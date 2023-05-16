السياحة في بورصة: أهم 90 معلم من الأماكن السياحية الرائعة

مدينة بورصة رابع أكبر مدينة في تركيا من حيث التعداد السكاني، وتقع غرب تركيا بين مدينتي اسطنبول وأنقرة، وتمتاز بطبيعتها الجبلية والسهلية الجميلة، وساعد مناخها المعتدل على جذب الكثير من الزوار والسياح إليها في الصيف والشتاء، وقطاع السياحة في بورصة متنوع وواسع بسبب غناه بالكنوز التاريخية والثقافية والأثرية المميزة مثل المتاحف والمساجد والمكتبات والبحيرات والغابات الطبيعية والقرى الريفية الساحرة والأسواق الشعبية القديمة والمطاعم الأنيقة والراقية، وفي مقالنا هذا سنحاول إعطاء فكرة عن كل جانب من جوانب السياحة في مدينة بورصة فانضموا إلينا.

أفضل مطاعم بورصة

المطبخ التركي من أشهر المطابخ على مستوى العالم، ويعرف بأطباقه الشهية وقوائم طعامه المتنوعة، ويهواه الكبير والصغير لمذاقه الطيب ونكهاته المميزة، ومدينة بورصة من المدن السياحية الواعدة والتي تخطت شهرتها بقاع تركيا، وعند زيارتها لابد من التوجه إلى مطاعمها الراقية والفخمة بقصد تناول المأكولات التركية الشعبية والتقليدية، وهذه المطاعم مصدر السياحة في بورصة، ومن أفضل الأماكن في بورصة المعدة لاستقبال الزوار والسياح فضلاً عن السكان المحليين، ومن هذه المطاعم:

1- مطعم رجب أوسطا

لهذا المطعم عدة فروع ومنه فرع تشيكرنجة المعروف بكونه من أهم الأماكن السياحية في بورصة، حيث يضم قوائم من اللحوم المشوية والكباب والمقبلات والسلطات، وفيه أشهر طبق تركي ويدعى كوكو ريتش.

2- مطعم اسكندر كباب

يقصده السياح من كل مكان، وهو من أجمل الأماكن السياحية في بورصة حيث يختص بتقديم الكباب التركي ضمن أجواء هادئة، ويقع في منطقة عثمان غازي ضمن حديقة بوتانيك بارك أحد أشهر معالم السياحة في بورصة وأهمها.

3- مطعم كفتجي يوسف

مطعم شهير في تركيا وله الكثير من الفروع والتي تصل إلى 27 فرع، والمطعم خاص بأنواع الكفتة والمشويات التركية وأسعاره متوسطة مقارنة مع مستوى خدماته الممتازة.

4- مطعم حجي راية

يقع المطعم قرب برج الساعة أحد أهم المعالم السياحية في بورصة مع إطلالة مميزة على كامل المدينة، وتحيط به حديقة خضراء جميلة ويقدم المشاوي والمعجنات التركية اللذيذة.

5- مطعم رجب أسطا

من فروع مطعم رجب أسطا الموزعة في أكثر من مكان في تركيا، ويمتاز المطعم بتصميمه التراثي الأصيل ويقدم أصناف تركية شعبية وخراف ودجاج محشية وحلويات تركية لذيذة.

6- مطعم حياة بورصة

يتواجد المطعم قرب حديقة ميرينوس ذات المركز الهام في السياحة في بورصة، ويضم جلسات داخلية وخارجية ضمن أجواء هادئة، ويقدم بوفيه مفتوح للإفطار كل يوم سبت وأربعاء.

7- مطعم سيلكوك

مطعم قديم افتتح منذ قرابة نصف قرن ليكون من أفضل الأماكن السياحية في بورصة، ويقدم مأكولات شعبية تركية ومعروفة عند السكان المحليين مثل الجبن مع البطيخ ولحم الغنم مع اللبن الرائب.

8- مطعم بياز كايلار

لهذا المطعم إطلالة ساحرة على البحر ويعتبر وجهة هامة للسياحة في بورصة، ويقدم مأكولات بحرية من بحر ايجة والبحر الأبيض المتوسط مثل الروبيان وبلح البحر وكفتة السمك وغيرها.

9- مطعم أوزان مانفال

مطعم تركي معروف بالكباب وشرائح اللحم والكفتة والنكهة الحارة في الطعام والحلويات التركية كالبقلاوة والقطايف.

10- مطعم ديمو جاستروبوب

المطعم من المطاعم العالمية حيث المأكولات التركية والفروسية والإيطالية مع وجبات إفطار شهية وأجواء موسيقية هادئة.

