يوفنتوس يحلم باستقطاب غوارديولا

بيب غوارديولا

بدأ يوفنتوس التفكير في تعيين مدير فني جديد بدلاً من ماسيميليانو آليغري المتوقع رحيله الصيف القادم.

وأصبح يوفي على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته من أتلتيكو مدريد 0-2 في ذهاب دور الـ 16 بثنائية نظيفة.

وأكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية أن آليغري يقضي موسمه الأخير مع فريق السيدة العجوز إلى حد كبير.

وأوضحت أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو المدرب "الحلم" لتعويض رحيل مديره الفني الحالي.

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وتدرك إدارة البيانكونيري صعوبة إقناع "بيب" بالرحيل عن سيتي، لكنها متمسكة بالأمل مثلما حدث في صفقة كريستيانو رونالدو.

وأشارت تقارير إيطالية أن غوارديولا شوهد في اجتماع مع وكيله وشقيقه بيري في ميلانو منذ فترة، لتشتعل التكهنات حول مفاجأة قريبة.

يذكر أن صاحب الـ 48 عاماً قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وبات على أعتاب لقب جديد باحتلال فريقه صدارة النسخة الحالية من البطولة بـ 29 مرحلة.