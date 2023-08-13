أفضل 9 مطاعم باستا الرياض مع العناوين ومواعيد العمل

إن وجبة الباستا واحدة من أشهر مأكولات المطبخ الإيطالي التي تتمتع بإقبال جماهيري كبير من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من استخدام نفس المكونات التي نستخدمها نحن لإعداد أطباق المعكرونة إلا أن الباستا الإيطالية تختلف في طريقة تقديمها عن الطرق المعتادة التي اعتمدتها الدول العربية، ولعل من أكثر الأسباب التي تجعلها مفضلة لدى الناس غير لذة مذاقها هو خفتها على المعدة وتعدد نكاتها، فمنها بالخضار، أو الدجاج أو اللحم وغير ذلك العديد من الأطعم، فإذا كنت من مواطني الرياض أو زائريها فعليك أن تحظى بتجربة واحد من أرقى وأفضل مطاعم باستا الرياض التي تهتم كثيرًا بتوفير تجربة ممتعة لتذوق أشهى طعم للباستا، فتابع معنا لتتعرف على تلك المطاعم.

أفضل مطاعم باستا الرياض

إن طبق الباستا واحدًا من أكثر الأطباق المميزة المحبوبة التي تتميز بخفتها وروعتها، وعلى الرغم من سهولة إعدادها إلا أنها تتطلب مهارة عالية حتى تخرج بالقوام والشكل والطعم المطلوب، وتستطيع كمحب لطبق الباستا أن تستمتع به بالنكهة المفضلة لك من خلال أفضل مطاعم إيطالية في الرياض التي توفر لك أجواءً ممتعة وخاصة من التراث الإيطالي وثقافة مطبخه المميز:

1- مطعم باستاريا الوادي

هو من المطاعم المتخصصة بإعداد أفضل أطباق الباستا الإيطالية والبيتزا وغيرهما من ألذ المأكولات الإيطالية، وتجد لديهم القائمة غنية بتنوع كبير في النكهات، ولعل من أبرز ما يميزهم طهي الطعام بزيت الزيتون، وعصير الليمونيد دون أي إضافات وطازج تمامًا، كما يتمتع بأجوائه اللطيفة الهادئة رغم ازدحامه، والخدمة السريعة مما جعله من أفضل مطاعم باستا في الرياض لتذوق الطعم الإيطالي على أصوله.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: 7384 طريق عثمان بن عفان، الوادي، الرياض 13313 4368، تستطيع الوصول إليه من هنا.

7384 طريق عثمان بن عفان، الوادي، الرياض 13313 4368، تستطيع الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966572495717+

966572495717+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا حتى 1:30 بعد منتصف الليل على مدار الأسبوع.

2- مطعم بلانكا

هو أحد ال مطاعم المشهورة في الرياض حيث تحظى فيه بتجربة مثالية لطبق الباستا المفضل لديك فلديهم مختلف الأنواع والنكهات التي يمكنك الاختيار بينها ولعل أبرز الأطباق تميزًا في القائمة تتمثل في الريزوتو، بل ويقدم أيضًا البيتزا الإيطالية مطهوّة على الحطب، ويمكنك تخيّره كأفضل مطعم مكرونة بالرياض إلى الأجواء الرائعة التي يوفرها وسط الديكور المميز في أنحاء المطعم من الطابع الخشبي والذي يوحي بالدفء والاستجمام، كما الخدمة اللطيفة والاهتمام بالزوّار على أتم وجه ونظافة المكان والجلسات سواء الداخلية أو الخارجية، فضلًا عن أسعاره المتوسطة التي جعلته من أفضل الاختيارات لمطاعم باستا الرياض.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، السليمانية، الرياض 12234، تستطيع الوصول إليه من هنا.

شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، السليمانية، الرياض 12234، تستطيع الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966558871588+

966558871588+ مواعيد العمل: من 1:00 ظهرًا حتى 1:30 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

3- مطعم بياتو

هو من أكثر المطاعم التي حتمًا ستنال إعجابك ولن تتردد في الذهاب إليها مرةً أخرى حيث تجد فيه كافة المقومات المثالية التي تجعله ينال بلا جدال لقب أفضل مطاعم الباستا بالرياض وأرقاها ويرجع هذا إلى الديكورات المميزة رائعة الجمال في ثنايا المطعم والتي تشعرك أنك داخل إيطاليا أو إحدى مدنها الجميلة، الاستقبال الرائع والخدمة الودودة والسريعة، كما أن الدور العلوي به فسيح ومريح، هذا فضلًا عن القائمة الغنية بألذ نكهات الباستا، البيتزا، المقبلات، والمشروبات، وجدير بالذكر أنه يشتمل على بقعة مخصصة للأطفال لإعداد البيتزا والاستمتاع، مما يخلق جوًا من المتعة والترفيه.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: 2587-2605 الطريق الدائري الشمالي، المصيف 13312، الرياض 11464، للوصول اضغط هنا.

2587-2605 الطريق الدائري الشمالي، المصيف 13312، الرياض 11464، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966557887754+

966557887754+ مواعيد العمل: من 8:00 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل، عدا الخميس والجمعة يغلق أبوابه في 3:00 صباحًا.