11- مطعم ايج باليك

مطعم مأكولات شرق أوسطية حد وتركية مع وجبات بحرية طازجة وأجواء مريحة بعيدة عن ضغوط الحياة اليومية.

12- مطعم كيتاب ايفي

مطعم مميز في فصل الشتاء بسبب وجود المدفئة وأضواء الشموع في الجلسات الداخلية أما في الصيف فيمكن تناول وجبات الطعام في فناء الحديقة المحيطة به.

13- مطعم حياة لوكانتاشي

يقع المطعم بقرب مركز أتاتورك الثقافي الذي يتميز بكونه من أجمل الأماكن السياحية في بورصة، ويقدم المطعم الأكلات التركية الكلاسيكية من لحم الضأن المشوي والكباب مع تقديم بوفيه إفطار مفتوح نهاية الأسبوع.

14- مطعم باي أخطبوطس

يقع غرب مدينة بورصة قرب شجرة بورصة العملاقة، وهي من أشهر الأماكن السياحية في بورصة، والمطعم تقليدي وشعبي معروف بلذة ماكولاته البحرية مع تقديم أكثر من 20 نوع سمكي.

15- مطعم جمال وجميل أوسطا

المطعم موجود قرب مول كنت ميدان ويقدم وجبات كباب اسكندر ومقبلات ومخللات ويقترب من أبرز معالم سياحية في بورصة المتمثلة بجبل أولوداغ والشجرة العملاقة.

16- مطعم سلجوق

من أشهر مطاعم بورصة بتاريخ يعود لنصف قرن ليكون رمز السياحة في بورصة مع أشهر المأكولات التركية والعالمية والحلويات التركية الشهية.

17- مطعم فكرت

يقع في منطقة بيش ايفلير نيلوفر ويشتهر بمأكولاته البحرية الطازجة مع ديكور مميز ومقاعد خشبية للجلوس.

18- مطعم المدينة

يقدم أطباق غربية وشرقية مع لحوم مشوية ومقبلات وسلطات ويقع في منطقة عثمان غازي الجميلة.

أفضل مولات بورصة

تكثر في مدينة بورصة مراكز التسوق الضخمة والفخمة والتي تشكل مسرح واسع لممارسة نشاط التسوق عبر محلاتها التجارية الكثيرة والقيام بالأعمال الترفيهية المختلفة بوجود ألعاب وصالات رياضية وسينما وقاعات موسيقى وغيرها، وأصبحت المولات من أفضل أماكن سياحية في بورصة وعنصر هام لجذب السياح وتعزيز السياحة في بورصة، ومن هذه المولات:

1- مجمع ظافر بلازا

يمتاز المول بشكله الهرمي المشابه لقاعة اللوفر في باريس بحيث يشكل تحفة فنية تعتبر من أفضل أماكن السياحة في بورصة تركيا، وافتتح المول عام 1996م بطوابق ثلاثة مع 100 محل تجاري ومنطقة مطاعم ومقاهي للأكل وصالات سينما.

2- مجمع كورو بارك

مركز تسوق ضخم في شارع معروف هو شارع مودانيا العام، والمول مصمم بشكل معماري أنيق وفيه محلات تجارية متنوعة من ملابس وإكسسوارات وهدايا، إضافة إلى المطاعم والمقاهي الجميلة.

3- مول أناتوليوم

يقع في قلب مدينة بورصة بجانب محطة الحافلات العامة فيها، ويضم مساحات ضخمة مع سوبر ماركت كبير ومحلات تجارية عديدة ومرافق ترفيهية مناسبة للصغار والكبار.

4- مول كنت ميداني

يمتد المول على مساحة 10 ألف متر مربع، وهو مبنى مكون من ثلاثة مباني متصلة مع بعضها، وفيه طوابق تحت أرضية و96 متجر، إضافة إلى قاعات السينما والمطاعم والمقاهي.

5- كارفور بورصة

يتبع لسلسلة مجمعات تسوق كارفور العالمية، ويتواجد في منطقة نيلوفر في قلب بورصة ويتميز بكونه وجهة السياحة في بورصة الأقوى، ويضم حوالي 140 محل تجاري بماركات عالمية ومحلية، وفيه أماكن ترفيهية للأطفال من ألعاب كهربائية وحركية وقاعات سينما إضافة إلى منطقة طعام متمثلة بالعديد من المطاعم المميزة.

