أفضل 6 أنشطة رائعة يمكنك ممارستها داخل شلال جيسال اوردو

في إطلالة فريدة ورائعة تقع مدينة اوردو على ساحل البحر الأسود، ويقصدها العديد من الزائرين من جميع أنحاء العالم، وقد تم تسميتها بعدة ألقاب من أهمهم قلب الشمال التركي، فهي تحتوي على العديد من الأماكن السياحية التي تستهوي من يعشقون الطبيعة، وتتميز مدينة اوردو بأن جوها معتدل في معظم أيام السنة كما تضم الكثير من الجبال والوديان والسهول والمساحات الخضراء، ومن أهم المعالم السياحية في مدينة اوردو هو شلال جيسال اوردو، والذي يتميز بإطلالته الفريدة والرائعة وسط الأشجار دائمة الخضرة، وجدير بالذكر وجود العديد من أشجار الصنوبر والبندق على جانبي الشلال، مع وجود الكثير من النباتات العطرية، والتي تعطي رائحة ذكية.

معلومات عن شلال جيسال اوردو

يقع شلال جيسال في اوردو داخل غابة ايباستي التابعة لولاية اوردو، ويبلغ عمق الماء بداخلها نحو أربعة أمتار، ويمكنك الاستمتاع بغابة ايباستي قبل الوصول إلى الشلال، فهي تحتوي على العديد من الأشجار شاهقة الارتفاع، وأيضاً توجد بها كمية كبيرة من جميع أنواع النباتات العطرية ونباتات الزينة، بعد ذلك يمكنك إتباع الإرشادات الموجودة على الطريق، حتى تصل إلى شلال جيسال اوردو، حيث يوجد طريق بدون أسفلت يبلغ طوله ثلاثة كيلو متر، لذلك يجب توخي الحذر وأنت تقود سيارتك، لأن به الكثير من المنحنيات.

كما يوجد منخفضات متعددة حتى تصل إلى الشلال، وحين تقترب من الوصول يتحول الطريق إلى طريق ممهد، وجدير بالذكر وجود أنواع مختلفة من الطيور ذات الأشكال الملونة حيث تحلق أعلى الأشجار دائمة الخضرة تبعث في نفوس الأطفال بهجة وسعادة، يظهر لك الشلال عندما تمر على هضبة صغيرة ثم تنحدر لأسفل وستجد نافورة مياه رائعة والمياه فيها صالحة للشرب، ينصح بزيارته في جميع فصول السنة، ماعدا فصل الشتاء حيث تصبح المياه متجمدة بداخله.

عنوان شلال جيسال اوردو

تبعد مدينة أوردو عن العاصمة اسطنبول نحو 687 كيلو متر، يمكنك قطعها بالسيارة وتستغرق الرحلة حوالي عشر ساعات، كما يوجد مطار داخل مدينة اوردو، فيمكنك ركوب الطائرة من اسطنبول وصولاً إلى اوردو في أقل من نصف ساعة، وللاطلاع على عنوان شلال جيسال اوردو عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها داخل شلال جيسال اوردو

توجد العديد من الأنشطة الترفيهية داخل شلال جيسال باوردو، يمكنك الاستمتاع بها أنت وعائلتك، فحين ترى الشلال وتسمع صوت المياه وهي تنهمر داخله مع رؤية الأشجار العالية والملتفة الأغصان فذلك يبعث في النفس السكون والطمأنينة، وتعطي حالة من الاستقرار والراحة النفسية، وعندما نتحدث عن الأنشطة الترفيهية فيمكننا القول أنك أمام رحلة مثيرة وبها الكثير من حب المغامرة والتشويق، وسنذكر ذلك بشيء من التفصيل من خلال السطور القليلة القادمة.

1- التنزه والتخييم

في البداية وحين تصل إلى شلال جيسال اوردو، عليك بعمل جولة تفقدية تستكشف من خلالها جميع اتجاهات المكان، يوجد داخل الشلال أكواخ خشبية تسمح بالتخييم داخلها طوال فترة تواجدك، حيث للتخييم فوائد عديدة ومنها تقليل التوتر والضغط العصبي، وزيادة القدرة على التركيز، وحل المشكلات، يمكنك ممارسة العديد من الألعاب الجماعية مع أسرتك وقضاء يوم ممتع لا يمكن أن تمحوه من ذاكرتك، ويمكنك الجلوس على شاطئ الشلال وعمل جلسات التأمل والاسترخاء وأيضاً، يمكنك ممارسة هواياتك المفضلة مثل القراءة مع الاستمتاع بألحان الطبيعة الخلابة.

2- الاستمتاع بالسباحة الحرة

يعتبر شلال جيسال اوردو من أهم مناطق سياحية في اوردو حيث يأتي إليه الزائرين من جميع أنحاء العالم لأجوائه المعتدلة، ومن أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها هي السباحة الحرة حيث تتدرج أعماق المياه تحت الشلال حتى تصل إلى عمق أربعة أمتار وتلك الأعماق تسمح بالسباحة الحرة دون قلق أو خوف ويمكنك أيضاً اصطحاب طفلك لكي تخوض تجربة رائعة ومثيرة، وجدير بالذكر أن المياه نظيفة وخالية من أي تلوث ولا يوجد بها الكثير من النباتات أو الأعشاب البحرية والتي تعوق السباحة والاستمتاع بالمياه.

3- إقامة حفلات الشواء

تسمح إدارة شلال جيسال اوردو بإقامة حفلات الشواء، فعليك بإحضار كل ما يلزم لعمل حفلة شواء رائعة والاستمتاع بتناول الطعام في تلك الأجواء الخلابة.

4- التقاط الصور التذكارية

إذا أردت اختيار مكان لالتقاط أفضل الصور التذكارية، فستحتار كثيراً حيث يوجد العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك التقاط الصور فيها، فعلى سبيل المثال يمكنك التقاط صورة وأنت تتجول داخل المسارات الخاصة بالسير أو وأنت تسبح بمفردك وخلفك تنهمر مياه الشلال، أو وأنت تقيم حفلة شواء رائعة، فيعتبر شلال جيسال اوردو من أفضل وأهم شلالات اوردو على الإطلاق لما له من إطلالة متفردة.

5- الاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات

تم تحديث العديد من الخدمات داخل شلال جيسال اوردو حيث تم إنشاء مقهى ومطعم داخل الشلال ويقدم المطعم جميع أنواع المأكولات الشعبية التركية وأيضاً يقدم الأكلات العربية والأوروبية ويقدم أيضاً المشروبات الساخنة مثل الشاي التركي المميز والقهوة التركية ذات المذاق الرائع.

6- الاستمتاع بتأجير عربات تجرها الخيول

أتيحت منذ فترة قصيرة إمكانية تأجير عربات تجرها الخيول داخل المسارات الخارجية للشلال، والتي تتميز بأنها طرق ممهدة للاستمتاع بتلك التجربة الفريدة والرائعة، ويمكنك اصطحاب أطفالك وعائلتك والقيام برحلة رائعة على ظهر الخيول لن تستطيع نسيانها بسهولة.

مواعيد عمل شلال جيسال اوردو

يمكنك زيارة شلال جيسال اوردو في جميع أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة فالشلال مفتوح دائماً، ولكن يحذر السباحة ليلاً داخل الشلال فيمكنك الجلوس والاسترخاء في الأكواخ الخشبية أو الاستمتاع بتناول المأكولات داخل المطعم.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض تفصيلي عن أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها داخل شلال جيسال اوردو وأيضاً موقع الشلال مزوداً بخرائط جوجل بيزنس وأهم الخدمات الموجودة داخل الشلال ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.