يوفنتوس يهزم تورينو في الديربي بهدف فلاهوفيتش

تغلب يوفنتوس على مستضيفه وغريمه اللدود تورينو بهدفٍ دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو دي تورينو لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وحمل الهدف الوحيد توقيع النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 74 بعدما حول كرة عرضية داخل شباك الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

يوفنتوس يستعيد بعضاً من توازنه

بهذا الانتصار، رفع يوفي رصيده إلى 16 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز السابع مؤقتاً.

فيما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب العام.

ولحساب ذات الجولة، تغلب إيمبولي على ضيفه مونزا بهدفٍ دون رد سجله نيكولاس هاس في الدقيقة 11 من زمن اللقاء.