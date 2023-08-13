أفضل 10 من مطاعم حياة مول الرياض مع العناوين

تتمتع مدينة الرياض بتاريخ عريق من الحضارة والتنوع الثقافي، وتستقبل أعدادًا كبيرة من الزائرين في كل عام، وأصبحت في الفترة الأخيرة من أهم المزارات السياحية، حيث تسير بخطى ثابتة نحو التقدم؛ لذا فأصبحت الرياض وجهة ترضي جميع الأذواق، ومن أهم الأمور التي تجذب الزائرين هي جودة الطعام وتنوعه بحيث يجد الزائر الأكلات الشعبية الموجودة في بلده تقدم له في مدينة الرياض؛ لذلك يوجد الكثير من المطاعم التي تقدم مختلف الأكلات، وسنتحدث في هذا المقال عن أهم مطاعم حياة مول الرياض، والتي حصلت على تقييمات ممتازة من الزائرين.

أفضل مطاعم حياة مول الرياض

الحياة مول من أكبر المراكز التسويقية على مستوي المملكة العربية السعودية، ويقع على طريق الملك عبد الله تقاطع طريق الملك عبد العزيز، ويضم بداخلة أكثر 360 معرض، ويوجد به أغلب الماركات والعلامات التجارية المشهورة على مستوى العالم، وتتعدد المطاعم داخل حياة مول بحيث ترضي جميع الأذواق، وسنتحدث من خلال السطور القليلة عن أفضل هذه المطاعم التي ينصح بزيارتها.

1- مطعم كانتون

ويعتبر من أفضل مطاعم الحياة مول بالرياض، وقد حصل على تقييمات ممتازة من قبل الزائرين، وله العديد من الفروع داخل المملكة، ويقدم تشكيلة رائعة من لحم سيشوان ولحم كونج باور، ومن دجاج الكاجو ودجاج كونج باور، وتشكيلة من الأسماك بصوص الكانتون المميز، وأطباق المقبلات المتنوعة من شوربة الدجاج بالذرة والسلطة الخضراء والسلطة الآسيوية.

معلومات عن مطعم كانتون

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول – الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول – الرياض. رقم الهاتف: 966920000129+.

966920000129+. عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصل إلى الموقع من هنا.

2- مطعم كريب أفير

وهو مطعم متخصص في عمل الكريب بأنواعه المختلفة، ويقدم فطائر الكريب الحلو والحاذق، كما يقدم تشكيلة متنوعة من الوافل، بالإضافة إلى كريب اللحوم والدجاج وكريب مشكل الجبن التركي، وله إطلالة رائعة في الداخل والخارج، ويمتاز بأسعاره المتوسطة التي تناسب معظم الفئات، ويفضله الكثير من الزائرين ويعتبره البعض من أهم مطاعم حياة مول في الرياض.

معلومات عن مطعم كريب أفير

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول – الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول – الرياض. موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

3- مطعم شاورمر

يشتهر هذا المطعم بوجبة الشاورما الرائعة، ويعتبره البعض من أفضل مطاعم حياة مول الرياض، فهو يمتلك العديد من الفروع داخل المملكة، ويقدم وجبات الإفطار الصباحية من ساندويتشات البيض والشكشوكة، والجبن بأنواعها، إلى جانب تشكيلة متنوعة من ساندويتشات شاورما اللحم، وشاورما الدجاج، ويقدم عروضًا يومية على جميع الوجبات المتعددة، فيوجد وجبات كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة، وتمتاز جميعها بالمذاق الرائع؛ لذا أصبح من أشهر مطاعم الرياض وحصل على تقييمات ممتازة من الزائرين.

معلومات عن مطعم شاورمر

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966920008080+.

966920008080+. عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

4- مطعم بيتزا كومباني

يقدم تشكيلة متنوعة من البيتزا والباستا بأنواعها المختلفة، ويعتبره البعض من أفضل المطاعم في حياة مول الرياض، ويمتاز بالنكهات الرائعة مع عجينة البيتزا الفريدة وشرائح اللحم البقري الصافي أو مع الدجاج الكرسبي الرائع وبيتزا مشكل الجبن، وحصل المطعم على تقييمات رائعة من قبل الزائرين، فبجانب مميزاته السابق ذكرها فهو يمتلك فريق عمل مميز يمتلك الكثير من الخبرة ويمتاز بالاستجابة السريعة لجميع الطلبات.

