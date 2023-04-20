9 صفقات مجانية على قائمة نادي ليفربول هذا الصيف

البوابة – من المقرر أن ينتهي عقد 9 لاعبين في جميع أنحاء إنجلترا وأوروبا هذا الصيف وسيكون لديهم الفرصة للرحيل مجانًا وهو ما يلائم فاتورة ليفربول بشكل ممتاز.

وكان قد تم ربط العديد من الأسماء بالانتقال إلى أنفيلد هذا الصيف، حيث يتطلع الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب إلى تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

9 أسماء في صفقات انتقال مجانية على قائمة ليفربول الصيف المقبل

يبذل نادي ليفربول حاليًا كل ما لديه في المباريات المتبقية في محاولة يائسة للتواجد أوروبيًا الموسم المقبل، ولا يزال الريدز قادرًا على إنهاء الموسم وهو متواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكن بناءً على المستوى العام في الدوري الإنجليزي فإن الأمر لن يكون سهلًا.

والمشكلة التي هبطت بمستوى ليفربول هذا الموسم ليست لغزًا ولعل الجميع يعرفها تمامًا، حيث يحتاج الفريق بشدة إلى تعزيز خط الوسط، وكان يأمل النادي بالتعاقد ممع جود بيلينجهام لحل هذه المعضلة، لكن تم التراجع عن الصفقة بسبب سعر اللاعب الباهظ.

اقرأ أيضًا: دروغبا ينتقد إدارة تشيلسي ويستذكر أمجاد أبراموفيتش

وفي الواقع، يتطلع الريدز إلى أن يكون أكثر ذكاءًا في الإنفاق هذا الصيف، لذا نستعرض معكم فيما يلي قائمة من تسعة لاعبين سينتهي عقدهم هذا الصيف ويمكن أن يكونوا مناسبين لليفربول.

إيلكاي غوندوغان – مانشستر سيتي

من المقرر أن ينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي هذا الصيف، وليفربول في حاجة ماسة إلى لاعب وسط يمكن الاعتماد عليه ويمكنه تسجيل الأهداف وخلق الفرص للفريق.

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

يوري تيليمانس – ليستر سيتي

تيليمانس هو لاعب وسط آخر من المحتمل أن يصبح مجانيًا في نهاية الموسم في الوقت الذي يعاني فيه ليستر سيتي من الهبوط، لذلك قد يتطلع البلجيكي إلى الانتقال إلى مكان آخر، وهو اسم مناسب لليفربول الذي يحتاج بشدة إلى تعزيز خيارات خط الوسط.

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

أدريان رابيو – يوفنتوس

تم ربط اسم رابيو سابقًا بنادي ليفربول، والآن أصبحت الفرصة متاحة للفريق الإنجليزي للحصول على اللاعب الفرنسي في صفقة انتقال مجانية خاصة إذا أعادوا الإعلان عن اهتمامهم باللاعب.

(Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

حسام عوار – ليون

عوار هو لاعب وسط آخر أبدى ليفربول اهتمامًا به، حيث أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا غير مفضل إلى حد ما مع ليون هذا الموسم، ومع اقتراب انتهاء عقده فقد يكون أحد الصفقات المفضلة للريدز.

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

ويلفريد زاها – كريستال بالاس

لا يعاني ليفربول من نقص في عدد المهاجمين، ولكن مع غياب جوتا ودياز هذا الموسم بسبب الإصابة، فإن خيارًا إضافيًا وخاصة في صفقة مجانية لن يضر بالتأكيد.

(Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

موسى ديمبيلي – ليون

نجم ليون ينتهي عقده هذا الصيف، وفي الوقت الذي يستعد فيه روبرتو فيرمينو لمغادرة أنفيلد، فإن ذلك يوجب على ليفربول أن يبحث عن بعض الخيارات لدعم داروين نونيز في خط الهجوم.

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

ماركوس تورام – بوروسيا مونشنغلادباخ

يبدو أن تورام مستعد لمغادرة ناديه هذا الصيف، ويعتبر اللاعب صاحب الـ25 عامًا خيارًا آخر يمكن أن يتطلع إليه الريدز لتعزيز خياراته الهجومية عقب رحيل فيرمينو.

(Photo by INA FASSBENDER / AFP)

مات دوهيرتي – أتلتيكو مدريد

من المعروف أن ترينت ألكسندر آرنولد هو الظهير الأيمن الوحيد في ليفربول، لذا يجب أن يتم دعم هذا المركز ويمكن أن يكون مدافع الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تم تجربته واختباره مثل مات دوهيرتي خيارًا قويًا ليكون بديل آرنولد هذا الصيف.

(Photo by Ben Stansall / AFP)

نيلسون سيميدو – ولفرهامبتون

على الرغم من كونه لاعبًا أساسيًا في وولفرهامبتون، إلّا أن سيميدو قد يغادر الفريق في نهاية الموسم، وفي حال كانت رغبته الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز فقد يكون الانتقال مجانيًا إلى ليفربول بمثابة خطوة ذكية سواء لسيميدو أو للمدرب يورغن كلوب.