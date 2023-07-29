أفضل 5 أنشطة ترفيهية ممتعة عند شلال كافوسلار اوردو

تمتاز مدينة اوردو باحتوائها على عدد من المعالم الأثرية والأماكن الجميلة التي تبهر الناظرين ومن غير المعقول تنظيم رحلة سياحية إلى هذه المنطقة دون زيارة شلال كافوسلار اوردو الذي يعد أحد أجمل الشلالات فيها ويعمل كنقطة جذب للسياح من كل حدب وصوب، ولذا سنسلط الضوء على شلال كافوسلار في اوردو، من حيث موقعه، وأفضل الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها، وأهم المطاعم السياحية القريبة منه، فتابعونا لمزيد من المعلومات المهمة.

موقع شلال كافوسلار اوردو

يقع شلال كافوسلار في مدينة اوردو السياحية الجميلة كما أنه قريب نوعاً ما من مركز المدينة حيث المناظر الطبيعية الرائعة والأشجار الخضراء المتشابكة والمياه المتدفقة ذات الصوت العذب وهذا ما جعل منه أحد أفضل شلالات اوردو تركيا ، ودائما ما تأخذ زيارته المراتب الأولى ضمن تنظيم أي رحلة سياحية، وعلى الرغم من أن الوصول إلى شلال كافوسلار باوردو يحتاج إلى الحذر والانتباه بسبب وعورة الطريق إلا أن زيارته أمر في غاية الجمال ولمعرفة موقع الشلال على خرائط جوجل اضغط هنا .

الأنشطة الترفيهية الموجودة في شلال كافوسلار اوردو

إذا اردت إمضاء وقت ممتع وشيق وتجربة فريدة لا تنسى من النشاطات المتنوعة فعليك الاتجاه إلى شلال كافوسلار في اوردو، حيث يعتبر المكان المثالي لمحبي الطبيعة الجميلة والمياه المنسابة بطريقة إبداعية والأشجار الكثيفة لذا صنف من أجمل أماكن سياحية في اوردو تركيا ومن أهم النشاطات الترفيهية في شلال كافوسلار باوردو ما يلي:

1. الطريق إلى شلال كافوسلار اوردو

يمتاز شلال كافوسلار في اوردو بقربه من مركز المدينة والطريق إليه صعب نوعاً ما لذا ينصح بارتداء أحذية مريحة ومناسبة لتساعدك في الصعود وتجاوز هذه الطرق الوعرة والانتباه والحذر من خطر التزحلق وذلك لأن الأرض زلقة فيجب أن تكون متيقظاً ورغم كل هذا فإن طريق شلال كافوسلار باوردو مناسب جداً لعشاق الطبيعة والتسلق.

2. الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في شلال كافوسلار اوردو

عند وصولك إلى شلال كافوسلار في اوردو ستدهش من جمال المناظر الطبيعية الفريدة والتي تبعث في النفس الراحة والسكينة وتمنحك شعوراً غريباً بالطاقة والتفاؤل حيث يمكنك الاسترخاء في جو من الهدوء المميز بعيداً عن ضوضاء المدينة.

3. الاستمتاع برؤية شلال كافوسلار اوردو

يختلف حجم تدفق المياه في شلال كافوسلار باوردو حسب الفصل حيث يسحرك صوت هدير المياه ويكون تدفقه أكثر قوةً وسرعةً في فصل الشتاء حيث تتجمع المياه المتدفقة في أسفل الشلال في بحيرة صغيرة، تبدو فيها المياه صافية رقراقة تشكل مع الحصى الموجودة فيها منظراً خياليا يبهر الناظرين ولكن لا يسمح بالسباحة فيها.

