أفضل 10 أنشطة عند شلال اوتاميس اوردو تستحق التجربة

واحد من أجمل المناطق الطبيعية في مدينة أوردو التركية هو شلال اوتاميس اوردو المميز، يبلغ ارتفاعه حوالي 52 مترًا ويتألف من عدة مستويات، ويمتد على طول الوادي الذي يصب في البحر الأسود، وتتميز المنطقة المحيطة بالشلال بالغابات الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة، مما يجعلها مثالية للمشي والتنزه، حيث يمكن للزوار الوصول إلى الشلال عن طريق المشي على طول المسارات الطبيعية المحيطة به، ويعد شلال أوتاميس واحدًا من أشهر الوجهات السياحية في مدينة أوردو، إذ يتمتع بشعبية كبيرة بين الزوار الذين يرغبون في استكشاف الطبيعة الرائعة في المنطقة والتمتع بجمال الشلال ومياهه الصافية والمناظر الخلابة، وللتعرف أكثر على شلال اوتاميس اوردو والمنطقة المحيطة به تابع بقراءة هذا المقال.

موقع شلال اوتاميس اوردو

شلال اوتاميس اوردو يقع في إقليم "أوردو" في شمال تركيا، يبعد الشلال حوالي 26 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة "أوردو" وحوالي 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة "أولوبي" في نفس الإقليم.

يتميز شلال اوتاميس باوردو بمناظره الطبيعية الخلابة وارتفاعه الذي يبلغ حوالي 30 مترًا، ويُعد واحدًا من أجمل شلالات اوردو ، يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للشلال والنهر الذي يصب فيه، بالإضافة إلى الغابات المحيطة به.

يمكن الوصول إلى شلال أوتاميس عن طريق الطرق الرئيسية في المنطقة، ويتوفر موقف للسيارات في المنطقة، كما يمكن الوصول إلى الشلال عن طريق المشي على درب يمتد لمسافة حوالي 1.5 كيلومترات من الغابة المحيطة بالشلال.

العنوان: Ohtamış, 52850 Ulubey/Ordu, تركيا، وللوصول إلى موقع شلال اوتاميس في اوردو على خرائط غوغل اضغط هنا.

أهم الأنشطة الترفيهية في شلال اوتاميس اوردو

هناك العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكن للزوار القيام بها في منطقة شلال اوتاميس في اوردو، والتي تعزز السياحة في اوردو تركيا ، وفيما يلي سوف نذكر أهم 10 أنشطة ترفيهية في الشلال:

1- مشاهدة شلال اوتاميس اوردو

يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة شلال أوتاميس الخلاب والاستماع لصوت الماء الجاري الهادئ، ويعتبر هذا النشاط الرئيسي الذي يأتي له الزوار إلى المنطقة.

2- المشي في الغابات المحيطة بالشلال

يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمنطقة والمشي على الدرب الذي يمتد لمسافة حوالي 1.5 كيلومترات من الغابات المحيطة بالشلال، ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الأشجار الضخمة والحيوانات البرية المختلفة التي تعيش في المنطقة.

3- ركوب الدراجات الجبلية

يمكن للزوار استئجار الدراجات الجبلية والتمتع برحلة ممتعة في الغابات المحيطة بالشلال، ويعتبر هذا النشاط مناسبًا للذين يحبون الرياضات الخارجية والمغامرة.

4- رحلات المشي لمسافات طويلة

يمكن للزوار القيام برحلات المشي لمسافات طويلة في المناطق الجبلية المحيطة بالشلال، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للمنطقة والتمتع بالهواء النقي.

5- التخييم

يمكن للزوار الاستمتاع بالتخييم في المنطقة المحيطة بالشلال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمنطقة والنوم في الخيم وقضاء الليل في الهواء الطلق.

6- ركوب الخيل

يمكن للزوار الاستمتاع بركوب الخيل في الغابات المحيطة بالشلال، وهذا النشاط يعتبر مثاليًا لمن يحبون الاسترخاء والتمتع بالطبيعة.

