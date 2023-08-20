أفضل 10 من محلات الإنارة بالرياض ننصحك بها مع العناوين

تعد مستلزمات الإنارة من أهم الأشياء التي نحتاج إليها في المنازل والشركات والمؤسسات والأماكن العامة، لذا نبحث عن محلات الإنارة بالرياض التي تقدم أفضل لوازم الإنارة ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة للغاية، وحرصنا منا عليكم سوف نقدم لكم افضل محلات الإنارة بالرياض التي تسعى جاهدة لتقديم أحسن خدمة للعملاء فيمكنك زيارتها وشراء كافة ما يلزمك والنواقص التي ترغب بها.

أفضل محلات الإنارة بالرياض

تتعدد محلات الإنارة بالرياض وتتنوع هذه المحلات فيما بينها بذات الأسعار المرتفعة والأخرى المتوسطة كما تختلف أيضًا التصميمات الفنية التي يوفرها كل متجر، وفيما يلي قائمة بأفضل محلات الإضاءة بالرياض:

1- الجربوع

يعتبر محل الجربوع من أفخم محلات الإنارة بالرياض حيث يتميز المكان بفخامته وديكوراته المميزة ورقي التصميمات الموجودة به، كما أنه يحرص على توفير أنواع متعددة من الإنارة بالإضافة إلى الأباجورات والأباليك بأسعار مناسبة للغاية.

لذا إذا كنت تبحث عن محلات الإنارة بالرياض فيعتبر محل الجربوع للإنارة هو الاختيار الأمثل لك حيث يوفر لك كل ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنارة في مكان واحد وبأعلى جودة ممكنة.

أهم المعلومات عن محل الجربوع

العنوان: طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض.

طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966114750570

‎+966114750570 مواعيد العمل: من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 12:00 مساء، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى الساعة 10:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

2- مشكاتي للإنارة والكهرباء

يعد محل مشكاتي للإنارة والكهرباء من أرقى محلات الإنارة بالرياض حيث يتميز المحل بفخامته وجودة المنتجات الذي يقدمها لعملائه فجميعها مصنوع من خامات عالية الجودة، كما يوفر المحل العديد من أنواع الإضاءات المختلفة كالملونة والبيضاء فضلًا عن أسعاره المتوسطة والتي تناسب جميع الفئات.

والجدير بالذكر أن للمحل عدد كبير من الفروع داخل المدينة وذلك نظرًا لحرصه على تقديم أفضل خدمة للعملاء وبأسعار تنافسية ليصبح من أفضل محلات الجملة في الرياض .

أهم المعلومات عن محل مشكاتي

العنوان: خالد بن الوليد، حي الروضة، الرياض.

خالد بن الوليد، حي الروضة، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966554450229

‎+966554450229 مواعيد العمل: من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:50 صباحًا، ومن الساعة 3:50 مساء وحتى الساعة 10:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

3- محل أماكن الإنارة

يتمتع محل أماكن الإنارة بالرياض بشهرة واسعة وذلك لأنه يحرص على تقديم كل ما يلزم بعالم الإنارة مثل الثريات بأنواعها المختلفة والذي ينفرد بها عن العديد من محلات ثريات بالرياض فضلًا عن الإنارة الداخلية والخارجية بالعديد من الأشكال والتصميمات المختلفة ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة للغاية.

كما يتميز المكان بتنظيمه وترتيبه، أما عن فريق العمل لدينا فيحرص على تلبية متطلبات عملائه بدقة عالية وذلك حرصًا منا على تقديم أفضل خدمة للعملاء.

أهم المعلومات عن محل أماكن إنارة

العنوان: شارع خالد بن الوليد، حي الملك فيصل، الرياض.

شارع خالد بن الوليد، حي الملك فيصل، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966535849862

‎+966535849862 مواعيد العمل: من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى 10:30 مساء طوال أيام الأسبوع.

4- عالم الإنارة

يضم محل عالم الإنارة مجموعة كبيرة ومتنوعة من قطع الإنارة الفخمة والأنيقة ذات الأسعار العالية، لذا إذا كنت تبحث عن محلات الإنارة بالرياض التي تقدم أرقى مستلزمات الإنارة فيجب عليك زيارة محل عالم الإنارة وسوف تجد كل ما ترغب به.

فالمحل يعتبر افضل محل إنارة في الرياض فسوف تجد به تشكيلة متميزة من مستلزمات الإنارة المستوردة ذات الجودة العالية بالإضافة إلى أنواع عديدة من الإنارة الجدارية أو اليد لذا لا تتردد في زيارة محل عالم الإنارة.

أهم المعلومات عن محل الإنارة

العنوان: طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض.

طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966114743330

‎+966114743330 مواعيد العمل: من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 12:00 مساء، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى 10:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

5- مؤسسة السيد للإنارة

هل تبحث عن افضل محلات إنارة بالرياض؟ إذن مؤسسة السيد للإنارة هي اختيارك الأمثل، حيث تعتبر من أفضل محلات الإنارة بالرياض وذلك نظرًا لما توفره من أشكال متعددة وتصميمات متنوعة وراقية وبأسعار تنافسية لن تجدها في مكان آخر.

