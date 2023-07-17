السياحة في ادرنة: أفضل 8 أماكن سياحية تستحق الزيارة

ادرنة هذه المدينة إن لم تكُن وجهتم الأولى عندّ زيارتك لتركيا فحتمًا يتكون الوجهة الأخيرة التي تختم بها تلك الرحلة، فعندما يقع اسم تلك المدينة على سمعك بالتأكيد ستشعر بالحماس الذي يعتلي قلبك، فهي مدينة جمعت بين سحر الشرق والغرب وذلك نظرًا لكونها واقعة بالقرب من منطقة الحدود التابعة لليونان وبلغاريا، وهي واحدة من المُدن الصغيرة التي لا يتخطى عدد سكانها 157000 نسمة، الأمر الذي يجعل السياحة في ادرنة يختلف عن أي مدينة أخرى كونها مدينة غنية بالمعالم السياحية، فهي رمز الثقافة والحضارة، لهذا جمعنا لك أهم المعالم التي ننصح بزيارتها والتي تُعد من أهم مناطق الجذب بتلك المدينة.

السياحة في ادرنة

تكثر أماكن السياحة في ادرنة وهذا يرجع إلى المنطقة الواقعة بها أدرنة التي تشكل سبب كبير ومن أهم عوامل الجذب السياحي لها، وذلك لأن موقعها الاستراتيجي الواقع على الطرق المؤدية إلى اسطنبول، ووجودها بالقرب من مضيق البسفور ثم اتجاهًا إلى آسيا، وقدّ وقعت بتلك المدينة العديد من الحروب بسبب رغبة الدول في الاستيلاء عليها نظرًا لموقعها الجغرافي.

هذا ما ساعدّ على أن تجمع هذه المدينة بين سحر الحضارة ورموز الثقافة، فكل دولة كان لها بصمة بتلك المدينة، وهذا سيتضح لكم من خلال الأماكن السياحية في أدرنة التي سنوافيكم بها.

1- مُجمع السلّطان بايزيد الثاني

هذا المجمع قدّ تم بناؤه بعدّ أن أمر السلطان بايزيد الثاني بإنشائه، لذلك نلاحظ أن النقوش والتصاميم التي تم تصميم المجمع بها هي تصاميم عثمانية، كما يحيط بهذا المسجد العديد من المباني وذلك نظرًا لكونه واقع في منطقة المنتصف أو قلب المجمع.

كما أن هذا المجمع يتوفر بداخله مستشفى وكلية الطب ومكان مخصص لنزل المسافرين، ولكن تم تحويل هذه المستشفى إلى متحف ليصبح هذا المجمع واحد من أهم أماكن السياحة في ادرنة تركيا، فبمجرد دخولك لهذا المجمع ستنبهر بالإضاءة والتصاميم والمساحة الكبيرة لهذا المجمع العملاق.

2- الكنيس الكبير

كان في البداية مجتمع يهودي وكان يبلغ تعداده الداخلي فقط حوالي 20 ألف شخص، وقدّ جاء التصميم في هذا الكنيس متأثرًا بالطراز المغربي، وهو واحد من أكبر المعابد في تركيا وثالث أكبر معبد في قارة أوروبا، ونظرًا لفرار عدد سكان اليهود إلى اسطنبول والدول الأخرى فتم التخلي عن هذا المعبد في عام 1983م، ولكن بعد عدّة سنوات وخصيصًا في عام 2015م تم ترميمه وافتتاحه، ليصبح واحد من أكبر المتاحف بتركيا.

هو مكان يقام فيه حفلات الزفاف ويوجد به أماكن مخصصة لليهود كمقر للعبادة، الأمر الذي يجعل هذا المكان مقر سياحي ممتاز هي النقشات اليدوية فقد تم رسم آلاف النجوم في الأسقف بشكل يدوي وكذلك تصاميم الجدران التي تطلب ترميمها 2.5 مليون دولار أمريكي ليصبح واحد من أهم أماكن سياحية في ادرنة.

3- شارع ساراكلار

لأننا جميعًا لا يُمكن أن نفوت تربة التسوق في أي دولة أو مدينة نقوم بزيارتها، لذلك فإن هذا الشارع يجب أن يكون وجهة التسوق الأساسية لك، فهو شارع للمشاة يجمع في تصميمه بين التصاميم المعمارية المتطورة ذات اللمسة الكلاسيكية واللمسة العصرية التي تظهر في تلك الأضواء التي تظهر في المساء.

هو شارع متكامل يُمكنك التسوق فيه لشراء الهدايا التذكارية لك ولعائلتك، كما يوجد أماكن مخصصة للجلوس وبعض النوافير، وإذا شعرت بحاجتك لتناول الطعام فإن هذا الشارع يوجد به العديد من المطاعم الشهيرة التي يُمكنك تجربتها.

