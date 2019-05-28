4 مدربين لخلافة فالفيردي في برشلونة

يعيش برشلونة فترة عصيبة على مدار الأسابيع القليلة، بدأت بالإقصاء المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم السقوط المفاجئ أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

فبعد التفكير بإحراز "الثلاثية التاريخية"، للمرة الثالثة بعد عامي 2009 و2015، تحول حلم البارسا إلى كابوس، واكتفى بلقب الدوري الإسباني، ليصبح مستقبل المدرب إيرنيستو فالفيردي مجهولاً، رغم تجديد الثقة المتواصل به من قبل إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

بدورها أزاحت صحيفة "سبورت" الإسبانية الستار عن قائمة تضم أربعة مدربين مرشحين لتولي مهمة المدير الفني، بداية من صيف هذا العام، وذلك بحال إقالة فالفيردي، أو اتخاذ الأخير قراراً بعدم الاستمرار لموسم جديد.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن القائمة تضم إيريك تين هاغ، الذي قاد أياكس أمستردم لنصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ورونالد كومان، المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا.

وأشارت إلى أن روبرتو مارتينيز، الذي حصل مع منتخب بلجيكا على المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي، إضافة إلى لوران بلان، الذي لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن باريس سان جيرمان، عام 2016 يشكلان خيارين آخرين لإدارة برشلونة.