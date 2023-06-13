أفضل 10 من شواطئ بودروم تستحق الزيارة

من الأمور التي لا نستغني عن تجربتها خلال رحلاتنا السياحية هي مشاعر ارتطام الأمواج بأقدامنا ونحن نسير على الرمال الناعمة في جو هادئ مفعم بالحيوية، فكل هذه التفاصيل وأكثر؛ يمكنك الاستمتاع بها عند الترتيب إلى رحلة سياحية إلى أحد الشواطئ المميزة، وتعد شواطئ بودروم من أكثر الشواطئ التي قد لاقت استحسانًا وأفضلية من قِبل السياح، فقد تميزت بوفرة الأنشطة الترفيهية التي يمكن للزوار القيام بها للاستمتاع بأوقاتهم، ويمكن التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بأجمل شواطئ بودروم من خلال متابعة القراءة للفقرات التالية.

أفضل شواطئ بودروم

نظل نبحث ونفكر دائمًا ونضع الخطط لبرامجنا السياحية عندما يقترب موعد الرحلة، حيث تذكرنا أيام الشهور المتتابعة بأنه قد حان وقت السفر إلى أجمل دولة سياحية، وهي دولة تركيا، ولا نغفل بالتأكيد عن التخطيط للذهاب إلى أحد شواطئها الموجودة في بودروم، ويمكن التعرف على أكثر شواطئ بودروم سياحةً، من خلال متابعة الاطلاع على السطور التالية.

1- شاطئ قصر يحيى بودروم

يعد شاطئ قصر يحيى بودروم واحدًا من أفضل الشواطئ السياحية التي يمكن للزوار الاستمتاع بقضاء عطلتهم فيه، أو يمكن ﻷي عروسين يبحثان عن أحد الشواطئ المناسبة للاستمتاع بأجواء هادئة ورومانسية أن يختاروا الذهاب إلى شاطئ قصر يحيى، حيث تميز بتعدد مناظره الطبيعية الجميلة، وجمال لون البحر الصافي به، والذي يتمثل في شكل لوحة فنية واسعة لا نهاية لها إذا نظرت لها بعينيك.

وعلى امتداد شاطئ بودروم قصر يحيى السياحي؛ يمكن للزوار أن يقوموا بالعديد من الأنشطة الترفيهية به، والتي من أولها القيام بجولة سياحية على أرجاء الشاطئ، أو يمكن الاستمتاع بالسباحة أيضًا، كما يمكن التقاط الصور التذكارية الجميلة، ويمكن أيضًا التسوق من بعض المتاجر، أو يمكن الاستمتاع بتناول الوجبات التركية في أحد المطاعم المتواجدة به أيضًا.

أهم المعلومات عن شاطئ قصر يحيى بودروم

العنوان: يقع في أورتاكنتياهسي، في موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في أورتاكنتياهسي، في موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل الشاطئ كل يوم على مدار الساعة.

2- شاطئ سارنيك بودروم

تختلف المتعة في شاطئ سارنيك بودروم عن أي متعة أخرى قد شعرتها عند زيارتك إلى أي شاطئ بودروم في تركيا، حيث إنه يقع على امتداد ساحل بحر ايجه، وقد تميزت رماله باللون الأصفر الذهبي، الذي يندمج مع لون المياه الأزرق في إطلالة طبيعية رائعة، ويمكن للزوار أن يستمتعوا في نادي شاطئ سارنيك بودروم بالعديد من الأنشطة الترفيهية، مثل الاسترخاء، أو ممارسة رياضة اليوغا على البحر، أو الاستمتاع بالتنزه في أرجاء الشاطئ، كما يمكن أيضًا السباحة في مياهه الجميلة، وكذلك الاستمتاع بالتقاط الصور التذكارية، أما بالنسبة للمطاعم فيوجد العديد منها على امتداد الشاطئ، ويجدر الإشارة إلى أن موقعه يتميز بتعدد الأماكن السياحية الموجودة به، والتي يمكن للزائر أن يفكر في زيارتها بعد قضائه بعض الوقت في الشاطئ.

أهم المعلومات عن شاطئ سارنيك بودروم

العنوان: يقع في بيتز، في منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في بيتز، في منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل شاطئ سارنيك يوميًا على مدار الساعة.

3- شاطئ بي بودروم

من مجموعة شواطئ بودروم الرملية التي تتميز بوجود العديد من مرافئ السفن البحرية، هو شاطئ بي بودروم، وقد تم إنشاء العديد من المقاعد الخاصة بالاستراحة على امتداده، والتي من شأنها أن تساعد الزوار في الاستراحة والاسترخاء، كما أن إدارة الشاطئ تمكنت من توفير مجموعة من الأنشطة السياحية والترفيهية عليه، مثل نشاط السباحة، وممارسة بعض الألعاب الرياضية، مثل رياضة الكرة الطائرة، أو رياضة الجري، ويمكن أيضًا للأطفال أن يستمتعوا برمال الشاطئ الناعمة في بناء مجسمات هندسية مثلًا، أو يمكنهم النزول إلى البحر أيضًا.