6- مجمع ماركا

يوجد المجمع قرب مول كارفور بورصة في منطقة نيلوفر، ويتكون من مركز تسوق بالإضافة لثلاثة أبراج سكنية، وهو من أماكن حلوة في بورصة حيث المحلات التجارية بمختلف الماركات التجارية وسوبر ماركت ضخم، ويتميز بوجود شرفة واسعة مخصصة للطعام، وتطل على جبل أولوداغ الرمز الأجمل للسياحة في بورصة وضواحيها.

7- القصر بلازا

استغرق بناء هذا المجمع التجاري ثلاث سنوات، وافتتح للعامة سنة 1999م، ويتكون من 6 طوابق الثلاثة الأولى منها خاصة بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وصالات السينما والثلاثة الباقية مرآب للسيارات ومراكز خدمات ومخازن ويتميز بكونه أحد أفضل الأماكن السياحية في بورصة بسبب شكله الهرمي الزجاجي والذي يظهر مدى فن العمارة والهندسة للفنان فاروق زوجة.

8- مجمع بوديوم بارك

يقع في منطقة نيلوفر الراقية بمساحة 85 ألف متر مربع، وافتتح للناس سنة 2015م، ويوفر أوقات ترفيهية مميزة في الصيف بوجود مسابح مائية للصغار والكبار مع صالة أفراح ومنطقة ألعاب للأطفال وصالة لياقة بدنية وملاعب كرة قدم وسلة وتنس وصالة للتزلج.

9- مول الأندلس

افتتح عام 2016م في وسط نيلوفر، ويضم مبنى تجاري ومبنى للشقق السكنية، وفيه طابق خاص بالمطاعم والكافيهات وطابقه الأخير عبارة عن سوبر ماركت فخم.

10- مترو مول

سوق تجاري ضخم على طريق إزمير مع محلات تجارية بسعر الجملة وقاعات سينما وبولينغ وصالة تزلج ومجموعة ألعاب مميزة للأطفال ومقاهي ومطاعم راقية.

11- مول إينجول

مركز تجاري مميز في بورصة فيه محلات تجارية متنوعة بعلامات تجارية مشهورة عالمياً ومنطقة ترفيه للأطفال ومطاعم ومقاهي مختلفة.

12- مول أوزدلك بارك

تجد المول ضمن منطقة نيلوفر وسط بورصة مع تجمع جانبي للمطاعم والكافيهات ومنطقة ترفيه للأطفال وصالات سينما وتزلج إضافة إلى تنوع كبير في المحلات التجارية.

أجمل شلالات بورصة

مدينة بورصة من المدن السياحية البارزة في تركيا، وفيها العديد من المناطق الطبيعية الساحرة ومن أهمها الشلالات التي تعرف بكونها أماكن جميلة في بورصة حيث تنحدر من ارتفاعات عالية، وتحيط بها غابات خضراء تخطف الأبصار وتسحر العقول، ويتم التخطيط لزيارتها فلا يمكن أن تفوت على نفسك أن تضعها بين مخطط رحلات بورصة السياحية الخاص بك، ويمكن ممارسة مختلف النشاطات الترفيهية حولها مثل التخييم وحفلات الشواء، وفيما يلي هذه الشلالات:

1- شلال سعيد أباد

يعرف باسم الشلال الصغير كونه أصغر شلالات بورصة، ويمتاز بالجمال والسحر الأخاذ، وتحيط به غابة خضراء مليئة بأشجار البلوط، وكانت المنطقة مختفية تحت الأرض وظهرت للسطح بفعل عوامل الحت والتعرية الصخرية لتتحول إلى منطقة شلالات تم اكتشافها من قبل لاجئين قادمين من روسيا، وهذا الشلال من أجمل أماكن في بورصة تركيا ويبعد عنها 12 كم، ويتغذى من مياه الأمطار وذوبان الثلوج.

2- شلال كمال باشا الكبير

من أطول شلالات بورصة بارتفاع 38 كتر، وسمي بهذا الاسم كونه يقع في منطقة كمال باشا، وتتم تغذيته من ماء المطر، وهو من أجمل معالم السياحة في بورصة حيث يختلط سحر الطبيعة الأخضر مع لون المياه الزرقاء لتلك الشلالات.

3- شلال دوانجي

يقع الشلال قرب بحيرة دوانجي، ويبعد عن مدينة بورصة حوالي 27 كم ويعد من الأماكن السياحية في تركيا بورصة، وتناسب أجواؤه إقامة حفلات الشواء والتخييم.

4- شلالات أويلات

يقع الشلال في منطقة اينيغول، ويبعد عن بورصة مسافة 70م، ويتميز بانحدار مياهه من الصخور بمنظر طبيعي خلاب، وتوجد قربه بعض المعالم السياحية في بورصة مثل مغارة أويلات الساحرة، وتم بناء العديد من المرافق الخدمية من مطاعم وكافيهات للاستفادة من سحر المكان.