معلومات عن مطعم بيتزا كومباني

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966569032283+.

966569032283+. عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

5- مطعم كوبر شندني

يقدم أشهى المأكولات الهندية، ويعتبره البعض من أهم المطاعم في حياة مول الرياض وتحتوي قائمة الطعام داخل المطعم على تشكيلة متنوعة من المشويات مثل مزيج طبق المأكولات البحرية، والكباب والدجاج، وريش الغنم المشوي، ودجاج تكا ودجاج تندوري على الطريقة الهندية، وتشكيلة متنوعة من أشهى المقبلات والسلطات، ويمتاز بنكهاته الرائعة، فيعتبر من ألذ و أحلى مطاعم الرياض ويمتلك فريق عمل مميز، وإطلالة رائعة، وأسعاره متوسطة تتناسب مع معظم الفئات.

معلومات عن مطعم كوبر شندني

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966112058101+.

966112058101+. عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

6- مطعم كاتاشي سوشي

يعتبر أفضل مطعم في حياة مول الرياض يقدم الأكلات اليابانية، والسوشي الرائع ذا النكهات المميزة، ويقدم سبرنج رول سمك التونة والجمبري، ويقدم تشكيلة رائعة من المقبلات، ويقدم النودلز بأنواعه والسوشي بطريقته التقليدية والمبتكرة، وأطباق الروبيان والسلطات بمختلف أنواعها، ويوجد بالمطعم مكان مخصص للعوائل، فهو لا شك أفضل مطعم عوائل بالرياض وحصل على تقييمات ممتازة من الزائرين.

معلومات عن مطعم كاتاشي سوشي

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966558066700+.

966558066700+. موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

7- مطعم بول

هو مطعم متخصص في المأكولات الفرنسية، ويعتبر من أفضل مطاعم حياة مول الرياض، ويقدم تشكيلة رائعة من أطباق الاستيك، والسمك بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى عدد من أطباق السلطات والمقبلات، والكريبات الحلوة والحاذقة والمخبوزات الفرنسية الطازجة ذات المذاق الرائع.

معلومات عن مطعم بول

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966112058160+

966112058160+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

8- مطعم أبل بيز

يعتبر من أهم مطاعم حياة مول الرياض، حيث يحظى بتقييمات رائعة من قبل الزائرين، ويقدم تشكيلة متنوعة من أجود الأكلات الأمريكية مثل سيتك مشروم سيكليت، والفاهيتا، والروبيان الجامبو، والباستا بمختلف أنواعها، والدجاج المقرمش.

معلومات عن مطعم أبل بيز

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966112057484+

966112057484+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

9- مطعم البيك

وهو واحد من أشهر سلاسل المطاعم على مستوى المملكة ويعتبر من أفضل مطاعم حياة مول الرياض؛ إذ يقدم وجبات الدجاج بمختلف أنواعها ووجبات السمك والجمبري والمأكولات البحرية، ويحظى بتقييمات ممتازة من قبل الزائرين، ويتمتع بإطلالة رائعة ويمتلك فريق عمل ذا خبرة واسعة.

معلومات عن مطعم البيك

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 9668002442245+

9668002442245+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

10- مطعم كنتاكي

كحال مطعم البيك فهو من أشهر سلاسل المطاعم على مستوى العالم، ويقدم أطباق الدجاج بنكهته الخاصة والمميزة، ويحظى المطعم بتقييمات جيدة جدًا من قبل الزائرين، ويتمتع بإطلالة رائعة، ويقدم وجبات التوتستر، وبرجر الدجاج الحار والبارد، ووجبات الريزو والمايتي زنجر مع المشروبات الغازية والبطاطس المقلية، ويقدم وجبات عائلية ووجبات مخصصة للأطفال.

معلومات عن مطعم كنتاكي

العنوان: طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض.

طريق الملك فهد – حياة مول - الرياض. رقم الهاتف: 966920021111+

966920021111+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم مطاعم حياة مول الرياض مع عرض بعض وجبات قائمة كل مطعم على حدة، وتوضيح العنوان وأرقام الهواتف، وعرض للعنوان مزود برابط خرائط جوجل والمواقع الإلكترونية للمطاعم لسهولة الحجز والاستعلام، ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك