أفضل 10 محلات ملابس في اسطنبول رخيصة مع العناوين

التسوق من التجارب الممتعة للجميع إلا أن ارتفاع الأسعار قد يُشكل عائق كبير لدى الكثير من الأشخاص، ويعد سبب في عدم حصول البعض على الاحتياجات الهامة من الملابس، ولكننا وجدنا لك الحل الأمثل فهناك مجموعة مميزة من محلات ملابس في اسطنبول رخيصة يمكنك اختيارها والاطلاع على منتجاتها، فجميعها مصنفة ضمن أفضل المتاجر فيمكنك الحصول على مستلزماتك ومستلزمات عائلتك بتكلفة منخفضة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كل متجر وطريقة التواصل المتاحة تابع السطور التالية.

أفضل محلات ملابس في اسطنبول رخيصة

تتنوع المتاجر التي تقدم أسعار تنافسية للملابس النسائيm والرجاليm وملابس الأطفال بما يغطي احتياجات جميع أفراد الأسرة، ولكن أيًا من محلات الملابس في اسطنبول يقدم ماركات فخمة مع أسعار تتناسب مع الجميع؟ خلال السطور التالية سنتعرف معًا على أهم 10 محلات ملابس في اسطنبول رخيصة يمكنك التسوق منها كالتالي:

1. متجر LC Waikiki

أحد المتاجر العالمية للملابس وعلامة تجارية مميزة ومعروفة في كل أنحاء العالم، حاصل على تقييم عال من العملاء، وهو أشهر محلات ملابس في تقسيم اسطنبول يقدم المتجر جميع تصنيفات الملابس للنساء والرجال والأطفال، يمكنك شراء تصميمات مختلفة من البناطيل والتيشرتات والقمصان وملابس النساء من عبايات وتنورات وفساتين سهرة وفساتين للعروس، بالإضافة لتصميمات رائعة من ملابس الأطفال لكافة الأعمار والاكسسوارات والحقائب والأحذية والقبعات والجوارب، يوجد لديهم أيضًا قسم لألعاب الأطفال فكل ما تحتاجه أنت وعائلتك ستجده بهذا المكان وبأقل سعر.

معلومات متجر LC Waikiki

العنوان: بك أوغلي، اسطنبول، تركيا.

بك أوغلي، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 902122446636+

2. متجر البيان فاشون

البيان فاشون من أفضل محلات ملابس في اسطنبول رخيصة ويقدم تشكيلة رائعة من الملابس والأحذية والحقائب والاكسسوارات وغيرها، ويهتم بعرض موديلات حديثة باستمرار من أجود التصميمات التركية الحديثة، يمتلك المتجر موقع إلكتروني يقوم بعرض الموديلات عبر الإنترنت، يتيح للعملاء أكثر من 300 ماركة مختلفة بالإضافة لمنتجات مصانع الأحذية والحقائب والاكسسوارات، ويمكنك شراء كل ما يناسب ذوقك والاستمتاع بإطلالة فريدة دائمًا.

معلومات محل البيان فاشون

العنوان: عبد الرحمن نافيز غورمان، اسطنبول، تركيا.

عبد الرحمن نافيز غورمان، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905449538214+

3. متجر مرجانة باردوسي

هذا المكان من الأماكن المميزة لشراء الملابس النسائية وأدوات التجميل والمكياج، متجر من أصل عربي سوري يقدم منتجات كثيرة وماركات متنوعة تناسب جميع الأذواق، يقدم عروض وخصومات رائعة فهو من أهم وأرخص محلات ملابس في اسطنبول، يوجد به مجموعة جميلة من المعاطف النسائية والفساتين والبناطيل والتيشيرتات والتنورات والملابس المنزلية والعبايات السوداء، وغيرها الكثير، يمكنك الاختيار من تصميمات كثيرة رائعة أسعارها في متناول الجميع.

معلومات متجر مرجانة باردوسي

العنوان: فاتح، اسطنبول، تركيا.

فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905387073298+

4. متجر باركود للملابس الرجالي

يعتبر من أفضل محلات ملابس في اسطنبول رخيصة للرجال، يهتم بجودة الملابس وأسعاره ممتازة، يمكنك شراء تصميمات مختلفة من الجواكت الرجالي، والبناطيل والتيشرتات والقمصان بألوان كثيرة، وأشكال البليزرات المختلفة، وسويت شيرتات، وأحذية واكسسوارات رجالي، كما يقدم أنماط متنوعة للتصميمات الكاجوال والكلاسيك لتناسب أذواق جميع الأشخاص.

معلومات متجر باركود للملابس الرجالي

العنوان: أكشام ستين، ساري غوزال جادة، فاتح، اسطنبول، تركيا.

أكشام ستين، ساري غوزال جادة، فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905522222125+

5. متجر حسامي للملابس

أحد أهم محلات ملابس في اسطنبول حاصل على تقييم عالي من الزوار، يقدم ملابس تركية فخمة بسعر الجملة، وهو مخصص لملابس النساء والأطفال ولديه تصميمات رائعة تناسب جميع الأعمار، يمكنك شراء الفساتين والتيشرتات والبناطيل والترنجات وأطقم كاملة من ملابس الأطفال بسعر الجملة وبأعلى جودة، يحرص المتجر على توفير أجود الخامات وأفضل التصميمات ويهتم بتحديثها بما يتوافق مع صيحات الموضة الدارجة الآن، ويعمل على إرضاء أذواق جميع العملاء، ويهتم بتوفير المزيد من العروض والخصومات بشكل دوري.