5- شلال كوريكلي

يرتفع حوالي 82 متر ويقع وسط غابة أورمان كينت الشهيرة، والتي هي من أجمل مناطق سياحية في بورصة وتتم تغذية الشلال من تجمع ماء الجداول داخل الغابة، ويتميز بكونه مكان مناسب لاكتشاف سحر وجمال الحياة البرية.

أشهر متاحف بورصة

تتميز مدينة بورصة بكونها من المدن التاريخية القديمة في تركيا، والتي واكبت فترات زمنية وأحداث تاريخية عائدة للعصر البيزنطي والعثماني، والتي بقيت حاضرة في أذهان الناس من خلال المتاحف والقصور والمنازل الأثرية الباقية ضمن شوارع وأزقة المدينة بحيث ترفد جانب السياحة في بورصة بقوة باعتبارها أحد أهم أماكن سياحية في بورصة التي تجذب إليها الأعداد هائلة من الزوار والسياح من كل مكان في العالم، ومن بين تلك المتاحف:

1- متحف أولو أوماي للألبسة والمجوهرات العثمانية

المتحف موجود في مدرسة أحمد باشا الواقعة في حي المرادية، ويتضمن معروضات مميزة من ملابس ومجوهرات عثمانية جمعها مؤسس جمعية الأناضول الفلكلورية إيسان أولوماي منذ حوالي 45 عام، وتتوفر حوالي 500 قطعة مجوهرات أناضولية وروميلية عائدة للقرن الخامس عشر.

2- متحف بورصة لتاريخ الهجرة

افتتح المتحف في مركز ميرينوس أتاتورك الثقافي عام 2017م، ويصور كيفية تدفق المهاجرين إلى تركيا ويروي قصص للأشخاص الذين تركوا بيوتهم وهربوا من الحروب منذ 700 عام مع عرض حقائب سفر وملابس تقليدية لهذا الثقافات المهاجرة.

3- متحف توفاش

يختص هذا المتحف بعرض السيارات التركية التابعة لشركة توفاش بما فيها من موديلات قديمة وحديثة إضافة إلى عربات يعود تاريخها للقرن السادس عشر.

4- متحف بيت شيماكي

هو عبارة عن قصر تاريخي أسسه سيمسكي بيل من إيراندسن، ويضم تصاميم رائعة وزخارف جميلة موزعة على السقف والجدران ونوافذ البيت مع مقتنيات أثرية قديمة.

5- متحف كاراجوز

متحف يعرض شخصيات هامة في مسرح الظل التركي التقليدي، والذي ساد زمن الإمبراطورية العثمانية منذ القرن الرابع عشر، ومن أهم شخصياته كاراجوز وعيواظ.

6- متحف بورصة الأثري

يقع قرب منتزه كيلتشر السياحي، ويعرض تحف قديمة يعود عمرها ل3000 عام مع عملات معدنية وأواني فخارية وتماثيل ومنحوتات رائعة الجمال، وهو رمز حقيقي للسياحة في بورصة لوجود معالم أثرية تعود للزمن البيزنطي.

7- متحف الفنون التركية والإسلامية

يتيح المتحف للزائر فرصة مشاهد معالم أثرية مهمة من العصر السلجوقي والعثماني من تحف ومشغولات يدوية وملابس تركية تقليدية وبلاط وسيراميك فخم.

8- متحف بورصة لعلم الحيوان

تم إنشاء المتحف داخل كلية الآداب والعلوم بجامعة أولوداغ في قسم الأحياء، ويعرض عينات لبعض أنواع الحيوانات المنقرضة والزواحف والطيور والحشرات.

9- متحف بورصة للقرآن والمخطوطات

أول متحف من هذا النوع في تركيا يعرض كيفية تطور فن الخطوط في كتابة القرآن الكريم منذ نزوله وحتى اليوم الحالي، وكيف تم المحافظة عليه مع عرض نماذج خاصة بفن المنمنمات ولوحات لأسماء سلاطين عثمانيين دفنوا في مدينة بورصة.

10- منزل حسنو زوير

يقع في منطقة المردادية، وافتتح كمتحف عام سنة 1992م في منزل مكون من طابقين، ويضم أغراض شخصية وزخارف تركية وأعمال زوير الفنية.

