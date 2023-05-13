أفضل 4 أنشطة رائعة في قرية ميسي بورصة

في العديد من بلاد العالم تجد المناطق الطبيعية الجذابة التي تأسر القلوب، وفي تركيا توجد قطعة خاصة تنبض بحياة شغوفة محتضنة كل مقومات الطبيعة داخل قلبها، قرية من أجمل القرى السياحية لا تجد في حُسنها مثيل، قرية ميسي بورصة الحاملة لعبق التاريخ وزهو الحياة القابعة ببلدية نيوفلر، نتعرف عليها عن كثب خلال المقال.

أفضل الأنشطة في قرية ميسي بورصة

تُعد قرية ميسي واحدة من أهم القرى التي تحافظ على الكيان العثماني في عمارتها وطابعها العام، وبرغم عمليات الترميم التي أجرت عليها إلا إنها هياكلها تحافظ على الطبيعة الخاصة بها، حتى صارت من أجمل المرافق الاجتماعية، لذا لا شك أن تندرج تحت قائمة أفضل أماكن سياحية في بورصة ، خاصة لما تحتويه من مختلف الأنشطة المتنوعة الجذابة والمزارات والأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها والاستمتاع فيها بكل لحظة:

1- قبر سلطان كافاجيك

هو من أكثر العلامات الأثرية الهامة للمسلمين بقرية ميسي في بورصة، وهي القرية التي عاش فيها السلطان كافاجيك، ودُفن فيها على الجبل، كما تُشاع بعض الأقاويل أن المياه المتدفقة من النافورة في المنطقة، هي دموع السلطان، وإن أماني ورغبات السائحين والزوار بتمنيها في ذلك المكان، لذا يُعد هذا الأثر وجهة أساسية للسائحين، حيث تتوفر أيضًا مناظر خضرية ساحرة تتمثل في أشجار الحور، وأشجار الفاكهة وغير ذلك مما يسر أعين الناظرين ويشرح الصدر.

2- نهر نيلوفر

يُعد نهر نيلوفر من أجمل المعالم الطبيعية بأحضان قرية ميسي كوي بورصة، ولا شك أنه سبب في كونها أجمل قرى بورصة حيث يتوسط القرية، وتنتشر حوله الطاولات والمقاعد، حيث تحظى بأجمل نزهة منعشة مع رفاقك أو عائلتك، لا سيّما إن قررت تناول وجبة الفطور هناك وأقدامك تلامس المياه الساحرة، وحولك الأشجار من كل ناحية، حيث يترك في نفسك راحة وسكون نفسي لا مثيل له، وحتمًا ستحصل على أجمل صور تذكارية لك وأنت في هذا المكان.

3- زيارة سوق الحرير

إن أكثر الصناعات التي اشتهرت بها بورصة هي صناعة الحرير، وهذا لشيوع تربية دودة القز، فتُربى حتى في البيوت، ويمكن رؤية ذلك في شرفات قرية ميسي بورصة، وفي سوق الحرير يمكنك التجول فيه والاطلاع على أجمل المنسوجات الحريرية متى يحل لك عدا يوم الأحد، كما قد أُضيف إلى قرية ميسي أثر ثقافي قيم وجديد وهو بيت الحرير.

أو بيت إيبيك، حيث تم افتتاحه بهدف نقل تكاثر دودة القز إلى الأجيال القادمة بحرفتها الرائعة، مما يعزز من قيمة الحرفة التقليدية لدودة القز، وقد كان هذا بالتضامن مع بلدية نيلوفر وجمعية المساعدة والتضامن النسائي بقرية ميسي كوي في بورصة لجعلها أكثر فائدة، ويوفر هذا للزوار فرصة ليشهدوا الكشف عن انتقال دودة القز من شرنقة إلى خيوط، ثم رحلتها كنسيج باهظ، وفائدتها في التنمية الاجتماعية.

كما يمكن حضور الورش المختلفة التي يقيمها المكان، أو شراء بعض ما يعجبك من الحرف اليدوية لنساء قرية ميسي بورصة، حيث تعرض كافة الحرف المميزة لديهن التي يمكنك اقتنائها كتذكار رائع، ويمكنك الترويح عن نفسك بكوب من الشاي في الكافيتريا المتاحة.

