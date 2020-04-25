يويفا يحدد سيناريو التأهل إلى دوري الأبطال

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طريقة تأهل الفرق إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم القادم، إذا لم تستكمل الدوريات.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن يويفا عقد اجتماعه بالفيديو برئاسة أليكساندر تشيفيرين لحسم مصير استكمال المباريات هذا الموسم.

وأشارت إلى أن يويفا أقر بأن الجدارة الرياضية فقط من ستحسم تأهل الفرق إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير زعمت أنه سيتم اعتماد تصنيف يويفا لاختيار المتأهلين أوروبياً، إذا لم تستكمل الدوريات هذا الموسم.

وأوضحت أنه وفقاً لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن الفرق المتواجدة في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي حالياً «ليفربول ومانشستر سيتي (حال الموافقة على التماسه) وليستر وتشيلسي» ستشارك في دوري أبطال أوروبا، أما كل من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون فسيخوضان غمار الدوري الأوروبي.

وقالت أنه وفقاً للترتيب الحالي، لن يشارك آرسنال وتوتنهام أوروبياً الموسم القادم، إذا لم يستكمل الدوري الإنجليزي الممتاز.