11- متحف قصر السلطان

بني كقصر صيد في زمن السلطان عبد المجيد، وتم استضافة مصطفى كمال اتاتورك وقادة حركة الاستقلال في هذا القصر عام 1922م، وأصبح متحف يعرض غرف أتاتورك وقاعة الاستقبال.

12- متحف ميرنيوس لصناعة النسيج

تم افتتاح متحف المنسوجات تحت إشراف إدارة المتاحف ويتكون من أعمال النسيج وتاريخ صناعة المنسوجات في بورصة.

13- متحف حديقة هويوك الأثرية واسنجافا

هي قرية مكونة من 50 منزل يعود تاريخها لأكثر من 8500 عام وتحيط بها بحيرة أولابات مع غابات خضراء جميلة وتتوزع المنازل فيها بشكل مستدير.

14- متحف بورصة فتحية بانوراما 1326

متحف يوضح تاريخ مدينة بورصة في زمن البيزنطيين والعثمانيين مع بقايا تاريخية مثل أدوات قتال وملابس وصور لحروب وأحداث قديمة ورسومات وتماثيل.

15- متحف البيت العثماني

يقع ضمن حي المردادية وهي من أقدم وأشهر أماكن السياحة في بورصة، وتم تحويل أحد بيوته القديمة إلى متحف لعرض فن العمارة العثمانية ضمن طابقين مع مختلف المعروضات من سجاد وكتب وخزائن خشبية وأزياء.

16- متحف مدينة بورصة

يقع ضمن محكمة قديمة، ويعرض تاريخ بورصة الاجتماعي من عادات وتقاليد تراثية مع قصص لسكان المدينة وفيه متجر خاص ببيع التحف والهدايا التذكارية.

17- متحف مؤسسة بورصة الثقافي

يستضيف المتحف نشاطات ثقافية وفنية تعرض ثقافة مدينة بورصة مع وجود معرض للحبر الخزفي لقرية كومالي كيزبك العثمانية.

18- متحف الغابات

منزل تاريخي فيه ساحة ونافورة مياه، ويختص بالتنوع الحيوي الموجود في الغابات التركية من حجارة وخرائط وصور وآثار حيوانية.

19- متحف بورصة للعلوم والتكنولوجيا

متحف تعليمي قديم يعرض عجائب كيماوية وفيزيائية مع مجسمات ومنحوتات ويناسب كل الأعمار.

20- متحف بورصة للثقافة الحية

المتحف موجود للحفاظ على تراث مدينة بورصة من خلال عرض مقتنيات وشواهد تاريخية وشرح عادات وتقاليد المدينة ببناء مكون من 3 طوابق وسرد قصص المهر وعادات الختان واستقبال الحجاج.

21- منزل مودانيا

هو المكان الذي وقعت فيه اتفاقية وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب التركية اليونانية، وفيه وثائق تخص حرب الاستقلال مع أشهر المقتنيات التاريخية في تلك الفترة.

مساجد بورصة

تتضح معالم بورصة الأثرية والتاريخية بجمالية مساجدها الإسلامية، والتي بنيت في فترات متلاحقة في زمن الإمبراطورية العثمانية لتكون من أهم وأجمل أماكن في بورصة للسياحة بسبب تصميمها المعماري المذهل والفن الهندسي الإسلامي الرائع ومن بين هذه المساجد:

1- المسجد الكبير

بني المسجد بأمر من السلطان بيازيد الأول بين عامي 1396-1399م، وهو مثال رائع لفن الهندسة المعمارية العثمانية وكنز ثمين للعمارة الإسلامية، ويعتبر من أهم مساجد الإسلام في العالم، وأقدم جوامع تركيا، وفيه خزان كبير ونافورة مياه ولوحات عربية وزخارف عثمانية على الأبواب والنوافذ مع ثريات وشمعدانات، ويقع في منطقة البازار السياحية، ولهذا الجامع صدى واسع في تركيا، وهو من أهم معالم السياحة في بورصة التي تجذب الزوار بكثرة.

2- مسجد المردادية

أمر السلطان محمد الثالث ببناء المسجد في بلدة مانيسا، وقد صممه المعماري سنان وفيه مقابر للأمراء العثمانيين الأوائل والسلاطين، وأصبح مركز صحي في العصور الوسطى، ويمتاز بالبلاط الأزنيقي لاسيما في المحراب مع زجاج ملون ومنحوتات خشبية مميزة.

3- مسجد الشهادة

بني بأمر من السلطان مراد الأول عام 1396م، ويضم مئذنة واحدة مصنوعة من الحجارة، ويوجد رواق للقادمين من الخارج مغطى بأربع قباب صغيرة، ويتكون هيكله من 3 أبواب، وفوق الباب الشرقي تتواجد لوحة رخامية مكتوبة بآيات قرآنية.

