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دقت ع بابه..

منشور 11 شباط / فبراير 2020 - 10:12
دق ع الباب
دق ع الباب

واحد صادق جداً.. قال لحبيبتو تعي لعندي عالبيت اليوم مافي حدا !!
وبالفعل راحت لعندو ع البيت ودقت عالباب... و ما لاقت حدا

 

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