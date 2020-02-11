منشور 11 شباط / فبراير 2020 - 10:12 دق ع الباب واحد صادق جداً.. قال لحبيبتو تعي لعندي عالبيت اليوم مافي حدا !! وبالفعل راحت لعندو ع البيت ودقت عالباب... و ما لاقت حدا مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند دقت ع بابه.. مؤتمر فلسطيني إسرائيلي يرفض صفقة ترامب إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات "الغلاف" الساعة الحادية عشرة لإدلب..المعقل الأخير للثوار في سوريا هل يهدِّدُ "كورونا" السيد الرئيس؟ Loading content ...