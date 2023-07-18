أفضل 10 من شلالات اوردو التي تستحق الزيارة

عاصمة البندق هو لقب يصف أوردو كواحدة من أجمل مدن تركيا، وقد عُرفت المدينة أيضًا باسم لؤلؤة البحر الأسود، وزاوية الجنة، وذلك لما تتميز به من جمال طبيعي وسحر خلاب، ومن بين كل معالم جمالها تحتل شلالات اوردو ترتيبًا عاليًا في نسب الإقبال على الزيارة، فالمدينة تحتوي على حوالي 100 شلال، بسبب طبيعتها الجبلية التي ترفعها عن سطح البحر 5 أمتار في المتوسط، وفي موضوعنا اليوم نسلط الضوء على أهم وأشهر هذه الشلالات لإدراجها ضمن برنامجك السياحي، أو اصطحاب أطفالك لتعريفهم بالمعالم الجمالية في أوردو ومنحهم فرصة أفضل للتعرف على الطبيعة هناك.

أفضل شلالات اوردو

هناك شلالات بعينها تحتل مكانة كبيرة في قلوب الزائرين؛ حيث تتمتع بمنظر جذاب وأجواء رائعة، فليس هناك كلمات تصف وقوفك أمام شلالات اوردو تركيا الرائعة لكي تراقب تساقط الماء من الأعلى للأسفل! مع تناثر رذاذ الماء نحوك، شعور قد يمنحك حياة مختلفة بالفعل، لذا نوضح في تلك السطور أجمل شلالات اوردو، وبعض المعلومات الأساسية عنها.

1- شلال أوزونديري اوردو

من أكبر الشلالات في أوردو، فارتفاعه يناهز 105 متر كاملة، لذا يمكننا تلقيبه بأنه أطول شلال في تركيا بالكامل، وبالنسبة لمسقطه فالماء لا ينحدر منه في مسار واحد، بل يسير في جداول صغيرة لينقسم إلى 6 شلالات تصب جميعها في بركة بالأسفل، وفي هذا المكان تتعدد وسائل الترفيه البسيطة، فمحبي الهدوء والمشي يمكنهم الاستفادة من المكان هناك، سواء لتناول بعض المشروبات والأطعمة من المتاجر القريبة من الشلال، أو قراءة الكتب، أو حتى ممارسة بعض الألعاب مع الأطفال، أو التأمل لبعض الوقت ومراقبة الطبيعة الغناء.

2- شلال كافوسلار اوردو

يمكن وصفه ببساطة بأنه لوحة فنان قدير تبرز تفاصيل الجمال وتجسد معناه، فحين تذهب لزيارته من بين شلالات مدينة اوردو التركية ترى كيف نحت الماء جدولًا لنفسه ليمر نقيًا عذبًا للهبوط إلى بحيرة صغيرة ماؤها من ماء الشلال، وإن لامسته بيدك تجده باردًا نقيًا ونظيفًا.

يقع الشلال في وسط منطقة غابات، لذا تلاحظ أن المنطقة المحيطة به مليئة بالأشجار المرتفعة، ولكنها مع ذلك منطقة آمنة يمكن استكشافها لمزيد من الانبهار والمتعة بما تراه هناك من أشجار معمرة وجميلة المنظر ربما لم ترى من فصائلها سابقًا.

3- شلال كارولوك اوردو

يعد شلال Karaoluk من بين شلالات اوردو التي تقع في وسط منطقة غابات، فهناك تجتمع الأشجار الكثيفة مع الطرق الجبلية الوعرة التي تُشعرك وكأنك قررت العيش بطريقة مختلفة تمامًا، ولكنها ستكون طريقة ممتعة بالفعل، كل ما عليك هو إحضار الأحذية المناسبة ومن ثم خوض المغامرة.

الشلال يحفر طريقه بصورة متعرجة، ويهبط إلى الأسفل محدثًا تجمع مائي بديع لا يسهل الاقتراب منه ولمسه في مهبطه، ومع ذلك يعتبر الشلال منخفضًا إلى حدٍ ما، لذا يتناسب أكثر مع من يحبون الهدوء والتأمل، خاصةً مع الصوت المميز الذي يُحدثه تدفق الماء وهبوطه من الأعلى إلى الأسفل، إضافةً إلى الهواء النقي الذي يحمل عبيرًا مميزًا ممزوجًا من رذاذ الماء وعبق الزهور من حولك.

4- شلال اوتاميس اوردو

يُعرف باسم Ohtamış طبقًا للمنطقة التي يتواجد فيها، حيث يقع على مسافة 20 كم من أولوبي، وهو يقع على ارتفاع يقدر بحوالي 30 م تتساقط منه المياه بزاوية 90°، وما يميزه بالفعل الحجم والارتفاع، حيث يتم اعتباره الأكبر والأعلى ضمن شلالات أوردو.

يمكنك الذهاب لزيارة الشلال الأبرز في أوردو مع استكمال متعتك بتناول وجبتك المفضلة في المطاعم التي تقدم لك قائمة مميزة من الأطباق التقليدية وغيرها وكذلك الحلوى والمشروبات، كما يمكن الاستفادة من مرافق أخرى متاحة هناك مثل المسجد وموقف السيارات وغير ذلك.