4. التجول والمشي في الغابة الكثيفة المحيطة بشلال كافوسلار اوردو

يحيط بشلال كافوسلار في اوردو غابة كبيرة وواسعة مليئة بالأشجار الخضراء المتشابكة التي تمنح الشلال المزيد من الجمال والرقي حيث يستطيع الزائر المشي بين الأشجار الكثيفة في هذه المساحة الخضراء الجميلة والاستمتاع بالهواء النقي المليء بالطاقة والحيوية والهدوء كما يمكنك الجلوس والاسترخاء بين أحضان الطبيعة حيث يتوافر في شلال كافوسلار باوردو عدد من الطاولات والكراسي.

5. التقاط الصور التذكارية في شلال كافوسلار اوردو

يمنحك شلال كافوسلار في اوردو فرصة لالتقاط عدد كبير من الصور التذكارية لتجربة من العمر لا تنسى ضمن أجمل الأجواء وأفخم اللقطات حيث ستجعلك هذه الصور ترغب في تكرار الزيارة مراراً وتكراراً.

أهم المطاعم السياحية القريبة من شلال كافوسلار اوردو

تحتوي مدينة اوردو على عدد من المطاعم الفخمة والتي تجعل من هذه المنطقة مركز جذب للعديد من السياح والزوار على مدار العام، وتنتشر مجموعة من تلك المطاعم بالقرب من شلال كافوسلار في اوردو ومن أهم هذه المطاعم ما يلي:

1. مطعم ألتانتيك الطبيعي اوردو

يقع مطعم ألتانتيك الطبيعي بالقرب من شلال كافوسلار باوردو حوالي 1.4 كم، ويمتاز بجلساته الداخلية الأنيقة وجلساته الخارجية في الهواء الطلق المتشابكة مع الطبيعة، وتستطيع زيارته لتناول وجبة الفطور بشكل خاص أو الغداء أو العشاء حيث يقدم أطيب الأطباق التركية الشهية كالمشاوي إلى جانب مجموعة متنوعة من المقبلات الطازجة بالإضافة إلى أصناف الحلويات اللذيذة أهمها الآيس كريم بنكهات متنوعة.

2. مطعم اكتسلار ممتاز اوردو

يقع مطعم اكتسلار ممتاز اوردو على مسافة قريبة من شلال كافوسلار باوردو تقدر بحوالي 8.7 كم، ويمتاز بإطلالته الجميلة على البحر وخلفه مجموعة من الأسواق يقدم هذا المطعم أشهى أنواع المأكولات التركية اللذيذة مثل الشاورما وأجنحة الدجاج المشوية وصفيحة اللحم وفطيرة اللحم الطويلة وهي أكثر الوجبات طلباً في المطعم.

3. مطعم أنتيب اوردو

يوفر مطعم أنتيب اوردو وجبات الفطور أو الغداء أو العشاء حيث تستطيع زيارته في أي وقت كان، كما أن المطعم يقدم أطيب أصناف المأكولات التركية الشهيرة مثل صفيحة اللحم اللذيذة والشوربة والشاورما والمشاوي بأنواعها إلى جانب أصناف متنوعة من المقبلات المميزة إضافة إلى أنواع لذيذة من الحلويات، ويقع المطعم على مسافة قريبة من شلال كافوسلار في اوردو حوالي 8.8 كم.

4. مطعم نزيه باشا

مطعم مثالي بكل الوجبات والأصناف التي يقدمها مثل كرات اللحم وطبق البيتا وأنواع مختلفة من الحساء، إضافة إلى المقبلات اللذيذة ويمتاز المطعم بديكوره الداخلي الخشبي المميز، ويقع مطعم نزيه باشا في اوردو على بعد 10.1 كم عن شلال كافوسلار باوردو.

في نهاية هذا المقال عزيزي القارئ، ندعوك لتنظيم رحلة سياحية مميزة إلى مدينة اوردو الفاتنة وننصحكم بزيارة شلال كافوسلار اوردو لتستمتع بمناظره الطبيعية الخلابة ومشاهدة المياه المتدفقة والتي تشكل بحيرة صغيرة، نتمنى لكم يوم ممتع.