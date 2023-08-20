أفضل 8 محلات ثريات بالرياض ننصح بها مع العناوين

مع التقدم التكنولوجي الذي وصلنا إليه في هذا العصر وتطور الأساليب المستخدمة في إنارة المنازل، تستخدم آليات عمل مذهلة وذكية للغاية، فمنها ما يعمل عن طريق التحكم عن بُعد وما يعمل بطريقة آلية والكثير غير ذلك، ولكن مع هذه التطورات فهناك أشخاص تفضل الثريات الفخمة وتبحث عن محلات ثريات بالرياض، حيث أنها تضيف للمنزل لمسة جمال وفخامة كبيرة مع الكريستالات التي تظهر بمجرد دخولك من مدخل المنزل، لذا جمعنا لك أفضل 8 محلات في الرياض لنصل بك إلى الذوق الذي يرضيك.

أفضل محلات ثريات بالرياض

إذا كنت من مفضلين الفخامة والكلاسيكية بداخل منزلك وتريد أن تعبر أسقف منزلك عن مدى أناقة ورقي ذوق صاحب المنزل، فإن من أفضل خيارات الإنارة هي الثريات، وخصوصاً إذا كان ديكور المكان به قبه من الداخل أو المجلس الذي تريد شراء الإنارات له، كما أن الضوء الأصفر الذي يظهر من الكريستالات الموجودة في الثريات يزيد من الراحة النفسية أيضاً والهدوء في المكان، لذا نقدم لكم أفضل محلات الثريات بالرياض وهي:

1- محل الجربوع للإنارة

محل الجربوع واحد من أفضل محلات ثريات في الرياض وأهمها وهذا بشهادة العديد من الأشخاص، حيث يوجد بالمحل العديد من الأشكال المختلفة التي تناسب كل الأذواق، ومن أفضل ما يميز المكان أنه يوجد به العديد من الإنارات ذات الجودة والتميز والقيمة العالية، كما أن طاقم العمل الموجود في المحل ممتاز والأشخاص الموكلين بتركيب الثريا ممتازين ومحترمين للغاية في التعامل، أما بالنسبة إلى الأسعار فأنها مناسبة تماماً مع جودة المنتج وقيمته، فهو واحد من ارخص محلات الثريات بالرياض.

معلومات عن المحل

العنوان: طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز.

طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز. رقم الهاتف: +966 11 475 0570

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً، وفي يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9:30 مساءً.

من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً، وفي يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9:30 مساءً. الموقع على خريطة جوجل: من هنا.

2- محل ارت لايت Art Light

محل آرت لايت من المحلات المميزة في مجال الإنارة حيث يساعدك فريق العمل الموجود في المكان في الحصول على تجربة تسوق مميزة ورائعة للحصول على كل ما تريد من أدوات للإنارة وثريات فخمة، وما يميزه أنه من أفضل محل ثريات بالرياض رخيص بالإضافة إلى جودة الخامات الموجودة فيه، وأهم ما في ذلك أنه يعطي ضمان مع الثريات وأدوات الإنارة الأخرى بالإضافة إلى خدمة التركيب المميزة والسريعة، كما أن البضاعة الموجودة متجددة وغير تقليدية تماماً.

معلومات عن المحل

العنوان: 4007 الجنيفي المصيف 6679، الرياض.

4007 الجنيفي المصيف 6679، الرياض. رقم الهاتف: +966 11 455 5275

مواعيد العمل: من يوم السبت إلى الخميس تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10:30 مساءً، وفي يوم الجمعة يعمل المحل من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 10:30 مساءً.

من يوم السبت إلى الخميس تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10:30 مساءً، وفي يوم الجمعة يعمل المحل من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 10:30 مساءً. الموقع على خريطة جوجل: من هنا.

3- محل أماكن الإنارة

يتميز هذا المحل بوجود تشكيلة كبيرة وواسعة من اللمبات والإضاءة بأساليبها المختلفة بالإضافة للثريات، وتختلف الموديلات فيه بين المودرن والعصرية والكلاسيكية، لذا فهو من أهم محلات الإنارة بالرياض ، علاوة على ذلك فإن المكان نظيف للغاية والموظفين الموجودين في المكان عل خلق عالية للغاية، وهذا كان السبب في حصوله على لقب أفضل محل ثريات في الرياض، لذا إن كنت تجهز مكان عمل أو منزل فهذا هو أفضل مكان يمكنك الاعتماد عليه في التركيب والخدمات كذلك.

معلومات عن المحل

العنوان : 7097 شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض 13215 2854.

: 7097 شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض 13215 2854. رقم الهاتف : 966535849862+

: 966535849862+ مواعيد العمل : من السبت إلى الخميس تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً والفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10:30 مساءً.

: من السبت إلى الخميس تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً والفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10:30 مساءً. الموقع على خريطة جوجل: من هنا.