4- متحف أدرنة للآثار والأثنوغرافيا

يقع هذا المتحف على مقربة من مسجد السليمة وقدّ أصبح هذا المتحف واحد من أهم المتاحف الواقعة في مدينة أدرنة، وذلك نظرًا لكونه يقوم بعرض الأغراض التي كان يتم استخدامها في العصر العثماني، بالإضافة إلى عرض الآثار التي كانت تابعة للعصور الرومانية والإغريقية والبيزنطية، وهذا المتحف ينقسم إلى قسمين رئيسيين ليتم تخصيص قسم يعرض فيه كافة المنحوتات وعظام الحيوانات التي تم تحنيطها في هذه العصور.

بينما في القسم الثاني يتم المتحف الكثير من المقتنيات من أواني وملابس وسجاد وحمام تركي وغيرها من الأمور التي تعود إلى العصر العثماني، وهذا يجعلك تعيش الأجواء العثمانية وكأنك تحيا في هذا العصر من جديد.

5- مسجد السليمية

يُعد واحدّ من أشهر المساجد الواقعة بتلك المدينة بل ومن أبرز معالم السياحة في مدينة أدرنة، يندرج ضمن المباني التاريخية التي تتميز بالتصميم الدقيق والرائع، يتجه لهذا الجامع السياح من كل دول العالم، ونظرًا لمكانة هذا المسجد بتركيا تم صك صورة المسجد على العملات المعدنية بتركيا لفترة من الفترات.

فنلاحظ أن الجدران مصحوبة بزخارف مزينة بالإضافة إلى الزخارف الإسلامية التي تم حفرها على كل ركن من أركان هذه المدينة، وهذا المسجد قدّ مر عليه سنوات طويلة نظرًا أن تاريخه يعود إلى عام 1569م، وتم تصميمه من قبل المعماري العثماني الشهير "كوكا سنان وشيد" وقدّ كان حينها وحتى هذا اليوم من أهم الروائع الإسلامية.

6- المسجد القديم

لا يُمكن أن تخلو رحلة السياحة في تركيا من الأماكن الدينية التي تُعد أفضل المواقع الحيوية للجذب السياحي، تم إطلاق هذا المسمى على ذلك المسجد نظرًا لكونه من أقدم المساجد التي تم إنشاؤها بتركيا بأكملها وليس في أدرنة فحسب، فقدّ تم إنشاؤه في القرن 15 الميلادي.

يتميز المسجد بأنه يضم العديد من المباني والجدران التي تم تصميمها بالزخارف والنقوش الإسلامية، وهذا ما يجعل كل ركن من أركان هذا المسجد ركن أثري، وبالرغم أن المسجد حجمه صغير وليس بكبير ولكنه يشغل مكانة كبيرة في قلوب مواطني تركيا والعالم الإسلامي.

7- برج المقدونية

لكن إذا كُنت ترغب في زيارة أماكن السياحة في أدرنة التي تعود أصولها إلى الماضي فإليك هذا البرج، فقدّ كان يستخدم قديمًا بهدف حماية المدينة من الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها، فهذا البرج يرجع أصوله إلى عصر "رومن" وعندّ التدقيق في تصميم هذا البرج ستجد أنه يشبه كثيرًا.

تصميم "برج ثيسالونيكي" حيث يظهر في شكل دائري ويحيطه حديقة كبيرة من أجمل الحدائق التي توجد بالمدينة، ويرجع السبب في تسمية هذا البرج بهذا الاسم أن الاتجاه العام للبرج كان في اتجاه مقدونيا ولأن مقدونيا كانوا قدّ اعتادوا على الامتداد على طول ساحل هذه المدينة ومن هُنا تم اكتساب الاسم.

8- منتزه غوكتش طيبة بارك

يُمكنك إنهاء تجربة أماكن سياحية في ادرنة بهذا المكان إذا كُنت من محبي الطبيعة، فهذا المكان عبارة عن متنزه ضخم يقع فيه الكثير من الأشجار والمساحات الخضراء وتكثر فيه أشجار الزيتون والصنوبر وهو ما يعطي رائحة عطرية لهذا المكان، والأهم أنك لا تستمتع بالتنزه والمشي في تلك المساحات فقط بل وأيضًا قضاء تجربة غوص في تلك المياه النقية التي تقع في هذا المكان.

كما يُمكنك رؤية الحيوانات البحرية مثل الأسماك الملونة، والأهم أنه يُمكنك في هذا المكان القيام بالكثير من الأنشطة الترفيهة كالألعاب المائية وغيره، لقضاء وقت مبهج مع العائلة والأصدقاء، فقد نصح الكثير من الزوار بزيارة هذا المكان كواحد من أهم أماكن السياحة في ادرنة.

تُعد هذه أهم تفاصيل رحلة السياحة في ادرنة إذا كُنت ترغب في زيارة أجمل الأماكن بتلك المدينة، فالأماكن التي تم ذكرها بعضها يعكس الجانب الثقافي والحضاري وأماكن أخرى للترفيه والاستمتاع وأخرى للتسوق، كل هذه الأماكن لا يجب أن تفوتها عند زيارتك لتلك المدينة المفعمة بالحياة.