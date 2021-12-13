استينيا بارك اسطنبول : أشهر الماركات العالمية - وأهم الأنشطة

استينيا بارك اسطنبول يعتبر من أشهر مولات اسطنبول مع 280 متجر لأهم الماركات التركية والعالمية ترضي جميع الأذواق وتلبي كل الاحتياجات وصالة سينما مزودة بأحدث التقنيات ومساحات خضراء للتمشية.

بدأ بناء استينيا بارك اسطنبول IstinyePark بشراكة بين Origin Grup و Doğuş Grubu في عام 2005 وعلى مساحة تبلغ 270 ألف متر مربع خصص منها 87 ألف متر مربع للمتاجر وتم افتتاحه لأول مرة في سبتمبر 2007.

استينيا بارك

يستجيب استينيا بارك اسطنبول للأذواق والاحتياجات المختلفة بمناطق التسوق المفتوحة والمغلقة التابعة له، ويعتبر مركز التسوق الوحيد الذي يقدم جميع البدائل في نفس الوقت، مع 41 علامة تجارية جديدة تدخل السوق التركي لأول مرة، وكذلك مطاعم متعددة الخيارات من المطبخ التركي والعالمي.

ويتميز مبنى استينيا بارك اسطنبول بقبته الزجاجية الفريدة والتي جعلته من معالم السياحة في اسطنبول، فلا يمكن زيارة هذه المدينة دون التوجه إلى أشهر اسواق اسطنبول والتي تتمتع بمناطق خضراء مفتوحة توفر لضيوفه راحة المساحة الداخلية والمساحة المفتوحة في نفس الوقت.

وشُيد استينيا بارك اسطنبول بطريقة جعلت منه مكانًا مناسبًا لقضاء وقت ممتع سواء بالتسوق أو الساعات الممتعة التي تقضيها في المناطق الخارجية المشجرة، وحتى مشاهدة الأفلام في صالات مُجهزة بأحدث التقنيات، حتى أصبح مركزًا لجذب العائلة والأطفال ونقطة لقاء الأصدقاء وبات من أشهر مولات اسطنبول.

ويتميز استينيا بارك اسطنبول بهندسته المعمارية الفريدة والتي تضم أيضًا قسمًا سكنيًا بمساحة 190 ألف متر مربع مع موقف للسيارات بسعة 3600 مركبة.

متاجر استينيا مول اسطنبول

يضم استينيا مول اسطنبول نحو 300 متجرًا ترضي جميع الأذواق وتتنوع بين الملابس النسائية والرجالية والأطفال بالإضافة إلى محلات الأحذية والحقائب والإكسسوارات ومحلات المعدات والملابس الرياضية ومتاجر المجوهرات والكتب والقرطاسية وإلكترونيات وغيرها الكثير.

كما يضم استينيا مول اسطنبول أشهر البراندات العالمية التي وجدت لترضي الباحثين عن الفخامة والرقي ومنها:

شانيل -Chanel

لويس فيتون -Louis Vuitton

هيرميس - Hermes

ديور - Dior

بايمن - Beymen

كارتييه - Cartier

رولكس - Rolex

فاكو - Vakko

غوتشي - Gucci

فندي- Fendi

إمبوريو أرماني - Emporio Armani

كما جمع استينيا بارك مول اسطنبول باقة من المحلات التركية والعالمية ذات اللمسة العصرية عالية الجودة والتي تباع بأسعار مناسبة ومنها:

بيرشكا - Bersheka

Adl

Cos

H&m

LC Waikiki

بينيتون - Benetton

بوينر – Boyner

كالزيدونيا – Calzedonia

كولومبيا – Columbia

Eleventy

غاب – GAP

مطاعم استينيا بارك مول اسطنبول

يُمكن لزوّار استينيا بارك مول اسطنبول تناول وجبة شهيّة من إحدى مطاعم الوجبات السريعة المُحبّبة لأطفالكم، أو تناول وجبات تركية تقليدية من قائمة طويلة من المطاعم التركية.