4- غابات أتاتورك

توجد منتزه غابات أتاتورك على محاذاة لقرية ميسي بورصة حيث يمكنك قضاء يوم كامل فيها دون الشعور بأي كلل أو ملل، لتعدد الأنشطة التي يمكن القيام بها فهي تُصنف من أكبر المناطق للرحلات والاستجمام في بورصة بشكل عام، فتحتوي على جلسات خشبية تتماشى مع مناظر الطبيعة الشجرية المتنوعة الكثيفة والتي تزيدها الزهور بهاءً ونضارة مع تحليق الطيور فوقها، مما يضيف لها حيوية مفرطة.

هذا فضلًا عن احتوائها الكثير من وسائل الترفيه سواء للصغار أو الكبار مما يضمن لهم قضاء وقت مميز وممتع لا تتسلل له الرتابة، وجدير بالذكر أن الغابة تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية، يوجد جزء منها خاص بنبض بورصة قرية ميسي، وهو القسم الغربي منها، ويتضمن هذا الجزء خصيصًا نمطًا ترفيهيًا مختلفًا، ففيه جزء للتخييم، والتنزه، كما البوفيهات والمطاعم التي تطل على أجمل جزء من غابة أتاتورك بأسرها، كما يوجد بجانب الحديقة موقف للسيارات، مصلى، حمامات، وأماكن تتيح ممارسة بعض الهوايات المختلفة والمتنوعة.

كما من أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها في تلك المنتزه الرائعة،القيام بجولات استكشافية داخل أنحائها والغوص في أحضان طبيعتها الساحرة، الاستئناس برياضة المشي برفقة رقيقة جانب أشجار الصنوبر، حيث يتوفر مسارات بطول أكثر من 6 كم مخصصة للمشي، ونظرًا للمشاهد الرائعة التي تحيطها من كل جانب، يمكنك الحصول على صور تذكارية رائعة أثناء السير على المسار.

وإن كنت تزور الغابة في خلال شهر يونيو فحتمًا ستحظى بأجمل تجربة مثيرة في ركوب العجل بقرية ميسي بورصة تركيا، حيث تقيم مهرجان سباق الدراجات الجبلية سنويًا بشهر يونيو، فيمكنك المشاركة فيه أو مشاهدته مع العائلة، كما إن كنت من محبي الخيل فأنت في مكان مثالي يتيح للزوار الخوض في تجربة مثيرة وممتعة من المضمار المخصص للخيل بداخل الغابة.

كما توجد ملاعب متوفرة يمكن للزائرين أن يقوموا فيها بممارسة ألعاب كرة القدم، كرة السلة، وكرة الطائرة، علاوة على الملاهي المخصصة فقط للأطفال والتي تتوفر بمستوى عالي من الأمان وقضاء ساعات كبيرة من المرح واللهو، ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بحفلة شواء بمكان مخصص لهذا، أو تناول الوجبات الشهية بأفضل المطاعم والبوفيهات بأرجاء الحديقة.

أفضل مطاعم في قرية ميسي بورصة

تضم قرية ميسي في بورصة العديد من المطاعم التي تحوي نمط وطابع خاص بها، فمنها ما يحافظ أصالة الطابع التقليد، ومنها ما يدمج لمسة الحداثة العصرية فينتج مزيجًا من الإبداع والمذاق اللذيذ، مما يجذب السياحة، ويجد كل ذوق ما يناشده، ومن تلك المطاعم:

بيت ميسي كوكون: هو من المنازل التي قد تم ترميمها كي تقدم فيه نساء القرية الأطباق التقليدية المميزة للسياح، فيصنعن أطباق شعبية بديعة مثل، يخنه لحم الضأن مع الكستناء والملفوف، بالإضافة لبودنج جوز الهند.

هو من المنازل التي قد تم ترميمها كي تقدم فيه نساء القرية الأطباق التقليدية المميزة للسياح، فيصنعن أطباق شعبية بديعة مثل، يخنه لحم الضأن مع الكستناء والملفوف، بالإضافة لبودنج جوز الهند. مطعم Zennup1844: هو واحد من أجمل المطاعم الراقية التي تهتم بتقديم بمختلف أصناف الطعام، كما يوفر أجواء رائعة ومسلية، بجانب تعاون واحترام طاقم العمل، مما يضمن لك تجربة طعام شهية وراقية.

في الختام فقد تعرفنا كيف أن قرية ميسي بورصة هي النبض الشغوف بمدينة بورصة، والتي تحافظ على كيانها الخاص ذو الأصالة العثمانية ولِمَ تستحق اعتبارها منطقة أثرية محمية منذ عام 1989، وأهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها فيها.