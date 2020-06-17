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شو عمل فيها...؟

منشور 17 حزيران / يونيو 2020 - 05:32
يا حرام
يا حرام

قال لها: سأشرب البحر من أجل عينيك..
أجابته: بكفي تشرب فنجان قهوة مع أبي.
من يومها اختفى الكلب كأنه فص ملح وذاب.

 

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