10 إحصائيات مهمة من فوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 في الكلاسيكو

حقق برشلونة فوزاً صاعقاً على مستضيفه ريال مدريد برباعيةٍ دون مقابل في مواجهة الكلاسيكو التي جرت بينهما أمس الأحد ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني.

ودخل ريال اللقاء برصيد 66 نقطة وبفارق مريح وصل إلى 9 نقاط عن إشبيلية أقرب مطارديه، لكن البارسا تمكن من تقليص الفارق مع المتصدر إلى 12 نقطة في المركز الثالث، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة قد تضيق الفارق إلى 9 نقاط بحال فوز فريق المدرب تشافي بها.

فيما يلي 10 إحصائيات مهمة بعد انتصار برشلونة المهم في الكلاسيكو: