8 ملاعب تستضيف مباريات الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن تحديد 8 ملاعب لاستضافة المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي من المسابقة، التي توقفت قبل ما يزيد على شهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل العديد من المنافسات والبطولات في أغلب دول العالم منذ مارس الماضي، ويأتي في مقدمتها الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي).

وأكدت الصحيفة أن أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على فكرة استخدام الملاعب المحايدة من أجل استئناف المسابقة، بعد موافقة الحكومة البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد اجتماع بالفيديو، استمر لمدة 3 ساعات، توصلت الرابطة إلى اتفاق مع الأندية يقضى باستئناف الدوري يوم 12 يونيو المقبل.

وترغب عدة أندية في الحفاظ على ميزة اللعب على أرضها عندما تعود المباريات بدون حضور جماهيري، ما تسبب في وجود اتجاه معارض للمقترح، تقوده أندية برايتون وبورنموث واتفورد وويست هام بجانب أستون فيلا ونوريتش سيتي.

في المقابل، وافقت أندية آرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وكريستال بالاس وإيفرتون ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وليفربول على اللعب فى ملاعب محايدة.

وأشارت الصحيفة إلى الملاعب الـ 8 المرشحة لاستضافة المباريات المتبقية في المسابقة، هي ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وأولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد، وكينغ باور (ليستر سيتي) ولندن الأولمبي (ويست هام يونايتد)، وفيلا بارك (أستون فيلا) وسانت ماري (ساوثهامبتون) وفالمر (برايتون) والإمارات (آرسنال).

وأشارت إلى أنه لن يلعب أي فريق في ملعبه، وذلك لضمان درجة من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وسيتم استبعاد بعض الملاعب مثل ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وآنفيلد الخاص بليفربول خوفاً من انتشار الفيروس التاجي بصورة أكبر، نظراً لقرب هذه الملاعب من المناطق السكنية.