4- باستاريا العقيق

يشتهر مطعم باستاريا بعدد من المزايا جعلته أفضل مطعم باستا بالرياض، والتي تتمثل في الأجواء المريحة، الخدمة السريعة، طاقم العمل الودود، الأطباق الجانبية مميزة وخفيفة، إلا أن عيبه الوحيد صغر المساحة نوعًا ما، أما غير هذا فتستطيع الاستمتاع بوجبة إيطالية لذيذة من الباستا المتوازنة بين الصوصات والملح، ولعل أكثر الأطباق التي نالت إعجابًا من الزوار، الفوتيشيني، اليني الفريدو، والمكس صوص، هذا بجانب أن الأسعار مناسبة وغير مرتفعة نهائيًا.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: عبدالله بن شهوين، العقيق، الرياض 13515، للوصول من هنا.

عبدالله بن شهوين، العقيق، الرياض 13515، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966542611382+

966542611382+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا حتى 1:30 صباحًا جميع أيام الأسبوع.

5- مطعم فيريسكا

استمتع بأجواء لطيفة مع تناول وجبة الباستا بالنكهة المحببة إليك مع رفاقك أو عائلتك من داخل أشهر وأحلى مطعم عوائل بالرياض ، فغير الطعم اللذيذ الذي يوفره توجد مزايا عدة ساهمت في كونه واحدًا من أفضل مطاعم مكرونة بالرياض بشكل عام، منها جلسات العوائل المريحة التي تعطيك الخصوصية الكاملة، عدم تأخر الخدمة، التمتع بطابع من الهدوء في الجو العام وعدم وجود موسيقى مزعجة، مع العلم أن العمال فيه على قدر عالي من اللباقة والاحترافية المهنية، كما أن مساحة المطعم كبيرة ويتوفر دور ثاني لكنه غير مناسب لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لعدم توافر مصعد، لكن الجلسات في المكان بأكمله مريحة والديكور يغلب عليه الأنافة والبساطة والدفء.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: أسواق الراشد، 7902 عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، 2186، الرياض 12784، للوصول من هنا.

أسواق الراشد، 7902 عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، 2186، الرياض 12784، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966114266622+

966114266622+ مواعيد العمل: من 1:00 ظهرًا إلى 2:00 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

6- مطعم كوشينا

من أجمل المطاعم التي يتسنى لك زيارتها حيث سيصير مطعمك المفضل الذي تتذوق فيه ألذ باستا بالرياض بل ولقضاء وقت ترفيهي وممتع مع العائلة أو الأصدقاء والرفاق، فيتميز بتوفير الخصوصية على أكمل وجه ممكن وبشكل محافظ بحواجز مرتبة، مع تنظيم الجلسات الخارجية المريحة لمن يرغب في هذا، أما ديكور المطعم فيجمع بين الطراز المودرن والكلاسيكي الإيطالي معًا مما ترك طابعًا خاصًا للمطعم وجعله من أرقى مطاعم باستا الرياض وساهم في هذا وجباته المتنوعة الشهية على رأسها الباستا، والخدمة على أعلى مستوى من الاحترافية.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق خريص الفرعي، الروضة، الرياض 13211، تستطيع الوصول إليه من هنا.

طريق خريص الفرعي، الروضة، الرياض 13211، تستطيع الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966552997820+

966552997820+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا حتى 1:30 بعد منتصف الليل على مدار الأسبوع.

7- مطعم إيتالي

هو من أكثر الأماكن المميزة التي يمكن ارتيادها، فهو لا يقتصر على كونه أحلى مطعم باستا بالرياض بل هو أيضًا متجر يتمتع بأجواء جميلة منعشة وحيوية، ويحظى بموظفين ودودين ومتعاونين حيث يساعدون الزوار في شرح الأطباق المتوفرة وما الأفضل بينهم، تتذوق فيه الطعم الإيطالي عن أصوله، ويوجد بالمتجر القريب كافة أنواع الأجبان والمكرونات والصوصات، إضافة إلى الحلويات، ومن أجمل ما يميزه أن المعجنات تخبز فوريًا وبشكل مباشر، ويستطيع الزبائن رؤيتهم مما يدل على الشفافية، ومع هذا الخدمة سريعة ومتميزة لذا يحوز بجدارة على لقب أمثل مطاعم باستا الرياض حتى أدق تفاصيله في الديكوريشن المستوحى من المطاعم الإيطالية.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: الملك الناصر، السليمانية، الرياض 12223، وتصل إليه من هنا.

الملك الناصر، السليمانية، الرياض 12223، وتصل إليه من هنا. رقم الهاتف: 966596133028+

966596133028+ مواعيد العمل: من 8:00 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

8- مطعم سيرافينا

يوفر لك مطعم سيرافينا تجربة مميزة وخاصة لمأكولات شمال إيطاليا وإعداد ألذ الأطباق من المنتجات المحلية ذا الجودة العالية، ومساحته متاحة لتناول الطعام وسط أجواء رائعة، كما يسمح باستغلالها في المناسبات والفعاليات حيث يتمتع بديكور مميز ومرتب وخدمة نشطة وسريعة، ويحرصون على النظافة باستمرار، ومما يجعله من أفضل مطاعم الباستا في الرياض هو تميزه عن غيره من المطاعم الأخرى وسعيه الدائم لتطوير خدماته وترحابه بشوش للزبائن، كما يقدمون ضيافة خبز بزيت الزيتون والروز ماري المميز.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: ذا اسبلاند، جامعة الملك سعود، الرياض 12371، للوصول اضغط هنا.

ذا اسبلاند، جامعة الملك سعود، الرياض 12371، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966555382251+

966555382251+ مواعيد العمل: من 4:00 مساءً إلى 1:00 بعد منتصف الليل، إلا أيام الخميس، الجمعة والسبت يفتح أبوابه من 2:00 ظهرًا ويغلق 2:00 صباحًا عدا السبت يغلق 1:00 صباحًا.

9- مطعم روما