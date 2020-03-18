يويفا يهدف لاستكمال مسابقات الموسم

نفى أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تتويج متصدري مسابقات الدوريات الأوروبية، مؤكداً أنهم يهدفون إلى استكمالها هذا الموسم، بعد إيقافها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال تشيفرين في تصريحات لصحيفة "ذا سن" البريطانية، الثلاثاء: "هدفنا استمرار بطولات الدوري، ولا صحة على الإطلاق لتتويج ليفربول وبرشلونة في الوقت الحالي دون إكمال بطولتي البريميير ليغ والليغا".

من المتوقع أن تعود الدوريات للبدء من جديد نهاية شهر أبريل، على أن تنتهي المسابقات المحلية في مختلف دول أوروبا بنهاية يونيو.

يذكر أن فكرة إلغاء الدوريات غير مطروحة على الإطلاق في الوقت الراهن، مع التأكيد أن هذا القرار سيكون من جانب السلطات السياسية في دول الاتحاد الأوروبي، في حال عدم السيطرة على انتشار فيروس كورونا.