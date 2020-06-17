منشور 17 حزيران / يونيو 2020 - 05:32 يا حرام قال لها: سأشرب البحر من أجل عينيك.. أجابته: بكفي تشرب فنجان قهوة مع أبي. من يومها اختفى الكلب كأنه فص ملح وذاب. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند معلمو الأردن.. النقابة تتمسك بــ "العلاوة" والداخلية تتوعد رغم كورونا... السعودية تحرز تقدماً استثنائياً في تقرير التنافسية العالمي 2020 شو عمل فيها...؟ جاي يخطب البنت.. خطب أمها أمير سعودي ينجو من حادث مروري مروع.. هل يلاقي مصير شقيقه الأمير النائم؟ Loading content ...