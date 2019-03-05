10 نجوم عرب يحلمون بالتألق في دوري أبطال أوروبا

رياض محرز

يتواصل دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، بانطلاق مواجهات إياب دور الـ 16 من البطولة التي ستكون شاهدة على العديد من الأسماء العربية في صفوف الفرق التي بلغت هذا الدور الحاسم.

وتضم قائمة الفرق 10 لاعبين عرب، يضاف إليهم لاعب آخر هو جزائري الأصل حسام عوار نجم وسط ليون، الذي سيواجه برشلونة إياباً، وجميعهم سيكونون أوراقاً رابحة لفرقهم من أجل إكمال المسيرة في البطولة الأوروبية.

وسيكون ثلاثي أياكس أمستردام حكيم زياش وزكريا لبيض ونصير مزراوي، أول من يخوضون المباريات الحاسمة، حين يحلّ فريقهم ضيفاً على بطل أوروبا التاريخي ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وستكون مهمة الثلاثي العربي صعبة في حماية طموحات وأحلام الفريق الهولندي العريق، الذي تعرض لهزيمة ذهاباً بنتيجة 2-1 على أرضه وبين جماهيره، لكن الهدف الذي سجله النجم زياش في تلك المباراة سيكون هاماً في موقعة العودة المقررة اليوم الثلاثاء.

كما سيخوض المغربي الشاب أشرف حكيمي مهمة معقدة مع بوروسيا دورتموند الذي يستضيف توتنهام اليوم أيضاً، ذلك أن الفريق الألماني تلقى هزيمة قاسية ذهاباً بثلاثية نظيفة، وباتت مهمته وزملاءه شاقّة للغاية، ومع ذلك لا تعرف كرة القدم المستحيل وهو ما قد يسعى إليه حكيمي مع أسود فيستفاليا في موقعة التعويض.

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ويوم الأربعاء، سيكون النجم الجزائري ياسين براهيمي على موعد مثير، حين يخوض فريقه بورتو مهمة حسم التأهل بمواجهة نظيره روما على ملعب إل دراغاو في البرتغال معقل الفريق، بهدف تعويض الهزيمة ذهاباً 1-2، وقيادة العملاق البرتغالي للتأهل للدور المقبل.

وفي الأسبوع المقبل، سيكون الموعد مع أبناء العرب المميزين في قمة شالكه ومانشستر سيتي، إذ يقف الجزائري رياض محرز جناح السيتيزنز في مواجهة مواطنه نبيل بن طالب، لاعب وسط شالكه، كما يوجد المغربي أمين حارث، ومواطنه حمزة منديل في ذات الفريق الألماني في موقعة بصبغة عربية منتظرة.

وعلى الرغم من أن لقاء الذهاب المثير انتهى بفوز سيتي 3-2، في لقاء شهد تألق بن طالب صاحب هدفي شالكه، لكن الفرصة قائمة في ظهور محرز لو نجح في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، والأمر ينطبق على بن طالب المتألق لمواصلة نجوميته، إضافة لوجود المغربيين حارث ومواطنه منديل، الذي سيكون له طعم خاص في اللقاء المرتقب.

بدوره يسعى النجم المصري محمد صلاح، لاستعادة نجوميته والحاسّة التهديفية مجدداً مع ليفربول، حين يحلّون ضيوفاً على بايرن ميونيخ، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد، لقيادة طموحات الريدز في مواصلة المشوار بالبطولة الأوروبية، التي قاد من خلالها صلاح فريقه لبلوغ النهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد حامل اللقب.

بالمجمل، لن يجد النجوم العرب أفضل من دوري الأبطال لفرض أسمائهم ونجوميتهم، فيما لو سنحت لهم الفرصة لإثبات أنهم رقم صعب في البطولات الأوروبية، وقادرون على قيادة أحلام فرقهم في هذه البطولة.