أهم المعلومات عن شاطئ بي بودروم

العنوان: يقع في إيسكشيم، في منطقة موغل، ويمكن للزائر إمكانية من الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في إيسكشيم، في منطقة موغل، ويمكن للزائر إمكانية من الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يستقبل الشاطئ الزوار يوميًا على مدار الساعة.

4- شاطئ البلدية بودروم

ترى ماذا سيكون أمتع خلال رحلتك السياحية من أن تقضي بعض الأوقات في أحد شواطئ بودروم! حيث أنك ستتمكن من الاستمتاع من بالمنظر الطبيعي على ساحل بحر إيجه، بالإضافة إلى قضاء كل وقتك في التنقل من أحد الأنشطة الترفيهية التي تتوفر به إلى نشاط آخر مغاير للتقليد، حيث يمكن للزوار أن يركبوا في إحدى العبارات البحرية، ثم أخذ جولة في البحر، وبالتالي التقاط أجمل الصور التذكارية، أو يمكن تسجيل هذه الجولة مقطع فيديو، ومن ثم مشاركتها مع أصدقائك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وتنصحهم بتجربة الذهاب إلى شاطئ البلدية بودروم.

أهم المعلومات عن شاطئ البلدية بودروم

العنوان: يقع في منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: الشاطئ يفتح يوميًا على مدار الساعة.

5- شاطئ مور بودروم

ﻷن أكثر ما يطمح به زوار شواطئ بودروم هو العثور على شاطئ يتمكنون فيه من قضاء أجمل وأمتع اللحظات خلال إجازاتهم؛ فإن شاطئ مور بودروم من أكثر الشواطئ التي تميزت بالطبيعة الساحرة والإطلالة الخلابة عند جلوس السياح على مقاعدهم الاستراحية تحت المظلات الشمسية، والتي يستطيعون من خلال بصفة مبدئية التمكن من الاسترخاء والاستجمام والهدوء أيضًا.

أما إذا رغبوا في أن يقضوا بعض أوقات المرح؛ فإن شاطئ مور بودروم يسمح لهم بالسباحة، ويوفر لهم أيضًا أدوات الغطس، كما أن إدارة الشاطئ استطاعت توفير مجموعة من المطاعم والكافيهات التي تقدم الوجبات الخفيفة، وتقدم أيضًا الكثير من أشهى الأكلات التركية المشهورة، كما أن بعض هذه المطاعم التي توجد في شاطئ مور بودروم تقدم بعض الأكلات الغربية.

أهم المعلومات عن شاطئ مور بودروم

العنوان: يقع في بيتز، داخل منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في بيتز، داخل منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل شاطئ مور بودروم يوميًا على مدار الساعة.

6- شاطئ كومباش بودروم

من الآليات التي تساعدنا في الحكم على شاطئ كومباش بودروم بأنه أفضل شواطئ بودروم هي آلية التميز والتفرد في مجموعة الإمكانيات المتوفرة في المكان، والتي بدورها تستطيع تقديم خدمات يحتاج إليها الزوار على أكمل وجه، فتتعدد الأنشطة السياحية التي يمكن الاستمتاع بالقيام بها في شاطئ كومباش بودروم، وهي تتنوع بين أخذ قسط من الراحة تحت المظلات الشمسية، أو السباحة، ويمكن اللعب مع مجموعات الأصدقاء أو العائلة على الشاطئ، ويمكن أيضًا التنافس في السباحة بين الزوار وبعضهم البعض؛ مما يدعم تعزيز رابطة المحبة والمرح في أرجائه، وكطبيعة الحال في أي شاطئ من شواطئ بودروم هو انتشار العديد من المطاعم، سواء داخله أو خارجه، حيث يمكن الاستمتاع بتناول ألذ الوجبات التركية في مطاعم شاطئ كومباش.

أهم المعلومات عن شاطئ كومباش بودروم

العنوان: يقع في باشا تارلاسي في موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في باشا تارلاسي في موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يستقبل شاطئ كومباش زواره يوميًا على مدار الساعة.

7- شاطئ إيسميلير بودروم

إننا ننصحك بالذهاب إلى أحد شواطئ بودروم والتي منها شاطئ إيسميلير، حيث يمكن لزوار الشاطئ القيام بالعديد من الأنشطة المائية الترفيهية، كالجلوس مثلًا على بعض المقاعد التي تم توفيرها فوق رمال الشاطئ، أو يمكن أن يستمتع الزوار بمسابقة مائية مرحة، أو الجلوس في جماعات على الشاطئ والاستمتاع ببعض اللعب المناسبة للجماعة، أو يمكن أيضًا التنزه ومن ثم شراء بعض الهدايا التذكارية من أحد المتاجر التي توجد على شاطئ إيسميلير بودروم.

