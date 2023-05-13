أفضل 5 معالم مميزة في قرية جوليازي بورصة

إذا كنت من عشاق السفر إلى دولة تركيا وتبحث عن تجربة جديدة في رحلتك هذا العام فإننا ننصحك بزيارة قرية جوليازي بورصة تركيا والتي ستكون رحلة ممتعة بكل المقاييس، في بداية انتقالك إلى القرية سوف تشعر أنك في مكان مختلف للغاية عن كل الأماكن التي قمت بزيارتها في دولة تركيا لأن القرية تحمل طابع كلاسيكي خاص ومميز، فسوف تستمتع بمنظر البحر الرائع والذي تستطيع أن تأخذ فيه جولة بالقارب وتحصل على أجمل رحلة بحرية، كما أنك تستطيع ركوب الأمواج والتزلج، هذا بالطبع إلى جانب زيارة معالم القرية المتنوعة والإقامة في أحد الفنادق المميزة والقريبة من كل المعالم والمزارات.

بالإضافة إلى الاستمتاع بتناول وجبتك المفضلة في أشهر وأهم المطاعم في القرية مع الاستمتاع بإطلالة ساحرة للمطعم، وبعد الانتهاء من تناول الطعام تستطيع التسوق في مولات القرية وشراء كل ما تحتاج إليه وكذلك تستطيع التسوق في الأسواق الشعبية الرائعة التي تمثل طابع كلاسيكي داخل القرية، سوف نصحبك الآن في رحلة تتعرف فيها على أهم أنشطة ومزارات القرية، فتابع معنا.

نبذة قصيرة عن قرية جوليازي بورصة

تعتبر قرية جوليازي بورصة واحدة من أشهر وأجمل القرى التي تقع في مدينة بورصة التركية، كما أنها تعد الوجه التاريخي للمدينة، وقد تم تصنيفها كأجمل القرى السياحية وبذلك فهي تحولت إلى معلم سياحي يوفر المزيد من المتعة والترفيه لزواره، وما إن تدخل القرية وتتنقل فيها إلا وتشعر بسحرها وجمالها المبهر والمميز يبعث في نفسك الراحة والطمأنينة والهدوء، فالطراز الذي يسيطر على القرية هو الطراز الروماني لأنها قد تم بنائها في هذا العصر.

بالإضافة إلى ذلك فإن تجولك في القرية سوف يكون فرصة رائعة للاستمتاع بجميع الأنشطة هناك، كما سوف تستمتع بمشاهدة الأبنية القديمة والتقاط الصور التذكارية بجانبها، ثم ستنعم بزيارة الكنائس والأديرة الكاثوليكية الرومانية وكذلك المساجد التي تم تشييدها في العصر العثماني، كما أنك ستقوم بزيارة إلى الآثار الرومانية وتستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تملأ القرية، سوف نأخذك الآن في جولة ورحلة ممتعة نتعرف فيها على كل المعالم السياحية الرائعة والمزارات الموجودة في قرية جوليازي بورصة.

الأنشطة والمزارات في قرية جوليازي بورصة

تشتهر قرى بورصة في تركيا بأسواقها الشعبية والأنشطة الرائعة التي يمكن القيام بها هناك، ولعل من أهم وأبرز هذه القرى نجد قرية جوليازي في بورصة والتي تعتبر مقصد هام لكثير من الأشخاص المقيمين في تركيا وكذلك الزوار الذين يأتون إلى المدينة كل عام لشراء كثير من المستلزمات وبأقل الأسعار، كما أن القرية أيضًا أصبحت من أشهر المعالم السياحية في المدينة وتتوفر بها العديد من الأنشطة المسلية التي تضفي على الوقت متعة وترفيه.

فالقرية تقع على شبه جزيرة صغيرة على ساحل بحيرة أولوبات ويعود تأسيسها إلى العصر الروماني، وهي تبعد عن مركز مدينة بورصة بنحو 40 كيلو متر والطريق المؤدي إليها على جانبيه أشجار الزيتون، وتمتلك القرية طبيعة خلابة مع شاطئ جميل وتمتلك كذلك الكثير من المعالم الأثرية مثل المساجد التي شيدت في الحقبة العثمانية والأسواق والبازارات والأشجار الضخمة والكنائس والأسوار العالية، بالإضافة إلى البحر وقواربه الملونة التي تمنحك البهجة، فتعالوا نتعرف الآن على أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها في قرية غولياز.

1- الأنشطة المائية

يمكنك الاستمتاع بالأنشطة المائية والتجول حول القرية بالقوارب الملونة بالإضافة إلى الاستمتاع بالصيد، كما أن الزائر يستطيع زيارة المتحف القريب من البحر والذي يحتوي على مجموعة من المعدات التقليدية القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 عام، وفي هذا المتحف يتم عرض الأدوات التي استخدمها السكان في استخراج المياه وفي الصيد والحياة اليومية.

2- زيارة كنيسة سانت بانتيليمون

يمكنك أيضًا زيارة كنيسة سانت بانتيليمون والتي تم بنائها في عام 1903 ميلادية، وبالتالي يبلغ عمرها نحو 115 عام وتعتبر من أهم المباني التاريخية القديمة، كما أنها تعد من أفضل أماكن سياحية في بورصة تستطيع زيارتها، حيث يتم فيها تنظيم احتفال ومهرجان كل عام.