4- مسجد الأمير سلطان

يقع شرق مدينة بورصة، ويعد أحد أهم وجهات السياحة في بورصة لتصميمه المعماري الفريد مع ساحة فناء مرصوفة بالرخام الأبيض ونافورة مياه صغيرة وأنيقة، ويمتلئ المسجد بالزخارف والكتابات والآيات القرآنية.

5- مسجد أورهان غازي

يقع في منطقة المردادية ويعود للعصر العثماني، وفيه أقواس على جوانب الهيكل مع زخارف ونقوشات فنية في غاية الجمال.

6- مسجد مراد الأول

بني لأجل السلطان مراد الأول، وهو اليوم أحد أهم عناصر السياحة في بورصة ويضم نافورة وضوء وقبر السلطان.

7- مسجد كوماليكيزيك

بني المسجد قبل حوالي 3 قرون في قرية كوماليكيزيك، ويمتاز بلونه الأخضر، ويعود تاريخه للعهد العثماني القديم وتعرض المسجد لعدة ترميمات حتى وصل إلى شكله الحالي، وبنيت جدرانه من الكوب والحجر وغطي بسقف انحداري وبقربه حمام تاريخي.

8- مسجد وضريح أوفندي

تم بناء المسجد تكريماً للشيخ الصوفي أوفندي الذي يعد من أشهر كتاب وشعراء مدينة بورصة ويمتاز بسقفه المغطى وشكله المربع.

9- المسجد الأخضر

يطلق عليه مسجد محمد الأول ويعود تاريخه للقرن ال15 ويشكل مثالاً حياً لفن العمارة الإسلامية العثمانية الجميلة، وسمي بالمسجد الأخضر بسبب بلاطه المكون من فسيفساء خضراء اللون، وهو عبارة عن مجمع ضخم فيه قاعة صلاة وحمام تركي ومطبخ ومدرسة.

أجمل بحيرات بورصة

تنتشر العديد من البحيرات الطبيعية والصناعية في مدينة بورصة وتتصف بجمالها وسحرها القابع ضمن غابات طبيعية خضراء، ويمكنك زيارة تلك البحيرات في الشتاء والاستمتاع بالثلوج البيضاء والأمطار وعيش لحظات مليئة بالسعادة والترفيه من خلال ممارسة العديد من النشاطات مثل التخييم والقيام برحلات عبر القوارب وغيرها لذلك هي تعتبر من أفضل أماكن بورصة في الشتاء ، ومن هذه البحيرات:

1- بحيرة ألوبات

تمتد على مساحة 150 كم مربع ويبلغ عمقها 3 متر وطولها 24 كم وعرضها 12 كم وفيها 7 جزر، وهي ضمن محمية طبيعية كثيرة الأشجار، وتكون خلابة في الشتاء، وبقربها مباني بطراز معماري قديم، وتلائم المشي والتخييم وحفلات الشواء والتنزه.

2- بحيرة كوش جنات الطيور

محمية طيور تم افتتاحها عام 1998م وتبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع، وتضم العديد من الطيور المنقرضة والساحرة مثل الطاووس والفلامينجو والنعام لتكون من أجمل أماكن السياحة في بورصة، وهي خيار مثالي للاستمتاع بسحر الطبيعة وصيد السمك والتقاط الصور وإقامة حفلات الشواء مع إمكانية زيارة متحف البحيرة الجميل.

3- بحيرة إزنيك

بحيرة مياه عذبة بمساحة 32 كم وطول 10 كم وعمق 80 متر، وكانت قديماً تعرف باسم اسكانيا، وقربها توجد مدينة إزانيا وفيها نباتات نادرة إضافة إلى أشجار الأرز، وأعلنت كمحمية طبيعية كبيرة عام 1998م وتنتشر فيها رياضات مائية وركوب للقوارب.

4- بحيرة داينجي

تقع البحيرة على بعد 12 كم من قرية ميسي، وتمتاز بجو صيفي حار ومناظر طبيعية خلابة وتصنف ضمن رموز السياحة في بورصة التي يزورها الأثرياء والسياح.

5- بحيرة دوغانجي

تقع بجانب شلال جميل في قرية دوغانجي، وهي من أجمل بحيرات مدينة بورصة لسحر مناظرها الطبيعية.

6- البحيرة السوداء

لها موقع مميز في قمة جبل أولوداغ الساحر بين بحيرتين هما إينالي جول وكيلميلي جول، وتشتهر بحفلات الشواء والتخييم وصيد السمك.