4- محل تركي للإنارة

يوجد في هذا المحل مجموعة كبيرة من أساليب الإنارة المختلفة، كما يوجد به تشكيلة واسعة وغير تقليدية من الثريات العصرية والكلاسيكية أيضاً، ومن أهم ما يميز أفضل محل بيع ثريات بالرياض أنه تعاملهم رقي ومحترم، كما يوجد جهاز يساعدك في الكشف عن عدد الواط الحقيقي للسبوت الواحد، وهذا يزيد من مصداقية وشفافية المحل، لذا ننصحك بأخذ جولة في هذا المحل للتعرف على منتجاته والتحقق من مدى جودتها.

معلومات عن المحل

العنوان : شارع حمزة بن عبد المطلب، الزهرة،، الرياض 12984.

: شارع حمزة بن عبد المطلب، الزهرة،، الرياض 12984. رقم الهاتف : +966 50 579 9867

: مواعيد العمل : يعمل يومياً في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً والفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً.

: يعمل يومياً في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً والفترة المسائية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً. الموقع على خريطة جوجل: من هنا.

5- محل البدر للثريات

حصل هذا المحل على لقب أفضل محل لبيع الثريات بالرياض بالجملة، كما يمكنك الشراء منه قطاعي بأسعار ممتازة، فهو دائما ما يقوم بعمل التخفيضات والعروض الفريدة والمميزة، ويتميز هذا المحل بألوان الثريات التي تختلف لتناسب كل الأذواق، بالإضافة إلى أن طاقم العمل في المحل على دراية كافية بكل أنواع الثريات وجودتها وموديلاتها المختلفة، وهذا يساعدك في الحصول على تجربة رائعة عند التسوق حتى إذا قررت عدم الشراء.

معلومات عن المحل

العنوان :MP4P+VX3، طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز، الرياض 12841.

:MP4P+VX3، طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز، الرياض 12841. رقم الهاتف : +966 11 477 3268

: مواعيد العمل: يبدأ العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 12 صباحاً.

الموقع على خريطة جوجل: من هنا.

6- محل النهام للإنارة

شعار هذا المتجر هو التفرد والإبداع، وبالفعل توجد في المكان العديد من أشكال الثريات الجميلة والمودرن والعصرية التي تليق تماماً لأن تكون في ديكور منزل زوجية جديد أو مكتب عمل في شركة ضخمة، وبالإضافة إلى الأشكال والألوان التي تتناسب مع أي ديكور يوجد أيضاً الكثير من المقاسات على حسب ما يحتاجه العميل، لذا يضمن لك هذا المحل تجربة تسوق مميزة وفريدة وفخمة، وبأسعار مميزة للغاية، لذا يجد العديد من السعوديين أنه من أفضل محلات الثريات في الرياض.

معلومات عن المحل

العنوان: 3846 طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز، الرياض.

3846 طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز، الرياض. رقم الهاتف: 966114774443+

966114774443+ مواعيد العمل: تعمل الفترة الصباحية في المحل من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، والفترة المسائية تبدأ في تمام الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً.

تعمل الفترة الصباحية في المحل من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، والفترة المسائية تبدأ في تمام الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- شركة فانوس الرياض

تعتبر تلك الشركة واحدة من أكبر وأهم محلات ثريات بالرياض، من الجدير بالذكر أنه تم تأسيس تلك الشركة في عام 1400 هجرياً، ومنذ نشأتها وقد حصلت على شهرة واسعة في المدينة بسبب وجود العديد من الإضاءات والثريات الموجودة لديهم بأحجام ومقاسات تناسب كل الأماكن، فهي تقدم الكثير من الحلول العصرية لاختيار طريقة الإضاءة المناسبة للمكان وأي الإضاءات سيكون أفضل، لكن يوجد بداخل الشركة "أنظمة الإنارات الداخلية والخارجية- ثريات- إنارة جدارية- إنارة معلقة- سبوت لايت- إنارة جدارية كلاسيك- إنارة أرضية- كل أنواع الفيش والمفاتيح".

معلومات عن المحل

العنوان : طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز، الرياض.

: طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الملز، الرياض. مواعيد العمل : طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 مساءً.

: طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- مؤسسة كوكبة الإنارة

هي واحدة من أفضل وأهم محلات بيع الثريات بالرياض وأنواع الإضاءات المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم دائماً بعرض عدد كبير من الثريات التي تختلف بين العصرية والمودرن وبين الكلاسيكية في ذوقها، وتختلف أشكال وألوان ومقاسات الثريات الموجودة لتتناسب مع أنواع الديكورات المختلفة، كما يوجد في المؤسسة خدمة توصيل الطلبات إلى المكان الذي تريد مع تركيبها أيضاً، كما أنه يحتوي على الكثير من الخيارات المختلفة لأساليب إضاءة الغرف الداخلية للمنزل.

معلومات عن المحل

العنوان: 4036 طريق الأمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي.

4036 طريق الأمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي. رقم الهاتف : +966 55 026 1068

: مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 10:30 مساءً.

من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 10:30 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

عرضنا لكم في المقال أفضل محلات ثريات بالرياض والتي تقوم ببيع العديد من أنواع وأساليب الإضاءات والإنارة المختلفة التي تناسب كل أنواع الديكورات، ووضحنا لكم أسهل الطرق التي يمكنك بها الوصول إلى تلك المتاجر وفي أسرع وقت، وفي النهاية تظل أنت مالك القرار.