5- شلال جيسال اوردو

يقع في بلدة صغيرة تُعرف باسم ايباستي، وهو من أجمل شلالات اوردو ويتميز عنها بالماء البارد المنعش والرائع، إضافة إلى كون مائه عذب قابل للشرب، ويتميز أيضًا بكونه عميق إلى حدٍ ما، فالمصب يصل حتى عمق 4 متر كاملة.

ترى هناك أجمل الأماكن وأكثرها طبيعية وتنسيق دون تدخل بشري، وهذا ما يضفي عليها الطابع المريح والجذاب، فنحن لا نتحدث عن التنسيق البصري فقط، بل تنسيق الأصوات الصادرة عن الشلال مع حركة النباتات والطيور من حولك كلها توفر أجواء رائعة لا يسهل وصفها.

6- شلال قدينجيك

شلال Kadincik selalesi يتخذ موقعه بعيدًا عن مركز أوردو بحوالي 20 كم، وهو مكان تظهر فيه الطبيعة الجبلية ومدى اتساقها مع الخضرة والنباتات، وتمر المياه في ذلك الشلال في مسار منحوت بشكل رائع، ومن ثم تهبط للأسفل بهيئة شلال، كل هذا يسلب القلوب ويشغل العقول بالتفكر في جميل خلق الرحمن، حيث أن المكان له تأثير أكثر إيجابية من المتوقع لمن كان يعاني الضغوط الحياتية المستمرة.

يعتبر قدينجيك أجمل شلالات اوردو من حيث المنظر الجذاب، كما أنه مناسب لاصطحاب العائلة أو الأصدقاء أو المجيء فردًا، فهو يحتاج للتأمل، والنظر، والشعور بكل قطرة من رذاذ الماء من حولك، ولكن لا تنس التقاط بعض الصور المليئة بالحيوية والتي تذكرك بهذا الشلال الرائع.

7- شلال تشاغلايان

من الشلالات المتفردة بمظهرها، ويحضر إليه كثيرون باعتباره واحد من أبرز الأماكن السياحية في اوردو ، فهو يهبط عن ربوة مجوفة، ما يجعل داخله كهف خلف الماء المتساقط، كما أن الماء الهابط ليس كثيفًا جدًا من حول الصخور الأرضية، لذا يعتبر هادئًا جدًا، كما أنه مميز ومناسب للزيارات والعطلات العائلية، كما تحيط به النباتات والأشجار الخضراء الرائعة لتوفر مظهرًا مريحًا، كما أن هناك مرافق قريبة من المكان لخدمتك والتأكد من وصولك إلى ما تحتاج إليه بسهولة.

8- شلال هاتيبلي

من ضمن شلالات الماء البارد، فمدينة أوردو تتميز بعدم ارتفاع درجة حرارة مائها عن 20° في أي فصل من فصول السنة، ويتميز الشلال بكونه مناسب للتخييم بجواره أو لقضاء يوم ممتع ومختلف عما قضيته سابقًا، لذا ادرج هذا الشلال المميز في برنامجك فهو من أفضل شلالات اوردو، لذلك استقطع يوم للاستمتاع بجواره مع أحبابك.

9- شلال تشيسيلي

من الشلالات الموجودة على أرض صخرية عالية تنحدر منها المياه للأسفل، وهو من أروع شلالات اوردو وأكثرها جمالًا، فالأرض من حوله خضراء، وتغطيها حشائش ونباتات قصيرة وليست أشجار، بينما ترتسم الجداول والقنوات التي يسير فيها الماء بشكل مبدع، ومن ثم يُصب الماء من الأعلى محدثًا غديرًا أشبه بالموسيقى من فرط جماله.

الشلال هناك يعتبر مزارًا بحد ذاته، وذلك بفضل المنظر الجذاب، وأشعة للشمس الرقيقة التي تتميز بعدم كونها حارة جدًا، ما يوفر على الزائرين البحث عن مكان ظليل، لذا ستكون زيارتك لهذا الشلال مفيدة من نواحي مختلفة.

10- شلال بارشمبا

بارشمبا هي ربوة عالية، وأرض مرتفعة تحوي بحيرة تجعلها تظهر للرائي وكأنها لوحة فنية تم رسمها على يد فنان محترف، فهي أرض خضراء تتخللها البحيرة إضافةً إلى جداول مائية متعرجة تتخذ مسارها ليظهر في النهاية شلال يهبط أرضًا من المرتفعات ليسلب عقول الناظرين إليه، وهناك تستمتع بطبيعة بسيطة حتى ترى الأكواخ وتتناول الأسماك، كما يمكنك اصطحاب أطفالك للعب في المنطقة المخصصة لذلك دون قلق ولا قيود.

يجب على محبي الهدوء والطبيعة زيارة شلالات اوردو في أقرب فرصة، فهي شلالات جميلة تقع في مدينة رائعة الجمال، ومن فرط سحرها يأتيها الزوار من كل مكان، فلا تتردد في زيارتها وبالتأكيد ستصبح زائرًا دائمًا لتلك المدينة وكذلك للشلالات الرائعة.