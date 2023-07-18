أفضل 8 من شواطئ اوردو التي ينصح بزيارتها

تحظى مدينة أوردو باهتمام الزوار والسياح القادمين لاستكشاف جمال تركيا وعظمتها، وهي من المدن العريقة في تركيا وتتصدر قوائم السياحة فيها لجمالها وطبيعتها الخلابة وتنوع معالمها السياحية وشواطئها الخلابة وشواطئ اوردو وجهة الناس الصيفية وملاذاً لهم للهروب من الحرارة العالية، وفيها كامل مقومات السياحة المائية المثالية من سباحة وركوب أمواج وغطس وغوص وتنزه عبر مسارات المشي ولعب بالأجهزة الرياضية المنتشرة على الشاطئ، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أهم تلك الشواطئ ومرافقها الخدمية والسياحية التي تساهم في منح الزوار كل وسائل الأمان والراحة فانضموا إلينا.

أفضل شواطئ اوردو

مدينة ساحلية جميلة في قلب الشمال التركي المذهل والمعروفة بإطلالتها الساحرة على البحر الأسود، وتتصف شواطئ اوردو بالسحر والجمال وتجهيزاتها الفخمة المساعدة على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح كل فترة الموسم السياحي، وأغلب تلك الشواطئ الدخول إليها مجاني مع كثرة الخدمات والمرافق فيها ومن أهم تلك الشواطئ:

1- شاطئ تافالا اغزي اوردو

شاطئ رملي مميز يشتهر بمياهه الزرقاء الصافية ونظافته وخلوه من الصخور ليكون من أجمل شواطئ اوردو وهو من الخيارات المثالية للاستجمام والاسترخاء والترفيه، ويتضمن العديد من النشاطات الترفيهية المميزة والرياضات المائية المثيرة مثل السباحة وركوب الأمواج والتنزه على الشاطئ واتخاذ ممرات المشي الخاصة لممارسة رياضة المشي والركض واستنشاق هواء البحر العليل وعلى امتداد الشاطئ تتوزع كراسي الاستلقاء والتشمس لأخذ حمامات الشمس المميزة والاستراحة تحت المظلات الشمسية.

وبما أن البحر هادئ الموج فهو يناسب رياضة التزلج على الماء بشكل كبير مع إمكانية ركوب القوارب واليخوت والقيام بجولات بحرية لاستكشاف عالم البحار الغامض والساحر، وفيه العديد من المرافق الخدمية التي تلبي احتياجات الزبائن، وتوفر لهم كل وسائل الراحة من مقاهي وأكشاك ومطاعم ومواقف سيارات وحمامات مياه نظيفة ومعقمة، والدخول إلى الشاطئ مجاني.

2- شاطئ فونا اوردو

يجب على هواة السفر والمغامرة عدم تفويت فرصة زيارة مدينة أوردو التركية الساحرة واستكشاف أماكنها السياحية المميزة ومن أشهرها الشواطئ، ويعتبر شاطئ فونا أجمل شاطئ في اوردو حيث يقع على البحر الأسود ويمتاز برماله الذهبية الناعمة ونقاء مياهه وزرقتها مع تداخلها بالطبيعة الخضراء لتبدو كلوحة فنية تخطف الأبصار وتسحر العقول، وهو من شواطئ اوردو المناسبة لقضاء إجازة صيفية مثالية ويجذب إليه السياح من كل مكان وعلى الأخص محبي أجواء الهدوء والراحة.

ويضم الشاطئ العديد من النشاطات المائية المسلية للصغار والكبار من سباحة وغوص وغطس وصيد وتجول بالقوارب وركوب أمواج وتجديف بالكاياك مع إمكانية اللعب على الرمال الشاطئية بكرة السلة والطائرة وبناء القلاع الرملية، وتتوفر فيه العديد من المظلات الشمسية وكراسي الشاطئ المخصصة للاسترخاء وأخذ الحمامات الشمسية، وتنتشر على طول الشاطئ عدة مقاهي ومطاعم لتناول أشهى المأكولات البحرية والتركية التقليدية وشرب العصائر المثلجة والمشروبات الساخنة، مع وجود بعض الأكشاك الصغيرة لشراء السناكات والهدايا التذكارية، ويتم الدخول إليها بشكل مجاني.

3- شاطئ أوزونكوم اوردو

يتميز الشاطئ بإطلالة على البحر الأسود في الشمال التركي، وهو من أشهر شواطئ اوردو المخصصة للترفيه والاستجمام والبعد عن ضجيج المدن حيث يجد فيه الزوار مكاناً مناسباً لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية مثل السباحة والصيد والغطس والغوص والتجديف بالقوارب والكاياك وركوب الموج مع وجود مسارات ملائمة للمشي والجري، والشاطئ من شواطئ اوردو الرملية الناعمة ذات اللون الذهبي الجميل ومياهها صافية مثل المرآة وتنعكس أشعة الشمس على سطح البحر في مشهد طبيعي خلاب يناسب التقاط الصور الفوتوغرافية، وتتوفر فيه أماكن للجلوس ومقاعد وكراسي شاطئية مع حمامات مفتوحة في الهواء الطلق لأخذ حمام سريع، وتجد ضمنه العديد من الأكشاك لبيع المسليات والهدايا الصغيرة وألعاب الأطفال.