McDonald’s

برجر كنيغ Burger King

KFC

Popeyes

Shake Shack

Tavuk Dünyası

Carl’s Junior

Dürümle

Far East

Günaydın Kasap

Kitchen Local

Girandola

Balık Ev

Günaydın Köfte

İstinye Tavukçusu

ولا يمكن أن نتجاهل المطابخ الآسيوية والأوروبية المُختلفة التي تقدم وجباتها المتخصصة الشهية والتي تضفي إلى يومك داخل المول مزيد من المتعة والسعادة، ومن ضمن تلك المطاعم:

مطعم نصرت

افتتح Nusr-Et ستيك هاوس أبوابه في استينيا مول عام 2010؛ ويقدم أطباقه الشهية من اللحوم اللذيذة بطريقته الشهيرة مع رشة الملح.

ومن ضمن الأطباق المميزة في مطعم نصرت هو طبق الروبيان المشوي بصوص المانغو الشهير، مع قائمة متنوعة من الحلوى والمقبلات والسلطات والمشروبات اللذيذة.

مطعم زوما

هو مطعم عالمي حائز على جائزة المطبخ الياباني الحديث. يقدم Zuma تجربة تناول طعام على الطراز الياباني، في جو أنيق مع عرض تقديمي أنيق.

ماسا

يقدم مطعم ماسا Masa تجربة تناول طعام منعشة مع حديقته المميزة وقاعته الداخلية ذات الأسقف العالية.

منذ اليوم الأول، كان مطعم Masa هو الاختيار الأساسي للعديد من الأسماء المتميزة من الأعمال والحياة الاجتماعية، لتناول طعام الغداء أو العشاء أو استراحة من التسوق. .

دولتشه

يشتهر مطعم دولتشه Dolce بكعكه الفاخر والحلويات اللذيذة للمناسبات الخاصة منذ عام 1994؛ والتي تقدم مع شاي Mariage Fréres المشهور عالميًا.

تكتسب تجربة الشاي في Dolce معنى مختلفًا من خلال طقوس التخمير وعروض تقديمية أنيقة مصنوعة يدويًا.

محلات الشوكولاتة في استينيا مول اسطنبول

يمنح استينيا مول اسطنبول لزواره مجموعة من المحلات المتخصصة في يع الشوكولاته والتي تضفي إلى يومهم داخل المول مزيد من المتعة والسعادة.

باترفلاي

يقدم مقهى باترفلاي Butterfly القهوة مع الشوكولاتة التي اشتهر بها على مستوى العالم والتي تصنع في بيئة معقمة، دون استخدام أي أملاح، وتطبيق أحدث تقنيات الزخرفة، واختيار الفواكه والخضروات والأعشاب الطازجة حسب الموسم، واتباع الترند العالمية، وتهدف دائمًا إلى تظل رقم واحد في السوق مع منتجات الشوكولاتة والشوكولاتة ورضا العملاء.

مكتبات استينيا مول اسطنبول

خلال التجوّل في استينيا بارك مول اسطنبول يمكن العثور على مكتبتين لديها كل ما يتعلق بالكتب والقرطاسية بالإضافة الى مجموعة واسعة من المنتجات الترفيهية والثقافية مثل الكتب والموسيقى، والأفلام والمنتجات الإلكترونية، والألعاب والهدايا التذكارية والقرطاسية.

D&R

Note

سينما استينيا مول اسطنبول

يمكن لزوار المول التوجه الى صالة السينما واختيار أحدث الأفلام التركية أو الأجنبية لحضورها في صالات Cinemaxiumum المزودة بأحدث التقنيات.

متاجر استينيا بارك اسطنبول

يوفر استينيا بارك اسطنبول 20 متجرًا صغيرًا في Market Place التي تحمل روح الأحياء القديمة، وهو ما جعله من ارخص مولات اسطنبول ومنها:

Arifoğlu: الذي يقدم النكهات الطبيعية التي يمكن للجميع تناولها بأمان في بازار التوابل التاريخي.

Balık Ev

Bi Çeşni

منطقة الألعاب الترفيهية استينيا بارك اسطنبول

يوفر المول لضيوفه الصغار أجواء ترفيهية مميزة بعيدًا عن التسوق من خلال صالة ألعاب ضخمة تضم أحدث وأجمل الألعاب الترفيهية الآمنة الخاصة بهم.

موقع استينيا بارك اسطنبول

يقع في حي ساريير اسطنبول في مدينة اسطنبول

ساعات عمل استينيا بارك اسطنبول

كل يوم من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 مساءً.

جوائز استينيا بارك اسطنبول

استحق استينيا بارك اسطنبول العديد من الجوائز لامتيازاته وخدماته التي يقدمها لزواره منذ يوم تأسيسها، ومنها: