أفضل 10 من مطاعم الشفا بالرياض ننصحك بتجربتها

يقع حي الشفا جنوب الرياض في موقع حيوي مجاور للعديد من أبرز أحيائها الأخرى، ومُساحته تُقدر بحوالي 8.91 كم2 ويضم في تلك المساحة مجموعة من الأماكن المميزة التي يأتي إليها الزوار من كل مكان في المملكة ومن خارج المملكة أيضًا؛ ومن ضمن تلك المزارات مطاعم الشفا بالرياض التي تُضفي تنوعًا ملحوظًا لجمعها بين المطاعم التي تستوحي أطباقها من المطابخ العالمية، ولا عجب في ذلك فهي تضم أمهر الطهاة والشيفات؛ لهذا تكون تجربة الزوَّار فريدة من نوعها، فمن يقطن في حي الشفا أو مرَّ بزيارته أثناء جولته في العاصمة يُمكنه تجربة تلك المطاعم، ولكي تتعرف على أفضلها قد وفرنا لك في مقالنا مجموعة مكونة من 10 مطاعم فتابع معنا وتعرف عليهم.

أفضل مطاعم الشفا بالرياض

نُقدم إليك في القائمة التالية مجموعة من أفضل مطاعم الشفا في الرياض التي تمتاز كل منها بجودة الطعام والأسعار التنافسية ناهيك عن الأطباق المتنوعة؛ وقد عزمنا على كونها "الأفضل" وفقًا لتقييمات الزوار ممن أدلوا بآرائهم في كل مطعم على حدى.

1- مطعم الرومانسية

يحرص المطعم على انتقاء مكونات الطعام بجودة عالية؛ حتى يضمن أن يكون في صدارة أفضل المطاعم في الشفا بالرياض، ويُقدم أشهى المأكولات السعودية الأصيلة، فيُمكنك أن تتناول عنده المندي والمظبي والجريش والكبسة والمقلوبة وأصناف من الحلويات كالكنافة، ويمتاز بسرعة الخدمة وتقديمه قائمة طعام خاصة بالأطفال، ناهيك عن الخيارات النباتية والوجبات الخفيفة، كما أنه يُصنف من مطاعم الرياض عوائل لجلساته المريحة الواسعة الهادئة، ويقبل الحجوزات المسبقة، مع تعدد وسائل الدفع؛ ولتلك المُميزات صار من أفضل مطاعم الشفا بالرياض.

معلومات مطعم الرومانسية

العنوان : الترمذي الشفا الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا.

: الترمذي الشفا الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا. رقم الهاتف : 966920000144+

: 966920000144+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر والنصف مُنتصف الليل فيما عدا الجمعة يفتح أبوابه من الساعة الثانية عشر والربع ظهرًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر والنصف مُنتصف الليل فيما عدا الجمعة يفتح أبوابه من الساعة الثانية عشر والربع ظهرًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

2- مطعم يرمين

هو مطعم مُخصص للمأكولات اللبنانية الغنية عن التعريف، ويمتاز بأناقته واتساعه، ناهيك عن ضمه لغرفة ألعاب الأطفال، ويُوفر أماكن للجلوس في الهواء الطلق، وجلساته الداخلية المتعددة، كما يمتلك مواقف سيارات خاصة، وخيارات طعام متنوعة، إلا أنَّ أسعار المشروبات مُبالغ فيها بعض الشيء، والمُعجنات في المطعم نالت استحسان الزوار بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من أنه لا يُصنف بكونه من ضمن مطاعم تفتح ٢٤ ساعة في الرياض إلا أنه يستوعب عدد كبير من الزوار لأنه لا يُغلق أبوابه إلا ساعات قلائل، وفي التقييم العام يُدرج في قائمة أفضل مطاعم الشفا بالرياض التي تستحق التجربة.

معلومات مطعم يرمين

العنوان : طريق ابن تيمية الشفا الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا.

: طريق ابن تيمية الشفا الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا. رقم الهاتف : 96611421771+

: 96611421771+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الخامسة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الخامسة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

3- مطعم باربكيو تونايت

من يرغب في الحصول على تجربة مميزة في مطاعم حي الشفاء بالرياض يُمكنه الذهاب إلى المطعم المتخصص في المأكولات الباكستانية "باربكيو تونايت"، يتناسب المطعم مع الأطفال والعوائل، ويشتهر بأطباق السمك المقلي وأضلاع اللحم وجولاب جامون وغيرها، والبوفيه مفتوح، والجلسات مقبولة إلا أنه يومي الجمعة والسبت يكون مُزدحمًا، وما يُميزه ثبات الأسعار وتناسبها مع الكثير من الفئات؛ فيُعتبر أفضل مطعم في الشفا بالرياض يستوحي أطباقه من المطبخ الهندي.

معلومات مطعم باربكيو تونايت

العنوان : طريق ديراب الفرعي الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق ديراب الفرعي الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114222655+

: 966114222655+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الخامسة مساءً إلى منتصف الليل، عدا الجمعة والسبت يفتح أبوابه للزبائن مبكرًا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

: يوميًا من الساعة الخامسة مساءً إلى منتصف الليل، عدا الجمعة والسبت يفتح أبوابه للزبائن مبكرًا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- مطعم فروج ومشويات

واحدٌ من أفضل مطاعم الشفا بالرياض التي نُدرجها في المُقدمة، وعلى الرغم من تخصصه في المشويات إلا أنه من أفضل مطاعم الرياض التي يُمكن زيارتها في أي وقت باليوم؛ فيُتيح خيارات الفطور والغداء والعشاء بقائمة طعام متنوعة تشمل الشاورما والشيش طاووق والمشاوي والفطائر بأنواعها والبروستد والتبولة والمقبلات، وأشاد الزوار بمذاق المشروبات في المطعم، وللمطعم فرعين في حي الشفا وهو غني عن التعريف.

