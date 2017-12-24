3 أخطاء لزيدان تسببت بخسارة ريال مدريد للكلاسيكو

زيدان يفشل في قراءة المباراة

تعرض ريال مدريد لهزيمة ثقيلة على ملعبه ووسط جماهيره، أمام غريمه برشلونة بثلاثية نظيفة، أمس السبت في كلاسيكو المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

واستعرضت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية ما وصفته بـ ”الخطايا الثلاث” التي ارتكبها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، والتي تسببت وفقاً للصحيفة بخسارة الميرنغي للمباراة بهذه النتيجة.

وقالت موندو ديبورتيفو أن أول خطأ لـ "زيزو" كان في تشكيلته الأساسية بعدما قام بالدفع بماتيو كوفاتشيتش أساسياً على أمل إيقاف النجم ليونيل ميسي مجدداً كما حدث في كأس السوبر الإسباني، لكن زيدان نسي على ما يبدو أن الفوز 3-1 في ذهاب كأس السوبر كان بفضل إيسكو الذي أبقاه بدوره على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء.

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وأما الخطأ الثاني الذي ارتكبه مدرب ريال مدريد، فتجسد بفشله في تحفيز لاعبيه بين الشوطين بعد أدائهم الجيد خلال الشوط الأول، حيث ظهر الاستسلام على اللاعبين في الشوط الثاني، فلم يضغطوا على برشلونة بنفس القوة التي مارسوها خلال الشوط الأول.