمام ليتشي السبت ضمن الدوري الإيطالي.

وغادر الدولي البوسني في الشوط الثاني ليحل سامي خضيرة بدلاً منه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وقال موقع "جول" أن بيانيتش تعرض لإصابة في عضلات الساق قد تبعده عن مواجهة جنوى الأربعاء القادم ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

وفي نفس السياق، أكدت الفحوصات سلامة غونزالو هيغواين بعد الإصابة الرأسية التي تعرض لها في نفس اللقاء.

واصطدم الأرجنتيني بالحارس غابرييل وتعرض لجرح رأسي، وشوهد بعد المباراة في حالة إعياء رغم إكماله للقاء بعد الإصابة.

وأوضح موقع "جول" أن هيغواين خضع للفحوصات في عيادات يوفنتوس، وجرى التأكد من سلامته.

بينما أكدت التقارير أيضاً سلامة لاعب الوسط رودريغو بينتانكور بعد الكدمة التي تعرض لها نهاية المباراة.