3- تناول وجبة الإفطار

تستطيع أيضًا الاسترخاء على شاطئ البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة بالإضافة إلى التمشية بمحاذاة الشاطئ، أما وجبة الإفطار فأنت تستطيع تناولها وسط سكان القرية الودودين الذين يرحبون بك بكل حفاوة وتكريم، فوجبة الإفطار حقًا رائعة في أحد المطاعم الشعبية البسيطة والجميلة، كما أنها تتضمن العسل الطبيعي والجبن التركي والزبد والزيتون والبيض وكثير من أنواع الأطعمة التي يصنعها أهل القرية ومذاقها رائع وجميل.

4- زيارة المعالم التاريخية

يمكنك الانتقال بعد الانتهاء من وجبة الإفطار إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتناثر في كل أرجاء القرية، فكل منطقة منها تتحدث عن التاريخ والحروب والعصور القديمة التي مرت بها القرية في الماضي ويمكنك استكشاف القرية واقتطاف بعض الزهور الملونة ذات الروائح الرائعة، ولا تنسى التقاط الصور التذكارية في كل بقعة من بقاع القرية لتخليد هذه الذكرى الجميلة التي لا تتكرر كثيرًا.

5- التوجه إلى مطعم مشهور

بعد انقضاء جولتك سوف يمكنك الآن تناول وجبة الغداء الشهية في أحد المطاعم الشهيرة في القرية والتي تقدم الوجبة التركية الاسكندر الشهيرة وكذلك المشويات والكفتة التركية وكثير من الأطعمة المميزة والمشروبات الرائعة التي من المؤكد أنها ستنال إعجابك، وذلك بالطبع مع الاسترخاء ومشاهدة روعة وجمال أشعة الشمس في وقت الغروب.

مطاعم قرية جوليازي بورصة

توجد بقرية جوليازي بورصة بعض المطاعم والكافيهات الرائعة التي تقدم أفضل الوجبات التقليدية بالقرية، كما أن سكان القرية يعملون في هذه المطاعم فتشعر أنك تتناول وجبة في منزلك، ولكن رغم أن المطاعم في قرية غولياز ليست كثيرة أو شهيرة مثل المطاعم في وسط المدينة ولكنها رائعة وحاصلة على تقييمات عالية، ومن أهم هذه المطاعم نجد ما يلي:

مطعم Golyazi AYFER ABLA nin Yeri: وهذا المطعم من أشهر مطاعم قرية جوليازي وقد حصل على تقييم بنسبة 4.8، وهو يقدم أشهر الأكلات التركية التقليدية بالإضافة إلى القهوة التركية الرائعة.

مطعم Golyazi Golgoren Et Balik: وهو من أشهر مطاعم الأسماك في قرية جوليازي ويقدم العديد من المأكولات البحرية الطازجة والشهيرة وقد حصل على تقييم بنسبة 3.7 وأشاد الزوار بنظافته وتعاون طاقم العمل.

مطعم Apolyont Et Balik Kahvalti: وهو من المطاعم التي حصلت على تقييم بنسبة 4.3 لما يتمتع به من مزايا، ويقدم المطعم مجموعة متنوعة من الأكلات التركية المميزة بالإضافة إلى أن العاملين بالمطعم متعاونين وودودين.

فنادق قرية جوليازي بورصة

تحتوي قرية جوليازي في بورصة تركيا على مجموعة متنوعة من الفنادق التي يمكنك الإقامة بها أثناء وجودك هناك في جولتك السياحية أو عطلتك الصيفية، وسوف نطرح الآن عدد من الفنادق التي لاقت استحسان من جميع الزائرين وكذلك حصلت على تقييمات عالية ومن أهم هذه الفنادق نذكر ما يلي:

فندق هوليداي إن بورصة: وهو من أفضل الفنادق القريبة كثيرًا من القرية وحصل على تقييم بنسبة كبيرة وهي 4.0، ويعتبر في مركز المدينة ومقابل لمركز التسوق الشهير هناك، كما أنه قريب من أجمل المطاعم في القرية، ومن أهم تقييمات الزوار للفندق أن طاقم العمل متعاون ومميز ويقدمون أفضل خدمة وأفضل نظافة ونظام.

فندق تريو سويتس: ويعتبر من أرخص الفنادق التي يمكنك الحجز بها في قرية جوليازي بورصة وهو من فئة الأربع نجوم، ويبعد نحو 13 كيلو متر من متحف أتاتورك، كما أنه يعتبر قريب من مطار مدينة بورصة أيضًا، ومن أهم تقييمات النزلاء للفندق أنه العاملين يهتمون بالنظافة، كما أن طاقم العمل ودود للغاية ويرحب بالنزلاء أفضل ترحاب.

في نهاية مقالنا عن قرية جوليازي بورصة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم كل تفاصيل القرية وكل ما يمكنك القيام به إذا كنت من زوار القرية، كذلك تستطيع أن تقوم بالكثير من الأنشطة المتنوعة داخل القرية والاستمتاع بالأجواء الريفية المميزة بها.