4- الشاطئ الأبيض اوردو

لم تأت شهرة هذا الشاطئ الجميل من العدم فهو أفضل شاطئ في اوردو وخيار مثالي لكل من يرغب بالاستراحة والهدوء وملجأ لمن يريد البعد عن مشاغل الحياة، وفرصة للبحث عن لحظات مسلية وممتعة برفقة الأهل والأصدقاء مع اجتماع الأحباب وقضاء العرسان شهر عسل لطيف، وهو من شواطئ اوردو ذات الرمال البيضاء الناعمة ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم، ويقصده محبي الرياضات المائية لنقاوة مياهه ونظافته وخلوه من الصخور مما يجعله من أفضل الأماكن السياحية في اوردو للسباحة وركوب الموج والتزلج والتنزه بالقوارب والتجديف ولعب السلة والطائرة في أجواء حماسية ومثيرة للإعجاب.

وتحيط به العديد من المناظر الطبيعية الخضراء لتندمج مع اللون الأزرق لمياه البحر في مشهد خلاب، وعلى الشاطئ تتوزع المظلات الشمسية والكراسي للاسترخاء والاستلقاء وأخذ الحمامات الشمسية والحصول على اللون البرونزي المميز، وتجد عدة مطاعم ومقاهي لتوفير جلسات هادئة ومريحة وتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة ويضم عدة مرافق مهمة مثل مواقف السيارات والحمامات النظيفة، إضافة إلى حمامات الهواء الطلق.

5- شاطئ السيدات

شاطئ مجاني موجود داخل حدود مدينة أوردو ببعد 5 كم عن مركز المدينة في منطقة بيرشمبا، وهو من أفضل شواطئ اوردو المخصصة للنساء وللأطفال تحت عمر 10 سنوات، ويمتاز برماله الذهبية ذات الملمس الناعم وبحره الخفيف الموج والخالي من الصخور مما يجعله أحد شواطئ اوردو المناسبة للسباحة مع الأمان التام، ويضم الشاطئ منطقة ألعاب صغيرة للأطفال وحمامات معقمة وكافيتريات لشراء الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة وفيه متجر صغير لبيع الألعاب.

6- شاطئ تشاكا

يقع الشاطئ ضمن منطقة بيرشمبا التي تتبع لمدينة اوردو الساحلية، وهو من أجمل شواطئ اوردو ويبعد حوالي 27 كم عن مركز مدينة أوردو، ويتم الوصول إلى المكان عبر وسائل النقل الموجودة داخل المدينة ويمتاز بملائمته للسباحة وركوب القوارب المائية والشراعية والقيام بجولات بحرية مثيرة لاستكشاف عالم البحار الساحر إضافة إلى ركوب الأمواج والتزلج على المياه ولرماله لون ناصع البياض، ويشهد ازدحاماً كبيراً في فصل الصيف كونه وجهة سياحية بارزة في اوردو، وتحيط به مرتفعات بارشمبا الخضراء التي تغطيها مجموعة من الغابات الكثيفة والمناسبة لممارسة رياضة التسلق والتخييم والتنزه والمشي واستنشاق الهواء العليل.

7- شاطئ تشايلي يالي

يوجد الشاطئ قرب مدينة أوردو ضمن طبيعة خضراء ساحرة وهو من شواطئ اوردو الواقعة في شمال تركيا وله أرضية حصوية، ويبعد عن مركز مدينة أوردو حوالي 4 كم، ويتم الوصول إليه بوسائل النقل الاعتيادية من داخل وخارج مدينة أوردو، والشاطئ نظيف ومزود بكامل المرافق الخدمية والسياحية الملائمة لمختلف الأنشطة الترفيهية من سباحة وركوب قوارب مع الاستمتاع بحمامات الشمس المميزة.

8- شاطئ جقا

يبعد الشاطئ مسافة 10 دقائق بالسيارة عن منطقة بيرسمبي في مدينة أوردو وهو أحد أروع شواطئ اوردو ويتصف برمال بيضاء شبيهة بلون الثلج، ويمتاز بمرافق جيدة تساعد السياح والزوار في عيش أسعد اللحظات من دون انزعاج مع الحرص على تلبية كل حاجاتهم من دون أي تأخير، والشاطئ كبير وواسع، وتنتشر فيه الكراسي الشمسية ومظلات الوقاية من أشعة الشمس الحارقة وفيه العديد من المقاهي والأكشاك للتسلية وشراء الوجبات الخفيفة وتناول المشروبات الباردة والمنعشة، وهو من وجهات السياحة الأهم في اوردو على الاطلاق.

في نهاية هذا المقال تم التعرف على أجمل شواطئ اوردو السياحية ذات المياه النقية والرمال الناعمة، إضافة إلى كونها أحد الخيارات المثالية للسباحة والغطس وركوب الأمواج وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية الممتعة.