معلومات متجر حسامي للملابس

العنوان: فاتح، اسطنبول، تركيا.

فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905345543583+

6. متجر لؤلؤة فاشون

لؤلؤة فاشون واحد من بين محلات الملابس الرخيصة في اسطنبول ويوجد فيه تشكيلة مميزة من ملابس المحجبات، ويمكنك شراء قطع فردية من الملابس ولكن بسعر الجملة، أكثر ما يميز المتجر أنه يقدم تشكيلة رائعة من عبايات الاستقبال النسائية المطرزة بأفخم التطريزات، بالإضافة لفساتين السهرة وعبايات وتصميمات رائعة تناسب المرأة المحجبة، يوجد لديهم أيضًا ملابس أطفال وملابس للشباب، متاح لديهم أحجام ومقاسات كبيرة من الملابس لإرضاء كافة العملاء، يوجد به الكثير من الأنماط المختلفة من التصميمات الكاجوال والكلاسيك والملابس الرسمية التي تصلح لجميع النساء مع اختلاف أذواقهم، وبمكنك وضعه ضمن قائمة خياراتك أثناء التسوق في اسطنبول.

معلومات متجر لولوه فاشون

العنوان: أزاك، بيغ سنتر، فاتح اسطنبول، تركيا.

أزاك، بيغ سنتر، فاتح اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905382866909+

7. متجر أوبيلا فاشون

يقدم هذا المتجر أحدث صيحات الموضة من الملابس النسائية وملابس الأطفال، وملابس للمحجبات وفساتين سهرة مميزة، بتصميمات رائعة يجب ألا تفوتك خلال التسوق، فهو يعتبر أحد أماكن بيع ملابس رخيصة في اسطنبول، والمميز في هذا المتجر أنه يتيح للعملاء شراء الملابس بالتقسيط وفق أنظمة سداد مرنة ومريحة للجميع، ويقدم أيضًا خصومات كثيرة على سعر الكاش للقطع الفريدة الموجودة بالمتجر، إن كنتِ مهتمة بالظهور بإطلالة فريدة ننصحك باختيار هذا المتجر المميز.

معلومات متجر أوبيلا فاشون

العنوان: بك أوغلي، اسطنبول، تركيا.

بك أوغلي، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905316060467+

8. متجر ريبون كيدز لملابس الأطفال

ريبون كيدز أرخص محل ملابس في اسطنبول، يقدم خدمة بيع الملابس والشحن متاح لجميع الدول العربية والأجنبية، يبيع المنتجات بسعر الجملة، يقدم للعملاء أحدث الموديلات وأفخم أنواع الأقمشة المريحة المناسبة للطفل الصغير، ألوان الملابس جميلة وزاهية، يمكنك شراء احتياجات أطفالك من الملابس المناسبة لجميع الأعمار، أطقم كاملة للبنات مكونة من عدة قطع بتصميمات فريدة وجميلة، وملابس رياضية مميزة وكل هذا بأسعار خيالية.

معلومات متجر ريبون كيدز لملابس الأطفال

العنوان: فاتح، اسطنبول، تركيا.

فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 905309077731+

9. متجر ديفاكتو

متجر كبير وعلى أعلى مستوى يقدم ملابس تركية بأسعار تنافسية، خامات قطنية عالية الجودة، تشكيلات رائعة من الملابس النسائي والرجالي وملابس الأطفال الصغار، يوجد به أقسام مختلفة منها قسم للملابس الداخلية وآخر للأحذية والصنادل، والحقائب والملابس الرياضية والاكسسوارات النسائي والرجالي من أحذمة ومحافظ وقبعات وغيرها، متجر شامل ومميز يمكنك زيارته والاطلاع على أحدث التصميمات.

معلومات متجر ديفاكتو

العنوان: بك أوغلي، اسطنبول، تركيا.

بك أوغلي، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 902122526763+

10. متجر بي تي إم للملابس

هذا المكان من أرخص محلات الملابس في اسطنبول وهو عبارة عن مول متكامل يقدم تصنيفات رائعة وعروض كثيرة وخيارات مختلفة من الملابس النسائية والرجالية والأحذية والاكسسوارات والحقائب وغيرها، ويوجد بالمكان أقسام متعددة للملابس الرجالي وملابس النساء وقسم كبير لكل أنواع وتصميمات الأحذية الرسمية والكلاسيك والكاجوال والرياضية، كما يوجد قسم آخر لملابس الأطفال، والمميز في متجر بي تي إم أنه يعرض مجموعة من الأجهزة المنزلية.

معلومات متجر بي تي إم للملابس

العنوان: اسن يورت، اسطنبول، تركيا.

اسن يورت، اسطنبول، تركيا. رقم الجوال: 902129141140+

إلى هنا انتهى مقالنا حول أفضل محلات ملابس في اسطنبول رخيصة قدمنا خلاله أهم المعلومات حول كل متجر، والمنتجات التي يقدمها للعملاء، وطرق التواصل المتاحة حتى تختار ما يناسب إمكانياتك وذوقك أثناء التسوق، فاختر واحدًا بعناية وتسوق واشتر كل ما تريده لك ولجميع أفراد أسرتك.