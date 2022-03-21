10 إحصائيات مهمة من فوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 في الكلاسيكو

حقق برشلونة فوزاً صاعقاً على مستضيفه ريال مدريد برباعيةٍ دون مقابل في مواجهة الكلاسيكو التي جرت بينهما أمس الأحد ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني.
ودخل ريال اللقاء برصيد 66 نقطة وبفارق مريح وصل إلى 9 نقاط عن إشبيلية أقرب مطارديه، لكن البارسا تمكن من تقليص الفارق مع المتصدر إلى 12 نقطة في المركز الثالث، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة قد تضيق الفارق إلى 9 نقاط بحال فوز فريق المدرب تشافي بها.
فيما يلي 10 إحصائيات مهمة بعد انتصار برشلونة المهم في الكلاسيكو:
- حقق البارسا الفوز بفارق 4 أهداف أو أكثر 6 مرات في تاريخ مواجهات الكلاسيكو خارج أرضه، يقابلها مرة واحدة فقط لريال مدريد.
- تفوق المخضرم سيرجيو بوسكيتس على المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز بعدما أصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في لقاءات الكلاسيكو.
- شارك الظهير داني ألفيش في مباريات فاز فيها برشلونة بفارق 4 أهداف أو أكثر على ملعب سانتياغو بيرنابيو خلال 3 عقود زمنية مختلفة أعوام 2009 و 2014 و 2015 و 2022.
- كان هذا الانتصار الـ 32 لبرشلونة بعيداً عن أرضه يقابلها 29 فوزاً لريال مدريد.
- حافظ الحارس مارك أندريه تير شتيغين على نظافة شباكه في 5 مباريات كلاسيكو حتى الآن منذ وصوله من بوروسيا مونشنغلادباخ عام 2014 بفارق مباراتين فقط عن فيكتور فالديس صاحب الصدارة.
- يعد بيير إيميريك أوباميانغ اللاعب الوحيد الذي سجل في شباك ريال مدريد كلما واجهه خلال القرن الـ 21 بواقع 7 أهداف خلال 5 مباريات، علماً بأنه خاض اللقاءات السابقة رفقة بوروسيا دورتموند.
- فشل مدريد في التسجيل في 3 من آخر 10 مباريات خاضها، ولم يشارك كريم بنزيمة في أي من هذه المواجهات مما يؤكد أهميته وقيمته وضرورة تواجده.
- بقي إيدين هازارد لاعباً احتياطياً لم يتم الاعتماد عليه في المباراة أمس، أي أنه لم يشارك نهائياً مع ريال مدريد أمام البارسا منذ انتقاله عام 2019 قادماً من تشيلسي، مع أنه واجه الفريق الكتالوني مرتين في السابق مع البلوز.
- في أول كلاسيكو لجوسيب غوارديولا مع برشلونة خارج الأرض عام 2009، نجح الفريق في تحقيق الفوز بفارق 4 أهداف، وقد كرر تشافي هذا الأمر بعد مرور 13 عاماً.
- وصل عدد الأهداف المتوقع لبرشلونة في كل مباراة إلى 2.96 هدفاً، يقابله 0.85 هدفاً لريال مدريد، وهي توقعات لم تكن بعيدة كثيرة عن الواقع بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 4-0 للبارسا.
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