7- الصيد

يمكن للزوار الاستمتاع بالصيد في نهر "كارادرا" الذي يجري في المنطقة المحيطة بالشلال، ويعتبر هذا النشاط مناسبًا للذين يحبون الصيد والمغامرة.

8- التزلج

يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج على الثلج في المناطق الجبلية المحيطة بالشلال، ويعتبر هذا النشاط مناسبًا للذين يزورون المنطقة خلال فصل الشتاء ويحبون الرياضات الشتوية.

9- التجديف

يمكن للزوار الاستمتاع برحلة تجديف في نهر "كارادرا" الذي يجري في المنطقة المحيطة بالشلال، ويعتبر هذا النشاط مناسبًا لمن يحبون التجديف والاسترخاء في الماء.

10- الاسترخاء والتمتع بالمناظر الجميلة

يمكن للزوار الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة للشلال والطبيعة المحيطة به دون القيام بأي نشاط محدد، ويعتبر هذا النشاط مناسبًا للذين يرغبون في الاسترخاء والتمتع بالهدوء والطبيعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الأخرى في المنطقة مثل السباحة في النهر، وزيارة المعابد والأديرة القريبة، والتسوق في الأسواق المحلية وتذوق الأطعمة المحلية الشهية.

المقاهي والمطاعم في شلال اوتاميس اوردو

توجد العديد من المقاهي والمطاعم القريبة من شلال اوتاميس اوردو، وفيما يلي سوف نذكر بعضًا منها:

مطعم ومقهى تشيفتليك أوتاميش (Cifteyol Otamis Restaurant & Café): يقدم هذا المطعم والمقهى مجموعة متنوعة من الأطباق التركية والعالمية، ويتميز بإطلالته الخلابة على شلال أوتاميس.

يقدم هذا المطعم والمقهى مجموعة متنوعة من الأطباق التركية والعالمية، ويتميز بإطلالته الخلابة على شلال أوتاميس. مطعم ومقهى أوتاميش بارك (Otamis Park Restaurant & Café): يقع هذا المطعم والمقهى بجوار شلال أوتاميس، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بإطلالته الجميلة على الشلال.

يقع هذا المطعم والمقهى بجوار شلال أوتاميس، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بإطلالته الجميلة على الشلال. مطعم ومقهى بيترونا (Petrana Restaurant & Café): يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم الشعبية في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية.

يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم الشعبية في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية. مطعم ومقهى دينيز (Deniz Restaurant & Café): يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم المحلية الشهيرة في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية والعالمية والمشروبات الباردة، ويتميز بإطلالته الجميلة على المناظر الطبيعية المحيطة.

يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم المحلية الشهيرة في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية والعالمية والمشروبات الباردة، ويتميز بإطلالته الجميلة على المناظر الطبيعية المحيطة. مقهى ومطعم بيلار (Bilir Restaurant & Café): يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم الشعبية في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بإطلالته الجميلة.

يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم الشعبية في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بإطلالته الجميلة. مطعم ومقهى أوتاميش كوفي (Otamis Coffee Restaurant & Café): يقع هذا المطعم والمقهى بالقرب من شلال أوتاميس، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بأجواء هادئة ومريحة.

يقع هذا المطعم والمقهى بالقرب من شلال أوتاميس، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بأجواء هادئة ومريحة. مطعم ومقهى أوتاميش بوتيك (Otamis Boutique Restaurant & Café): يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم الراقية في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بتصميمه الأنيق والمريح.

يعد هذا المطعم والمقهى من المطاعم الراقية في المنطقة، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية، ويتميز بتصميمه الأنيق والمريح. مطعم ومقهى جورميه (Gourmet Restaurant & Café): يتميز هذا المطعم والمقهى بتصميمه الراقي والأنيق، ويقدم المأكولات التركية التقليدية والعالمية.