أجمل قرى بورصة

تتبع لمدينة بورصة العديد من القرى الريفية الجميلة، والتي تضم الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والتاريخية الجميلة التي تجعلها من أفضل مناطق السياحة في بورصة التي تجذب إليها الكثير من السياح والزوار ومن بين هذه القرى:

1- قرية تريليا

قرية جميلة حافظت على طابعها العثماني والبيزنطية بوجود معالم أثرية قديمة مثل الكنيسة والمنازل والمتاحف، وتتبع القرية لبلدة مودانيا القريبة من بورصة، ويمتزج فيها الجبل والبحر بامتدادها على خط ساحلي طويل لبحر مرمرة مما يجعلها مكان رائع للتنزه والتقاط الصور التذكارية.

2- قرية ميسي

تأسست القرية قبل 2000 عام ضمن منطقة نيلوفر، وتشتهر بتربية دودة القز، وتم إعلانها كمنطقة محميات طبيعية للحفاظ على منازلها الأثرية وصناعة الحرير فيها.

3- قرية جوليازي

تمتد القرية على ساحل بحيرة ألوبات وتمتاز بسحر طبيعتها ومعالمها التاريخية وبيوتها المعمارية القديمة مما يجعلها من المناطق السياحية في بورصة الجميلة، وتجد ضمنها أسوار وشوارع مرصوفة بالحجارة.

4- القرية العثمانية

تدعى بقرية جومالي كيزيك، وتوجد ضمن منطقة يلديريم على بعد 10 كم من قلب مدينة بورصة، وهي قرية عثمانية تأسست في زمن الإمبراطورية العثمانية، وتجد ملامحها التاريخية ضمن الأبنية المعمارية الساحرة وبيوتها الخشبية والحجرية، ويقام فيها مهرجان سنوي هو مهرجان التوت.

أفضل أسواق بورصة

تعرف مدينة بورصة بحركتها التجارية النشطة وسوقها التجاري الضخم، والذي يتمثل بالأسواق الشعبية والبازارات والمجمعات والمولات الفخمة بحيث تكون مصدر أساس لتمويل قطاع السياحة في بورصة من خلال محلاتها التجارية المتنوعة وأماكنها الترفيهية الجميلة، إضافة إلى العائدات الاقتصادية الكبيرة من تحفيز عمليات الشراء والبيع ضمن المدينة، ومن هذه الأسواق:

1- السوق المسقوف

سوق شعبي كبير يقع خلق جامع بورصة الكبير، ويمتزج فيه ماضي المدينة العريق وبساطة الحياة في بورصة من خلال توزع المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس والتذكارات والإكسسوارات والذهب والمنسوجات اليدوية.

2- سوق الأحد أو امينبولو

يفتح السوق كل يوم أحد ويقدم أشهر أنواع السلع الغذائية، وهو من الخيارات المثالية لعاشقات الطهي والمطبخ من خلال عرضه الخضراوات والفاكهة الطازجة ومنتجات البحر الأسود المميزة.

3- تاولا باشي بازار

من أسواق بورصة الرخيصة مع بضائع تناسب كل الميزانيات، وهو مكان مناسب للسياحة في بورصة بسبب شوارعه الضيقة وألوان إنارته المبهجة للنظر، ويشهد السوق العديد من الترميمات حالياً مع المحافظة على طبيعته القديمة.

4- سوق السبت

بازار شعبي يفتح يوم السبت من كل أسبوع، ويمتاز بصغر حجمه حيث يتسع لـ400 كشك ويقدم منتجات وخامات بأسعار رخيصة مثل الملابس والأقمشة والمنسوجات والحقائب والأحذية والمجوهرات والفاكهة والخضار الطازجة.

5- سوق الأربعاء

سوق جميل يفتح يوم الأربعاء، وهو مزار للسياحة في بورصة بسبب وجوده ضمن مساحات خضراء ويضم أكشاك تبيع بالبطاقة الائتمانية وبأسعار رخيصة.

6- سوق الحرير كوزا خان

حجز السوق مكانه الأول بين أشهر الأسواق الشعبية في العالم، ويجذب إليه الزوار من كل مكان، ويعتبر قلب السياحة في بورصة لأهميته التاريخية وكونه مصدر الدخل لعدد كبير من سكانها، ويضم محلات تجارية خاصة ببيع الأقمشة والملابس الحريرية وفيه فناء واسع ومسجد ومقاهي مميزة، وعرف منذ القدم بكونه مقر للقوافل التجارية القادمة من الصين، ويرجع تاريخ بنائه لعام 1490م حيث بني بأمر من السلطان بيازيد.