يمكن للزوار دخول بعض المطاعم التي تتواجد على امتداد شاطئ إيسميلير، أو دخول أحد المقاهي والاستمتاع بتناول أحد المشروبات التي يرغب الزائر في أن يتناولها، والمميز في الأمر هو أن الشاطئ يوجد بجواره الكثير من الفنادق السياحية والشقق الإيجار أيضًا.

أهم المعلومات عن شاطئ أيسميلير بودروم

العنوان: يقع في كومباش أتاتورك في موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في كومباش أتاتورك في موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل يوميًا، على مدار الساعة.

8- شاطئ جامبيت بودروم

من شواطئ بودروم التي تميزت بوقوعها في مركز المدينة هو أفضل شاطئ نسائي في بودروم، والذي تم اعتباره وتصنيفه كأفضل شاطئ في بودروم، وذلك بسبب سهولة الوصول إليه لموقعه الحيوي، ومن المميزات التي أضفت عليه استئثارًا مغايرًا من قبل السياح، وجعلته في المراتب الأولى بالنسبة لأفضل الأماكن السياحية في بودروم تركيا هو أنه يقدم جولات ترفيهية عديدة، حيث يمكن للزائر أن يمارس رياضة الغوص، أو السباحة، أو لعب بعض الألعاب الرياضية الترفيهية كالكرة الطائرة مثلًا، كما يمكن أيضًا ممارسة رياضة ركوب الأمواج، بالإضافة إلى إمكانية ركوب إحدى السفن البحرية والاستمتاع بجولة في عرض البحر، كما يتوفر على امتداد الشاطئ الكثير من المطاعم والكافيهات والمتاجر والأكشاك التي يمكن التسوق منها.

أهم المعلومات عن شاطئ جامبيت بودروم

العنوان: يقع في جامبيت عثمان نوري بلغن، في منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من هــنا.

يقع في جامبيت عثمان نوري بلغن، في منطقة موغل، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من هــنا. مواعيد العمل: يُفتح يوميًا على مدار الساعة.

9- شاطئ فينك في بودروم

إذا كنا نستطيع تمييز أحد شواطئ بودروم فإننا سنميز شاطئ فينك بأنه أجمل شاطئ في بودروم، فهو من الشواطئ التي رفعت العلم الأزرق، والذي يعد إشارة إلى أن الشاطئ قد استجاب لكل المعايير البيئية التي حثت عليها الحكومة التركية، وقد توفر في شاطئ فينك في بودروم العديد من وسائل الترفيه، مثل القوارب المائية ذات المجدافين، وأيضًا وفرت مجموعة من الدراجات المائية، وأتاحت ممارسة نشاط السباحة، ونشاط ركوب الأمواج، وأتاحت الغوص أيضًا.

أهم المعلومات عن شاطئ فينك في بودروم

العنوان: يقع في ركلام أجانسي، في سوسيال ميديا يونتمي، في منطقة أورتاكنت، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في ركلام أجانسي، في سوسيال ميديا يونتمي، في منطقة أورتاكنت، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل يوميًا، من بداية الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة التاسعة مساءً.

10- شاطئ الجمل في بودروم

من أحد شواطئ بودروم التي يتوفر بها وسائل المواصلات التقليدية، مثل الجمال والخيول كما توجد به بعض وسائل التنقل الأخرى مثل الدراجات الكهربية، والتي يمكن استئجارها على شاطئ الجمل، ويمكن للزائرين أن يقوموا ببعض الأنشطة المميزة على رمال الشاطئ، مثل أخذ حمامات الشمس، أما بالنسبة ﻷنشطة البحر؛ فيمكن للزائر أن يسبح، أو أن يأخذ جولة في البحر بواسطة المراكب التي تعمل بالمحركات، كما يمكن الاستجمام على الكراسي القماشية تحت المظلات التي يمكن للزائرين أن يستأجروها.

أهم المعلومات عن شاطئ الجمل في بودروم

العنوان: يقع في أورتاكنتي، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في أورتاكنتي، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل شاطئ الجمل يوميًا على مدار الساعة.

عزيزي القارئ، لقد ذكرنا إليك مجموعة كبيرة من أفضل شواطئ بودروم، والتي يمكنك الاختيار من بينها أولًا حسب درجة القرب من الفندق الخاص بك، أو يمكنك الانتقال أيضًا إلى غيرها بسهولة، حيث أنها تقع في مناطق حيوية يسهل الوصول إليها، ونتمنى لك رحلة سعيدة.