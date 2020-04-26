يوفنتوس ينافس إنتر على ضم آرتور ميلو

دخل يوفنتوس في صراع على ضم آرتور، لاعب وسط برشلونة، رغبة منه في ضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.

ولن يمانع البارسا التخلي عن نجمه البرازيلي، إذ يسعى للاستفادة من بيعه سواء من الناحية المادية، أو بدخوله في صفقة تبادلية.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن كلاً من يوفنتوس وإنتر أبديا اهتماماً بالتعاقد مع آرتور.

وأكد التقرير، أن لاعب الوسط البرازيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة عام 2024، هو أحد اللاعبين الذين حددهم إنتر والذي يمكن تضمينهم في صفقة تبادلية محتملة مع مهاجمه لاوتارو مارتينيز.

ويرى البارسا أن لاوتارو هو البديل المثالي للويس سواريز لقيادة هجومه، ويريد أسطورة النادي ليونيل ميسي اللعب بجانبه.

وأضاف التقرير بأن يوفنتوس مهتم أيضاً بالحصول على خدمات آرتور، خاصة مع اقتراب ميراليم بيانيتش من الرحيل. حيث يسعى يوفي لتقوية خط الوسط بالعديد من اللاعبين الشبان.

وشارك آرتور في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الآن، وسجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.