7- البازار الكبير

من الأسواق الشعبية المسقوفة المميزة الخاصة ببيع الملابس الحريرية والإكسسوارات والتحف التذكارية وبأرخص الأسعار.

8- سوق أس ميركيز

من الأسواق التاريخية القديمة التي تضم منتجات رخيصة الثمن وتوفر متعة ترفيهية رائعة للزوار بوجود قاعات سينما وصالات بولينغ وألعاب أطفال.

أجمل حدائق بورصة

لمدينة بورصة سحر أخاذ يتجلى بوجود العديد من الحدائق والمنتزهات الطبيعية الجميلة، والتي تعرف بكونها أماكن ترفيهية في بورصة فهي تضيف أجواء المتعة والمرح لكل من يزورها من أطفال وشباب وعوائل من خلال أنشطتها المتنوعة ومرافقها الخدمية المميزة، ومن أشهر تلك الحدائق:

1- منتزه غابة أتاتورك

متنفس طبيعي خلاب للابتعاد عن صخب المدينة مع مساحات خضراء واسعة وأشجار متنوعة من البلوط والصنوبر ومكان مناسب للتخييم وممارسة المشي والجري، وبضمنه اكستريم بارك بورصة التي تضم ألعاب ترفيهية للأطفال ومقاهي ومطاعم لتناول الطعام والمشروبات.

2- حديقة جاذبة بورصة

من أكبر حدائق مدينة بورصة في قلب منطقة يلديريم، وهي مكان مثالي للسياحة في بورصة باحتوائها على أشجار وأزهار جميلة وأكواريوم سمكي صغير وأماكن مخصصة للجلوس وممرات للمشي والجري وملاعب لكرة القدم والسلة مما يجعلها ضمن أفضل أماكن سياحية في بورصة للاطفال والكبار.

3- حديقة حيوانات بورصة

حديقة واسعة ومقصد سياحي لمن يهوى التعرف على عالم الحيوان المثير واكتشاف أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والبرمائية والزواحف والطيور.

4- كالتشر بارك

تقع الحديقة غرب مدينة بورصة وفيها مناظر طبيعية جميلة ومناطق استجمام واسترخاء مع ملاعب ومقاهي ومدينة ألعاب ترفيهية للأطفال ومعرض ثقافي ومتحف آثار صغير.

5- جبل أولوداغ

يسمى بالجبل الكبير أو الجبل الأسطوري، ويعتبر أعلى قمة في منطقة الأناضول الغربية ومنطقة مرمرة حيث يرتفع مسافة 2543 متر عن سطح البحر ويضم محمية طبيعية وطنية، ويتم الوصول إليه عبر السيارات أو الباصات أو بالتلفريك.

6- الحديقة الثقافية

تقع بقلب مدينة بورصة بمساحة 393 ألف متر مربع، وتم تحديثها عدة مرات منذ بداية التأسيس عام 1955م وتتميز بعالم ترفيهي مميز للسياحة في بورصة بوجود بحيرة صناعية كبيرة وألعاب مائية، وبقربها مدينة ملاهي ضخمة تدعى لونا بارك تشكل عنصر جذب للسياح.

7- حديقة بوتانيك

من أجمل حدائق بورصة وتقسم إلى الحديقة اليابانية والإنكليزية والفرنسية وحديقة الورد وحديقة النبات وحديقة الصخور وحديقة الألوان وحديقة النباتات الغريبة، ولها مساحة كبيرة تقدر ب 400 ألف متر مربع وتعتبر مركز ترفيهي وتعليمي في نفس الوقت.

8- حديقة كنت اورماني

حديقة جميلة مع مساحات خضراء واسعة ومناطق جاهزة الشواء فيها مناقل مصنوعة من الطوب.

9- حديقة هدى قندقار

من اهم حدائق بورصة حيث المسطحات الخضراء والبحيرات والجسور والأرصفة الحجرية ومناطق للجلوس والمسارح والملاعب الرياضية.

10- حديقة ميرينوس

ثاني أكبر حديقة في بورصة وعنصر رائع للسياحة في بورصة، حيث تجد فيها بحيرات صناعية وأحواض تربية أسماك وممرات لركوب الدراجات وملاعب لكرة القدم والسلة ومسارات رائعة للتنزه.

في ختام مقالنا تم التعرف على أهم مقومات السياحة في بورصة بما فيها من متاحف ومساجد وأسواق ومولات وحدائق وبحيرات وغابات وقرى سياحية وجميلة، فلا تتردد في زيارة تلك المدينة الساحرة أبداً.