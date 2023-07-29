أفضل 8 أنشطة في شلال أوزونديري اوردو

تعد مدينة أوردو من أشهر المدن السياحية في تركيا، وذلك بسبب جمال طبيعتها وامتدادها البحري على البحر الأسود مما يجعلها ميناء مهم للاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية المحلية التي يتم زراعتها في المنطقة نفسها، كالبندق والفواكه المتنوعة، ولكن أهم ما يميزها النشاط السياحي لتوفر فيها الكثير من المعالم الطبيعية، كالأنهار والبحيرات والمرتفعات الجبلية والجداول الصغيرة والغابات الواسعة والبساتين والأراضي الزراعية والمراعي والشلالات المائية الطبيعية.

ومن أهم هذه الشلالات شلال أوزونديري اوردو والذي يمتاز بمناظر جمالية مدهشة وأصوات تطرب الأذان، كصوت المياه وهي تنهمر من الأعلى إلى الأسفل، وصوت زقزقة العصافير على أغصان الأشجار والفراشات وهي تتنقل بين الأزهار الملونة والأشجار الشاهقة الخضراء التي تزين المكان وتحيط بالشلال لتضيف على المكان جمال وروعة، ولذلك سنشرح بالتفصيل عن شلال أوزونديري اوردو وعن أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها بداخله والخدمات التي توفرها الحكومة لزوارها لاستقطاب الزوار للمكان فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في شلال أوزونديري اوردو

يمكن ممارسة الكثير من النشاطات المسلية والممتعة في شلال أوزونديري في اوردو، وذلك بسبب روعة المناظر الطبيعية التي يحتويها من جبال خضراء على مد النظر يتدفق منها الماء العذب الصافي البارد على شكل شلال، كما يوجد بالقرب منها غابات واسعة مليئة بالأشجار المورقة والنباتات البرية، مما يعطي فرصة لزوار المكان من القيام بكافة النشاطات التي يرغبون بها بكل سهولة في أي وقت، ومن أهم تلك الأنشطة الترفيهية:

1- التجول والاستكشاف

يقصد الناس هذا النوع من المعالم الطبيعية للترفيه عن أنفسهم، ولخوض تجربة ممتعة من خلال التجول في أجمل أماكن سياحية في أوردو، والتي تمتاز بجمال المياه وهي تنهمر كالشلال من أعلى الجبال لتشكل بحيرة كبيرة.

2- التأمل والاسترخاء

يرغب الكثير من الأشخاص بالذهاب إلى شلالات اوردو ، من أجل الاستجمام ورؤية المناظر الطبيعية الخلابة من الأشجار الباسقة، والأراضي الزراعية والسهول الخضراء وجداول المياه الصغيرة وهي تجري بين الجبال فيزداد جمالها وبريقها الأخضر.

3- ممارسة السباحة

يوجد في المنطقة بحيرة تجتمع فيها مياه الشلال يمكن للزوار السباحة فيها مع أطفالهم، في أيام الصيف الحارة من أجل التخفيف من حرارة الجو والإحساس بالرطوبة والانتعاش.

4- رياضة تسلق الجبال

يحيط بالشلال من كافة الجهات سلسلة من المرتفعات الجبلية، مما يسمح لهواة رياضة التسلق الجبلي الصعود على الجبال للوصول إلى قمتها ورؤية جمال وروعة المكان من المرتفع العالي.

5- ركوب الدراجات الهوائية

يستطيع الزوار استئجار الدراجات الهوائية وقيادتها، كرحلة تجول ممتعة في المنطقة للتعرف على معالمها ولرؤية المشاهد المبهرة للنظر فيها من غابات وبساتين على مد النظر.

6- التقاط الصور التذكارية

يأخذ الأفراد مع أصدقائهم وعائلاتهم الكثير من الصور الجميلة، كذكرى رائعة عن هذا المكان الطبيعي الأخاذ.

7- التخييم والاستجمام

يقصد الناس الشلال بغرض الإقامة المؤقتة والتخييم في أحضان الطبيعة، ومن أجل قضاء أوقات ممتعة ومسلية بعيداً عن ضجيج المدينة وصخبها.

8- التنزه في البرية

القيام برحلة لطيفة إلى المكان والتنزه مع أفراد العائلة واستكشاف الطبيعة والأشجار المثمرة المزروعة في البساتين كالبندق وأشجار البلوط.

المطاعم الموجودة في شلال أوزونديري اوردو

تتجمع في المنطقة الكثير من المطاعم والمقاهي السياحية والتي تختص في تقديم أشهى الوجبات التركية والغربية، فشلال أوزونديري باوردو منطقة سياحية مهمة تجذب الكثير من الأفراد سواء من نفس المنطقة أو من المناطق القريبة منها، وتساعد المطاعم في زيادة عدد السياح من أجل الجلوس فيها وأخذ قسط من الراحة وتناول أشهى الوجبات، كما يوجد مطاعم ومقاهي بالقرب من الشلال وتمتاز بجلساتها الخارجية وإطلالتها الرائعة، بالإضافة إلى الجلسات الداخلية المريحة والواسعة والتي تستوعب عدد كبير من الطاولات والكراسي.

مواعيد العمل والأسعار في شلال أوزونديري اوردو

يتوجه الناس إلى شلال أوزونديري اوردو في أي وقت يرغبون به من أيام الأسبوع، ولكنه يشهد ازدحام كبير في فصل الصيف بغرض الاستراحة والترفيه عن النفس في مكان يبعث الشعور بالسعادة والفرح والراحة وقضاء أوقات مسلية مع الأصحاب والعائلة، والجلوس إلى جانب الشلال والتأمل بسحر المياه وهي تتدفق بشدة إلى القاع، ويتواجد في منطقة الشلال عدد كبير من العمال الذين يهتمون في نظافة المكان وتأمين كافة متطلبات زواره.

عنوان شلال أوزونديري اوردو

تقع الشلالات وسط غابات مدينة اوردو السياحية، وتمتاز بوجود الكثير من الشلالات ويعد شلال أوزونديري من أروع الشلالات الموجودة فيها، والتي تساهم في جذب الكثير من الأشخاص إلى المنطقة، وذلك بسبب السحر الخاص الموجود فيها من مياه الأنهار والشلال والطبيعة الخلابة والأجواء اللطيفة والمنعشة ونسائم عليلة وجلسات مريحة بجانب بركة المياه، والجسر الخشبي الذي يربط بين مرتفعاتها الجبلية، لتسهيل عملية السير بسرعة والسماح للزوار من رؤية كافة هذه المعالم الطبيعية.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على شلال أوزونديري اوردو، وعلى أهم المعالم الطبيعية الموجودة فيه كما تم ذكر الأنشطة الترفيهية التي يمكن للزوار ممارستها داخل المكان، بالإضافة إلى ذكر موقع الشلال ومواعيد العمل فيه وأسعار الدخول إليه والمطاعم والمقاهي الموجودة فيه أو بالقرب منه.