لذا إذا كنت ترغب في تجديد إنارة منزلك أو شركتك وتبحث عن مكان موثوق ومضمون لشراء مستلزمات الإنارة فيجب عليك زيارة مؤسسة السيد للإنارة وسوف تجد تشكيلة متميزة فضلًا عن أننا نقدم لعملائنا ضمان يصل إلى ثلاث سنوات على عدد كبير من المنتجات التي نوفرها في المتجر.

أهم المعلومات عن مؤسسة السيد للإنارة

العنوان: طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض.

طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966581111825

‎+966581111825 مواعيد العمل: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00مساء، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى الساعة 10:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

6- البيان للإنارة

يتميز هذا المكان بفخامته وديكوراته الفريدة فضلًا عن رقي التعامل مع العملاء والاستجابة لجميع متطلباتهم حرصًا منا على تقديم أفضل خدمة للعملاء، أما عن الأسعار فهي مناسبة للغاية مقارنة بجودة المنتجات الذي يقدمها البيان للإنارة فجميعها استيراد أوربي عالي الجودة.

أهم المعلومات عن محل البيان

العنوان: شارع التخصصي، حي العليا، الرياض.

شارع التخصصي، حي العليا، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966112170039

‎+966112170039 مواعيد العمل: من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 12:00 مساء، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى الساعة 10:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

7- شركة الناصر للإنارة | Alnasser Company‎

تتمتع شركة الناصر للإنارة بخبرتها الواسعة في هذا المجال، فمنذ عام 1967 وهي تحرص على تقديم أفضل منتجات الإنارة ومراقبة المباني من أحدث الماركات الصناعية وأكثرها تميزًا، وساهم ذلك في أن تصبح شركة الناصر للإنارة من أفضل محلات الإنارة بالجملة في الرياض نظرًا للأسعار المعقولة التي تقدمها لعملائها.

والجدير بالذكر أن فريق العمل لدينا محترف ومتمكن من التعامل مع كافة العملاء ومساعدتهم في اختيار أنواع الإضاءة المناسبة لهم، لذا إذا كنت تبحث عن أفضل محلات الإنارة بالرياض فشركة الناصر هي الحل الأمثل لك.

أهم المعلومات عن شركة الناصر

العنوان: المحسن البغدادي، حي الملز، الرياض.

المحسن البغدادي، حي الملز، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966114788978

‎+966114788978 مواعيد العمل: من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 12:00 مساء من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى 9:30 مساء يوم الجمعة.

8- كريستالات لتقنية الإنارة

يقدم محل كريستالات لتقنية الإنارة لعملائه إنارة مميزة للمنازل والمشاريع بالإضافة إلى أنه يوفر إضاءة جمالية ليد للمباني بمختلف أنواعها سواء كانت داخلية أو خارجية مثل سبوت لايت مضاد للتوهج وإضاءة خلفية وسبريت لايت، مصابيح، لمبة متعددة الألوان والعديد من أنواع الإنارة الأخرى.

يقدم المحل منتجاته بأسعار مناسبة للغاية مما جعله من أرخص محلات الإنارة بالرياض فضلًا عن جمال المكان وفخامة ديكوراته بالإضافة إلى حسن تعامل الموظفين مع العملاء والاستجابة لجميع متطلباتهم.

أهم المعلومات عن محل كريستالات

العنوان: طريق الأمير عبد المحسن، حي الملز، الرياض.

طريق الأمير عبد المحسن، حي الملز، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966503947757

‎+966503947757 مواعيد العمل: من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 12:00 مساء ومن الساعة 4:00 مساء وحتى الساعة 10:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

9- الترا لايت مركز رئيسي

تتعدد محلات إنارة بالرياض وتحرص على تقديم أفضل ما لديها وذلك حرصًا منها على جذب العملاء ويعتبر محل الترا لايت مركز رئيسي من أفضل محلات الإنارة بالرياض فمنذ 25 عام والمحل يقدم لزبائنه منتجات إنارة أصلية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أما عن فريق العمل فيتميز بأنه متعاون للغاية ويحرص على أن يوفر لك البضاعة بالكمية التي ترغب بها، فضلًا عن أن العلامة التجارية الخاصة بنا معتمدة من أكثر من جهة حكومية.

أهم المعلومات عن محل الترا لايت

العنوان: طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض.

طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، حي الملز، الرياض. رقم الهاتف: ‎+96611477 7776

‎+96611477 7776 مواعيد العمل: من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 مساء، ومن الساعة 4:00 مساء وحتى الساعة 10:00 مساء من السبت إلى الخميس.

10- الحازمي للإنارة

يوفر الحازمي للإنارة عدد كبير ومتنوع من منتجات الإنارة ذات الجودة العالية، فعند دخولك للمحل سوف تلاحظ تنوع كبير في المنتجات فضلًا عن المنتجات الغريبة والفريدة من نوعها والتي لن تجدها إلا في الحازمي للإنارة.

أهم المعلومات عن محل الحازمي

العنوان: شارع التخصصي، حي المعذر الشمالي، الرياض.

شارع التخصصي، حي المعذر الشمالي، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966580440733

‎+966580440733 مواعيد العمل: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 مساء طوال أيام الأسبوع.

عرضنا لكم أفضل محلات الإنارة بالرياض حيث قدمنا أهم ما يميز كل محل والخدمات التي يقدمها لعملائه والمنتجات المعروضة لديه وذلك ليكون العميل على دراية تامة بكافة التفاصيل المتعلقة بالمحل الذي يرغب في شراء مستلزمات الإنارة الخاصة به منه.