معلومات مطعم فروج ومشويات

العنوان : الترمذي الشفا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: الترمذي الشفا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114229507+

: 966114229507+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة صباحًا إلى تمام الساعة الثالثة والنصف مُنتصف الليل.

5- مطعم بهار الهند

مطعم ذو طابع آسيوي، يُقدم أصنافًا من المطبخ الهندي، ويمتاز بالرقي والفخامة في الديكورات والنظام، ناهيك عن رُقي تعامل الموظفين، وأكلاته مُميزه عن باقي مطاعم الشفا بالرياض، كما أنَّ الأسعار مناسبة، والمنيو متنوع ويشمل أصنافًا مُفضلة تُعتبر الأكثر مبيعًا على غرار ديناميت ربيان وبرياني دجاج وكباب لحم ودجاج وكبة البطاطا الهندية والسمبوسة.

معلومات مطعم بهار الهند

العنوان : الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966559999334+

: 966559999334+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر مساءً إلى الساعة الواحدة صباحًا، وخدمة التوصيل مُتاحة من التاسعة صباحًا إلى التاسعة والنصف مساءً.

6- مطعم مضغوط تهامة

يُقدم المطعم قائمة طعام غاية في التنوع مُستوحاة من مطابخ الشرق الأوسط، فتكون تجربة الطعام مذهلة ليس فقط لجودة الطعام إنما لأنه أفضل مطعم في حي الشفاء بالرياض في الخدمة والنظافة، فالمكان مريح ذو تصميم رائع، يتناسب مع الأصدقاء والعائلة، وأشهر أصناف الطعام التي نالت استحسان الزوار المضغوط مع الأرز والسلطات الحارة.

معلومات مطعم مضغوط تهامة

العنوان : يُمكن الوصول إليه من هنـا.

: يُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114213688+

: 966114213688+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى مُنتصف الليل.

7- مطعم ريف وادك

يمتاز المطعم بمذاق الطعام الرائع إلا أنَّ الكميات قليلة نوعيًا، لكن بالنظر إلى نظافة المكان وسرعة الخدمة وسعة المكان والأجواء المريحة وتعامل طاقم العمل الودود والديكور الرائع يكون ريف واداك من المطاعم في الشفا بالرياض التي تستحق الزيارة، ويُقدم أصناف منوعة تتناسب مع الفطور والغداء والعشاء، ومن أشهر أطباقه الفول والعدس والكبدة والمناقيش والشكشوكة، أي أنه من مطاعم الشفا بالرياض ذات الطابع الشعبي؛ وأسعاره في متناول الجميع.

معلومات مطعم ريف وادك

العنوان : الترمذي الشفا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: الترمذي الشفا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966541331155+

: 966541331155+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

8- مطعم شواية الخليج

واحدٌ من المطاعم البسيطة يُقدم أطباق الدجاج المشوي مع الأرز البخاري، ويُوفر جلسات داخلية مع إتاحة خدمة التوصيل، وأشاد الزوار بأنَّ مذاق الطعام رائع، وما يعيبه الازدحام عند المواقف، وهو واحد من بين أفضل مطاعم جنوب الرياض ذات السمعة الطيبة لسنوات طويلة عند الزوَّار، لاسيما وهناك تنوع في الوجبات والأسعار مناسبة للجميع.

معلومات مطعم شواية الخليج

العنوان : طريق ابن تيمية الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق ابن تيمية الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920034443+

: 966920034443+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

9- مطعم غوار

يُدرج المطعم في قائمة أفضل مطاعم الشفا بالرياض نظرًا لتنوع وجباته المُستوحاة من مطابخ الشرق الأوسط، ويمتاز بأطباقه الشعبية بعض الشيء والمقليات، والمذاق جيد إلا أنَّ الخدمات الأخرى بحاجة إلى اهتمام، ويُقدم أفضل العجائن في الرياض منها السمبوسة والقطايف والمطبق، ومن المميز أنَّ إدارة المطعم تعمل على إضفاء تحديثات وتحسينات على الديكور بين آن وآخر، ومن يبحث عن مطعم شعبي يُمكنه الذهاب إلى غوار فهو من أبرز مطاعم الشفا بالرياض التي تستحق التجربة.

معلومات مطعم غوار

العنوان : طريق ديراب الفرعي الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق ديراب الفرعي الشفا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114227649+

: 966114227649+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة مساءً.

10- مطعم هامبرغيني

ما يُضفي التنوع على مطاعم الشفا بالرياض وجود مطعم مخصص للهمبرجر والوجبات السريعة التي يُفضلها فئات كبيرة من العملاء، فالمطعم يمتاز بالسعر والمذاق والجودة، ويُبهر الزوار بالتجديد المُستمر والتفرد في إعداد الهمبرجر بطرق خاصة ربما لا يجدها في مكان آخر، ويُقدم البطاطس المقلية بأصناف متعددة، كما يُتيح خدمة التوصيل، وأكثر أنواع البرجر طلبًا من الزوار برجر اللحم، وما يعيب المطعم أنه لا يوجد قسم خاص للعائلات.

معلومات مطعم هامبرغيني

العنوان : طريق ابن تيمية الشفا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق ابن تيمية الشفا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الرابعة فجرًا.

: يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الرابعة فجرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

هكذا نكون قد قدمنا مجموعة من أفضل مطاعم الشفا بالرياض ونتمنى أن تكون نالت استحسانكم، فتجد في أي مطعم ضالّتك في البحث، لاسيما بالحصول على تجربة استثنائية في المطاعم ذات المأكولات المُستوحاة من المطابخ العالمية.