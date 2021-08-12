3 مرشحين لخلافة ميسي في برشلونة

شكل رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة ضربة موجعة قد لا يتمكن النادي من التعافي منها.

وتعاقد البارسا مع سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي في خط الهجوم بالإضافة للاعبين الموجودين سابقاً مثل آنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وأنتوان غريزمان ومارتن برايثوايت.

لكن أغويرو سيء الحظ تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب أكثر من شهرين، كما أن ديمبيلي مصاب حالياً، فيما يتعافى فاتي من إصابة خطيرة.

وتعني هذه التطورات أن برشلونة بقيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان بات مطالباً بالبحث عن مهاجم جديد مبدئياً.

من هم المهاجمون الذين ارتبطت أسماؤهم بـ برشلونة هذا الصيف؟

وكشف موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن إدارة البلاوغرانا وضعت عدة مرشحين قد تتعاقد مع أحدهم وأبرزهم خواكين كوريا (26 عاماً) الذي بات قريباً من الرحيل عن لاتسيو.

أما الخيار الثاني فهو أليكساندر لاكازيت (30 عاماً) نجم آرسنال، الذي يقضي موسمه الأخير في لندن.

فيما يبدو ماكسي غوميز (24 عاماً) نجم فالنسيا الخيار الثالث.

ولن تكون مسألة ضم لاعب جديد سهلة على برشلونة الذي يعاني حالياً من عدم استطاعته على تسجيل تعاقداته الجديدة نظراً لتخطيه حاجز الرواتب الإجمالي المسموح به من قبل رابطة الدوري الإسباني.